Hành trình truyền cảm hứng về tư duy cởi mở, đổi mới sáng tạo của nữ sinh Bách khoa

SVVN - Nguyễn Thành Thơ là "cô gái vàng" của khoa Quản lý Công nghiệp, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Nữ sinh GenZ sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia nhiều phong trào với mong muốn truyền thông điệp, trao quyền về sự “sự cởi mở - open-mindness”.

Bảng thành tích ấn tượng tuổi đôi mươi

Nhận tin vui đạt danh hiệu Thủ khoa đầu vào khoa Quản lý Công nghiệp, Thành Thơ không khỏi nhớ lại câu nói truyền cảm hứng của Emma Watson: "Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?". Giây phút ấy, nữ sinh cảm nhận rõ ràng một hành trình mới với nhiều chông gai nhưng cũng tràn đầy khát vọng đang rộng mở trước mắt. Cô nàng ý thức được rằng đây chỉ là khởi đầu, và phía trước còn cả một hành trình dài để nỗ lực học hỏi và chinh phục những mục tiêu mới.

Nhắc đến trường Đại học Bách khoa, nhiều người thường nghĩ đến môi trường học tập khô khan, nặng về lý thuyết. Tuy nhiên, nữ sinh GenZ lại tìm thấy tại đây môi trường lý tưởng để phát triển bản thân và theo đuổi đam mê. Theo Thơ, nơi đây sở hữu triết lý giáo dục mang đậm tính Khai phóng - Tiên phong - Sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc để đào tạo ra những thế hệ trẻ tài năng, sẵn sàng giải quyết các vấn đề toàn cầu.

“Mình luôn tâm niệm: Học ở đâu cũng là học, đóng góp ở đâu cũng là những đóng góp. Miễn là mình biết trân trọng từng phút giây hiện tại và cống hiến hết sức mình cho cộng đồng mà đã yêu thương và tạo điều kiện cho mình, thì sau này, mình sẽ không có gì hối tiếc khi nhìn lại!”, nữ sinh chia sẻ.

Năm 2023, Thành Thơ là một trong những đại diện của Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Startathon Đổi mới Sáng tạo chủ đề Phát triển Bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ khối ASEAN - Trung Quốc - Ấn Độ diễn ra ở Singapore. Dù đặt dưới áp lực về mặt thời gian cũng như sự khác biệt trong môi trường và văn hóa làm việc, nữ sinh cùng đồng đội đã xuất sắc vượt qua 30 đội thi đa quốc gia khác để chinh phục ngôi vị Á Quân của cuộc thi cấp Quốc tế. Dự án của Thành Thơ cùng cộng sự nhận được giải thưởng 5,000 USD từ BTC và các nhà tài trợ, cùng chương trình đào tạo cố vấn trong 6 tháng để biến ý tưởng kinh doanh thành hiện thực.

“Đó là một hành trình không ngừng rèn luyện theo triết lý “Learn - Unlearn - Relearn” (dịch dí dỏm là: học cách “học”, “bỏ học”, “học lại”). Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô hướng dẫn và đồng đội tài năng từ các trường đại học, mình học cách làm việc hiệu quả, liên tục đào thải - học lại - học thêm kiến thức sau mỗi cuộc thi trước đó, đồng thời thoát khỏi những khuôn mẫu xã hội, áp dụng mô hình Tư duy Thiết kế (Design Thinking) để thấu cảm vấn đề cộng đồng, sáng tạo giải pháp, chuẩn bị một tư duy cởi mở chấp nhận góp ý và linh hoạt thay đổi”, Thơ bày tỏ.

Với những thành tựu đạt được, Thơ vinh dự trở thành 1 trong 15 sinh viên tiêu biểu của trường nhận Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Bách khoa Nanyang - Singapore. Mang theo triết lý "sự thành công của một cá nhân chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong tổng thể giá trị mang lại cho cộng đồng", nữ sinh tin rằng cơ hội học bổng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là “chất xúc tác” để bản thân tiếp tục học hỏi từ những người bạn đồng hành, góp phần xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam - Singapore gắn kết và bền chặt.

