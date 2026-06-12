Hai màu sắc âm nhạc khác biệt KIMLONG và Jaysonlei bất ngờ kết hợp tạo nên 'món lạ' cho nhạc Việt

SVO - KIMLONG và Jaysonlei chính thức cho ra mắt 'dayandnight (no sleep club ver.)'. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu cú bắt tay đầy ấn tượng từ hai cái tên đang thu hút sự chú ý tại chương trình 'Tinh hà say hi'.

Sản phẩm lần này mang đến một "lớp áo" mới thời thượng, năng động và phá cách hơn hẳn. Đúng như cái tên "no sleep club", bản phối được đẩy nhịp độ nhanh, dồn dập với những âm hưởng hiện đại, biến một lời tự sự bâng khuâng thành một lời mời gọi đầy cuốn hút. Bài hát như đưa người nghe bước vào thế giới của giai điệu sôi động và những ly cocktail mùa Hè rực rỡ.

Điểm đặc biệt của dayandnight (no sleep club ver.) chính là sự góp giọng của Jaysonlei. Cùng xuất hiện trong chương trình Tinh hà say hi, KIMLONG và Jaysonlei đều là những nghệ sĩ trẻ sở hữu tư duy âm nhạc độc lập, cá tính mạnh và khả năng tự sáng tác, sản xuất.

Màn kết hợp này mang đến trải nghiệm vô cùng thú vị, khi đặt hai màu sắc tưởng chừng khác biệt cạnh nhau ở trong cùng một bài hát. KIMLONG sở hữu vẻ ngoài gai góc cùng thế giới nội tâm sâu sắc, biến hóa linh hoạt từ những giai điệu suy tư sang thanh âm dồn dập của club. Còn Jaysonlei, với năng lượng gen Z phóng khoáng, mang đến những dòng lyrics đầy tính trải nghiệm, cùng nhịp điệu sảng khoái.

Sự cộng hưởng của hai cá tính này tạo nên một cấu trúc cân bằng và đầy bùng nổ. Bản năng động của Jaysonlei như một chất xúc tác hoàn hảo, kích hoạt "góc tối" đầy cuốn hút trong âm nhạc của KIMLONG. Cả hai không chỉ hát về tình yêu, họ đang cùng nhau cuốn theo giai điệu và lan tỏa năng lượng của những người trẻ hiện đại: Sống nhiệt huyết và không ngại thể hiện bản thân.

Bản nhạc không chỉ là một món quà âm nhạc bùng nổ dành tặng người hâm mộ trong mùa Hè này, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy kết hợp của KIMLONG.

Sự bắt tay giữa KIMLONG và Jaysonlei không chỉ hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới đầy nhiệt huyết, năng lượng, mà còn là lời khẳng định về tiềm năng của một thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu năng lực tự định hình phong cách và dấu ấn cá nhân trên thị trường nhạc Việt.