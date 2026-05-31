'Bộ đôi dễ thương nhất K-pop cuối tháng Năm' đã lộ diện

SVO - Karina của aespa và Ryujin của ITZY đã chia sẻ những bức ảnh đáng yêu cùng nhau.

Karina của aespa đã đăng tải những bức ảnh hậu trường cùng người bạn thân của cô, Ryujin của ITZY. Gần đây, họ đã cùng nhau quay các thử thách nhảy cho bài hát mới của mình. Người hâm mộ trên toàn thế giới rất vui mừng khi thấy hai 'ngôi sao' nổi tiếng thể hiện mối quan hệ bền chặt.

Những bức ảnh được chụp trên một mái nhà thoáng đãng, với bầu trời trong xanh. Karina mặc một bộ trang phục sân khấu toàn màu đen rất ngầu, trong khi Ryujin mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng, với bảng tên màu vàng. Trong ảnh, họ tinh nghịch cầm những chiếc quạt di động nhỏ và mỉm cười với nhau.

Nhóm aespa của Karina gần đây đã trở lại với full album thứ hai, LEMONADE. Album giới thiệu một câu chuyện hoàn toàn mới của nhóm. Nó nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ngay sau khi phát hành.

Yeji, Ryujin, Chaeryeong của ITZY nhảy điệu "REDRED". ITZY gần đây đã trở lại với ca khúc mới "Motto".

