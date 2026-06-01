Cuộc chiến màn ảnh rộng của 'Ông hoàng và nữ hoàng phòng vé Hàn'

SVO - 'The Colony', với sự tham gia của 'nữ hoàng phòng vé' Jun Ji Hyun, đã thu hút gần 1 triệu người xem trong tuần chiếu thứ hai, nhanh chóng tiến gần mốc 3,5 triệu người. Với tốc độ này, dự kiến, phim sẽ dễ dàng vượt qua mốc 4 triệu người xem. Tuy nhiên, phim hài 'Wild Sing', với sự tham gia của 'ông hoàng phòng vé' Kang Dong Won sẽ ra mắt trong tuần này, hứa hẹn cú 'lật đổ' ngoạn mục.

The Colony đã thu hút 971.020 người xem (theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc) từ ngày 29 đến 31/5, giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần trong hai tuần liên tiếp. Tổng số người xem tích lũy đạt 3,47 triệu người.

Với tốc độ thành công này, The Colony dự kiến ​​sẽ vượt mốc 4 triệu lượt người xem tích lũy. Tính đến 6h30 sáng ngày 1/6 (giờ Hàn Quốc), phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng bán vé trước với khoảng 78.000 vé đã bán. Trong số các phim Hàn Quốc ra mắt năm nay, The King's Warden là phim duy nhất thu hút được hơn 4 triệu lượt người xem (tính đến nay là 16,88 triệu).

Tuy nhiên, phim hài Wild Sing, với sự tham gia của Kang Dong Won, Park Ji Hyun, Uhm Tae Goo, Oh Jung Se, dự kiến ​​sẽ ra mắt trong tuần này (3/6) và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh gay gắt. Wild Sing hiện đang đứng thứ hai với khoảng 66.000 vé được bán trước cùng thời điểm.

Được đạo diễn bởi Yeon Sang Ho, The Colony kể về câu chuyện những người bị cô lập bên trong một tòa nhà bị phong tỏa khi họ chiến đấu chống lại những người bị nhiễm bệnh giữa một đợt bùng phát dịch bệnh chưa rõ nguồn gốc. Đây là bộ phim đầu tiên của nữ diễn viên Jun Ji Hyun sau 11 năm kể từ Sứ mệnh truy sát (Assassination) năm 2015, với sự tham gia của các diễn viên Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin và Kim Shin Rok. Phim đã được mời tham dự phần chiếu đêm khuya của liên hoan phim Cannes năm nay.

Trong khi đó, Wild Sing là một bộ phim điện ảnh hài, âm nhạc Hàn Quốc do Son Jae Gon làm đạo diễn. Phim kể về hành trình 3 thành viên của nhóm nhạc thần tượng Triangle từng tan rã sau một đêm vì vướng scandal, cố gắng tái hợp và trở lại sân khấu sau 20 năm. Đây cũng là bộ phim mà lần đầu tiên nam diễn viên Kang Dong Won thử sức ở lĩnh vực âm nhạc trong vai 'cỗ máy nhảy'.

Hiện, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc bộ phim nào sẽ thu hút khán giả ra rạp nhiều hơn, báo hiệu cuộc chiến căng thẳng giữa hai thể loại kinh dị và hài - âm nhạc cùng sự dẫn dắt của hai tên tuổi hàng đầu xứ Hàn về 'bảo chứng phòng vé'.

