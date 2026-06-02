Lý Nhã Kỳ 'gây sốt' với nhan sắc trẻ đẹp vượt thời gian

SVO - Trong vai trò trưởng Ban giám khảo cuộc thi 'Miss cosmo TP. HCM', Lý Nhã Kỳ đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ sắc đẹp. Không chỉ bởi sức hút của một 'ngôi sao' trong làng giải trí, Lý Nhã Kỳ nhận lời 'cầm cân nảy mực' chấm thi Hoa hậu, gây tò mò.

Ngồi "ghế nóng" trong bộ trang phục ôm sát, Lý Nhã Kỳ khoe trọn vóc dáng cân đối, đường cong gợi cảm, cùng thần thái sang trọng. Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với vô số lời khen dành cho vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và phong cách thời trang thanh lịch.

Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hình thể khi theo đuổi lối sống khoa học, chú trọng tập luyện và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thay vì giảm cân bằng các phương pháp khắt khe, cô hướng đến việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng. Sự thay đổi tích cực về vóc dáng giúp Lý Nhã Kỳ ngày càng tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Việc được giao trọng trách Trưởng Ban giám khảo Miss Cosmo TP. HCM được xem là sự ghi nhận cho hành trình hoạt động nghệ thuật và các đóng góp xã hội của Lý Nhã Kỳ. Với kinh nghiệm dày dặn cùng những trải nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực, cô được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn đa chiều trong việc lựa chọn người chiến thắng.

“Tôi không tìm kiếm một cô gái chỉ đẹp trên sân khấu. Tôi muốn nhìn thấy một người phụ nữ có thể truyền cảm hứng sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Một hoa hậu ngày nay cần có câu chuyện riêng, có lý tưởng sống và biết sử dụng sức ảnh hưởng của mình theo hướng tích cực”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Với Lý Nhã Kỳ, hành trình tại một cuộc thi sắc đẹp không đơn thuần là cuộc đua giành vương miện, mà còn là quá trình trưởng thành, hoàn thiện và khám phá chính mình. Những cô gái dám thay đổi, dám học hỏi và không ngừng phát triển luôn để lại nhiều dấu ấn hơn cả.

Nói về các cuộc thi nhan sắc hiện nay, Lý Nhã Kỳ được cho là có quan điểm cởi mở và hiện đại: “Thời đại của những vẻ đẹp một màu đã qua. Công chúng ngày nay muốn nhìn thấy những cô gái có cá tính, có tiếng nói và có trách nhiệm với cộng đồng. Vương miện chỉ thực sự có ý nghĩa khi người đội nó biết dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo nên điều tốt đẹp”.