“Mình chỉ sống một lần, nên hãy sống sao cho không hối tiếc"

Thành Thơ không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng mà còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Từ những năm THPT, cô nàng đã chủ động liên tục đa dạng hóa giá trị bản thân và tích lũy kiến thức cứng - kỹ năng mềm - tư duy vì cộng đồng, thông qua những trải nghiệm: Bí thư chi đoàn và là đại diện học sinh duy nhất trong Ban thường vụ Đoàn trường; Đại biểu Danh dự tại các Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc; Chủ tịch Câu lạc bộ Hùng biện - Tranh biện Lê Quý Đôn; Gen Z gây quỹ từ thiện cho trẻ em khuyết tật trong COVID-19,...

Lý do “bén duyên” với công tác Đoàn và phong trào sinh viên của cô nàng xuất phát từ chính phương châm sống của bản thân: “Mình muốn góp phần nhỏ bé tạo nên một môi trường cởi mở, nơi nhu cầu và tiếng nói của thanh niên được thấu hiểu, ngược lại mình cũng được lắng nghe và học hỏi thông qua việc tiếp xúc với nhiều cộng đồng”.

Bắt đầu tham gia Đoàn - Đội - Hội từ những năm cấp 2 cấp 3, cô gái trẻ thấu hiểu rõ những khó khăn khi hoạt động tại các địa phương nhỏ chưa có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn lực đầu tư. Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến khiến mọi hoạt động bị gián đoạn và buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến. “Tuy nhiên, chính những thử thách này đã rèn luyện cho mình và các bạn tinh thần thích nghi linh hoạt, chủ động học tập và rèn luyện bản thân, sáng tạo trong các hoạt động ngoại khóa, đồng thời trân trọng thời gian và những người xung quanh hơn”.

Trải lòng về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình hoạt động Đoàn - Hội, Thành Thơ cho biết cô nàng từng đảm nhiệm vai trò trưởng ban tổ chức và MC dẫn chương trình cho nhiều sự kiện. Nhờ đó, Thơ nhận ra rằng mỗi vai trò, dù là trên sân khấu hay sau hậu trường, đều đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công chung.

Thơ đặc biệt gửi lời tri ân đến các thầy cô, anh chị, bạn bè - những cộng sự đáng quý đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường hoạt động Đoàn. Cô nàng tin rằng, chính những giá trị tinh thần quý báu này đã góp phần hình thành nên một Thành Thơ của ngày hôm nay. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà đa số các hoạt động ngoại khóa mong muốn mang lại cho các bạn trẻ.

Gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ đồng điệu, Thành Thơ chia sẻ: “Là một người luôn trân trọng bản sắc cá nhân và tinh thần “keep it real, keep it raw”, Thơ tin rằng mỗi người đều sở hữu những điểm mạnh, màu sắc riêng biệt và hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều đáng trân trọng và học hỏi. Suy cho cùng, “hữu xạ tự nhiên hương”, những người có duyên sẽ nhận ra giá trị của nhau và dần dần kết nối với nhau.

Trong tương lai, Thành Thơ ấp ủ dự định sẽ tiếp tục theo đuổi và trải nghiệm những hoạt động đa dạng như hiện tại: học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa, dẫn chương trình MC, rèn luyện thể thao, nghiên cứu,... Nữ sinh tin rằng những trải nghiệm ấy sẽ giúp bản thân học hỏi nhiều hơn, thấu hiểu cộng đồng xung quanh một cách sâu sắc hơn.

Phương châm sống của Thành Thơ là: "Mình chỉ sống một lần, nên hãy sống sao cho không hối tiếc." Cô nàng ý thức được tương lai luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và bản thân sẽ phải đối mặt với không ít thử thách. Tuy nhiên, nữ sinh cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng rằng: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", những tâm huyết và sự linh hoạt của bản thân sẽ tỏa sáng và gặt hái được những thành công xứng đáng.

Ảnh: NVCC