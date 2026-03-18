'Siêu phẩm' kinh dị chuyển thể từ game gây ám ảnh, 'cơn sốt' phòng vé 'triệu đô' của Pixar

SVO - Ngoài phim Việt, các rạp chiếu mùa này cực kỳ sôi động với những tác phẩm đa dạng về thể loại, hướng đến nhiều đối tượng khán giả.

Game "bom tấn" lên màn ảnh

Trợ lý nhà xác - The Mortuary Assistant tiếp tục trào lưu phim chuyển thể game bùng nổ trong những năm gần đây. Phim lấy cảm hứng trực tiếp từ một game gốc, do DarkStone Digital phát triển, được chấm 4,5/5 trên Steam.

Bối cảnh trò chơi tập trung khai thác một nhà xác lạnh lẽo, đầy những nghi thức ướp xác và dấu hiệu quỷ ám. Trong phiên bản điện ảnh, đạo diễn Jeremiah Kipp đã giữ nguyên những yếu tố kinh dị đặc trưng từ không gian tối tăm, mùi cồn nồng nặc đến những thi thể bất động đột ngột “sống dậy” trong ảo giác, cùng các nghi thức trừ tà đầy rùng rợn.

Bộ phim theo chân Rebecca Owens (do Willa Holland thủ vai), một trợ lý nhà xác mới nhận ca làm đêm đầu tiên tại nhà xác River Field. Tưởng chừng chỉ là công việc gác đêm nhàm chán, Rebecca nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng không hồi kết, đối mặt với sự chiếm hữu và những bí mật đen tối từ quá khứ của nơi đây.

Không chỉ trung thành với game gốc, phim còn khéo léo kết hợp ngôn ngữ kể chuyện điện ảnh để nâng tầm trải nghiệm rùng rợn. Các cảnh quay cận nghi thức ướp xác lồng ghép cùng tiếng động lạ lùng trong đêm khuya, kết hợp hàng loạt những cú jump-scare dồn dập, khó đoán được xây dựng tinh tế.

Trợ lý nhà xác mang đến góc nhìn mới mẻ về cốt truyện và nhân vật, thay vì giữ nguyên 100% từ nguyên tác. Ngoài yếu tố siêu nhiên quỷ dữ được duy trì xuyên suốt, bộ phim mở rộng chiều sâu tâm lý cho nhân vật chính Rebecca, giúp khán giả đại chúng dù chưa chơi qua game cũng có thể dễ dàng theo dõi và đồng cảm với cô.

"Cú nhảy" triệu đô của Pixar

Hoppers có tựa Việt là Cú nhảy kỳ diệu mang lại tín hiệu tích cực cho dòng phim gốc của Pixar. Phim kết hợp câu chuyện mới, chất hài sôi động và ý tưởng con người chuyển ý thức vào một con hải ly robot để khám phá thế giới động vật.

Phim mở màn với 88 triệu đô la toàn cầu, đồng thời nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình trong tuần đầu ra mắt. Tác phẩm do Daniel Chong đạo diễn, là dự án điện ảnh thứ 30 của hãng Pixar. Bộ phim gây chú ý nhờ thông điệp bảo vệ thiên nhiên, lối kể chuyện hài hước và phần hình ảnh sống động đậm dấu ấn Pixar.

Vốn là thế mạnh quen thuộc của Pixar, phần kịch bản tiếp tục trở thành điểm nhấn trong Hoppers khi bộ phim mang đến một hành trình mới lạ và giàu sức hút. Được ví như “phiên bản hoạt hình của Avatar”, phim xoay quanh Mabel Tanaka - cô gái yêu động vật, vô tình tiếp cận công nghệ “hop” (nhảy) tiên tiến, cho phép chuyển ý thức con người vào cơ thể robot động vật.

Với sự trợ giúp của hai vị giáo sư, Mabel đã thành công “nhảy” vào hình dạng một con hải ly, từ đó bước vào với thế giới động vật và góp sức bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng khỏi sự xâm lấn của con người. Hoppers còn quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng tên tuổi, góp phần nâng tầm dự án và thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Đảm nhận vai nữ chính Mabel là Piper Curda. Cô là gương mặt 9X quen thuộc, từng xuất hiện trong nhiều dự án của Disney. Bên cạnh đó, phim có sự góp mặt của Bobby Moynihan, Kathy Najimy, Dave Franco, Jon Hamm và Meryl Streep.