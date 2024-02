Giọng ca tân binh của V-pop không ngại bị so sánh với AMEE, truyền cảm hứng với chất nhạc mang âm hưởng dân gian

SVVN - M Tú mang đến thế giới tình yêu đầy màu sắc trong album đầu tay 'Chơi trò yêu'. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 đưa loạt trò chơi dân gian vào sản phẩm như một cách để người trẻ giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc trong âm nhạc.

Chơi trò yêu là vũ trụ tình cảm đầy sắc màu do ca sĩ tưởng tượng. Album của M Tú gồm 8 ca khúc: Start, Úm ba la xì bùa, 5 10, Kéo co, Có nhau, Oẳn tù tì, Bịt mắt bắt dê và Pause. Tất cả đều do cô tự sáng tác. Đây là dự án mà M Tú đã ấp ủ và thực hiện hơn một năm qua. Thứ tự bài hát vừa liên kết thành từng giai đoạn trong một mối quan hệ, vừa có thể đứng riêng và kể những câu chuyện tình yêu độc lập.

Nữ ca sĩ gen Z chia sẻ: "Tuổi thơ của mình không quá vui vẻ, không có nhiều trải nghiệm mối quan hệ bạn bè, tình cảm lứa đôi đẹp đẽ. Vì thế, mình quyết định tạo ra một ‘thế giới tình yêu’ do mình là nhân vật chính, cho phép bản thân được trải nghiệm và nếm thử những cảm xúc tươi đẹp thông qua album này. Đó cũng là lý do vì sao màu sắc của album này tươi sáng và có phần ngô nghê, tất cả đều là chủ ý của mình".

Các bài hát trong album mang đến những màu sắc riêng, đó là những cảm xúc trong tình yêu, những suy tư, rung cảm của tuổi trẻ. Mỗi giai đoạn yêu được M Tú khéo léo lồng ghép vào các bài hát, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho Chơi trò yêu của mình. Ngoài sử dụng màu sắc, lời bài hát cũng giúp làm nổi bật những suy tư tình cảm của cô gái mới lớn, từ ngây ngô cho đến chiêm nghiệm, bắt đầu trưởng thành.

Âm nhạc trước đây của M Tú đều lấy cảm hứng từ âm hưởng dân gian. Khi cô nàng bắt tay thực hiện album đầu tay, giọng ca cũng chọn lọc những gì thân thuộc nhất làm nguồn cảm hứng cho việc lên ý tưởng kể chuyện. Những trò chơi quen thuộc như “năm mười” trốn tìm, kéo co, oẳn tù tì, bịt mắt bắt dê… được cô sử dụng đặt tên cho bài hát và hiện diện trong cả lời hát.

Có thể thấy, đó là sự tính toán tỉ mỉ của cô gái gen Z để tôn lên vẻ đẹp của những chất liệu dân gian Việt, cũng là cách để giúp chúng ta hoài niệm về những trò chơi tuổi thơ đã gần như biến mất ở chốn thị thành ngày nay. M Tú đã hạn chế cách hát trước đây của mình, thử nghiệm cách xử lý và thể hiện bài hát khác: ít luyến láy hơn, đa dạng về nhịp.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Mình tôn trọng và gìn giữ những tư duy nghệ thuật bản năng của mình, chính là âm hưởng dân gian. Bên cạnh đó, mình học hỏi khai thác những góc nhìn, khía cạnh mới cũng như thử nghiệm và đổi mới tư duy âm nhạc”.

Nói về việc xây dựng hình ảnh quá trẻ con so với lứa tuổi 24, M Tú cho biết, mọi người nhận xét cô là một người trẻ hơn so với tuổi, từ ngoại hình lẫn tính cách. Cô nàng xem đây là thế mạnh của cô để khai thác cho album đầu tay. Về việc bị so sánh giống với cách hát của nữ ca sĩ AMEE, M Tú nói: “Mình cũng là người rất thích giọng của AMEE. Tuy nhiên, trong album này, mình có cách xử lý khác so với chất giọng của mình trước đây. Mình không ngại bị so sánh và đón nhận mọi ý kiến”.

M Tú tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Tú, 23 tuổi, từng học chuyên Toán tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và là cựu sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại trường ĐH Kiến Trúc TP. HCM. M Tú còn được biết đến khi là ca sĩ “chung nhà” với các nghệ sĩ Chi Pu, Hoàng Oanh, Trang Pháp…