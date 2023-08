Dân tình 'phát sốt' với 'rom-com mãn nhãn bậc nhất' cuối năm, sở hữu toàn 'sao' visual đỉnh cao

SVVN - Phim truyền hình rom-com mới của Cha Eun Woo, Park Gyu Young và Lee Hyun Woo công bố lịch phát sóng.

A Good Day to Be a Dog dự kiến phát sóng trên đài MBC mỗi tập vào thứ Tư hằng tuần. Một nguồn tin từ MBC cho biết: “MBC trước đây đã dẫn đầu xu hướng phim truyền hình Hàn Quốc với lịch phát sóng linh hoạt và tinh thần thử nghiệm. Là một bộ phim hài lãng mạn mới mẻ, A Good Day to Be a Dog có câu chuyện phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay và các nhân vật với vẻ ngoài thu hút sẽ lôi cuốn người xem nên chúng tôi tự tin quyết định lịch phát sóng mỗi tuần chỉ một tập”.

Dựa trên webtoon ăn khách, A Good Day to Be a Dog là một bộ phim lãng mạn giả tưởng kể về một người phụ nữ bị nguyền rủa biến thành chó khi hôn một người đàn ông. Tuy nhiên, người duy nhất có thể hóa giải lời nguyền của cô là một người đàn ông sợ chó, do một sự kiện đau buồn mà anh ta không còn nhớ được nữa.

Cha Eun Woo sẽ vào vai nam chính Jin Seo Won, người rất sợ chó, do một sự cố trong quá khứ. Mặc dù Jin Seo Won dành cả đời để che giấu tổn thương và quá khứ đau buồn đằng sau vẻ ngoài điển trai và thái độ xa cách, nhưng một cuộc gặp gỡ bất ngờ lại trở thành bước ngoặt trong cuộc đời khiến anh phải thay đổi.

Park Gyu Young sẽ đảm nhận vai nữ chính Han Hae Na, một giáo viên xinh đẹp và thông minh, nhìn bề ngoài dường như cô có tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, sau khi hôn Jin Seo Won, cô phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong đời.

Lee Hyun Woo sẽ đóng vai Lee Bo Gyeom, một nhân vật che giấu bản chất lạnh lùng, sắc bén đằng sau nụ cười ấm áp và thân thiện.

A Good Day to Be a Dog vừa hoàn thành các cảnh quay cuối vào tháng Tư và đang trong giai đoạn hậu kỳ để sớm ra mắt khán giả. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào tháng Mười. Không chỉ dựa trên một tác phẩm nổi tiếng đã duy trì thứ hạng cao trong suốt hai năm xuất bản, khán giả còn vô cùng hóng A Good Day to Be a Dog khi phim quy tụ dàn 'sao' với vẻ ngoài 'đẹp như hoa' ngay cả khi để mặt mộc.