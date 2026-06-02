Đạo diễn Hoàng Trúc mang tư duy mới đến sân chơi vũ đạo cho trẻ em

SVO - 'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' là thử nghiệm thú vị của Hoàng Trúc, sau loạt thành công vang dội của các chương trình dành cho thiếu nhi.

Đạo diễn Hoàng Trúc sinh năm 1998, là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực dàn dựng nghệ thuật, với nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng.

Ngoài những chương trình lớn từng tham gia như The Face Vietnam 2018, Vietnam International Fashion Week, Singapore International Fashion Week, Asia’s Next Top Model, Chiến dịch Giờ Trái Đất Việt Nam, So You Think You Can Model, Hoàng Trúc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các dự án nghệ thuật hướng đến giới trẻ, đặc biệt là thiếu nhi. Mới đây, Hoàng Trúc chính thức đảm nhận vai trò Tổng Đạo diễn - Giám đốc sản xuất của Tinh hoa vũ đạo nhí 2026, đánh dấu sự chuyển mình của nữ đạo diễn Gen Z trong hành trình nghệ thuật của mình.

Hoàng Trúc (trái) trở thành Tổng Đạo diễn và Giám đốc sản xuất của "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026".

Với kinh nghiệm dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật, đạo diễn Hoàng Trúc đặc biệt chú trọng yếu tố cảm xúc và tính sáng tạo trong từng phần trình diễn. Cô cùng ê kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung, âm nhạc, trang phục và cách dàn dựng để tạo nên những tiết mục vừa phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, vừa có tính nghệ thuật cao. Điều này góp phần mang đến cho khán giả những màn trình diễn chỉn chu, sinh động và giàu cảm xúc.

