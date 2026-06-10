Jennie BLACKPINK vừa ngầu vừa chất

SVO - Jennie của BLACKPINK vừa chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường sau màn trình diễn chính tại 'Governors Ball'.
Jennie đã đăng tải một số bức ảnh hậu trường lên mạng xã hội, cùng với một lời nhắn chia sẻ về trải nghiệm của cô tại lễ hội âm nhạc lớn nhất New York, Governors Ball: “Lần đầu tiên tham gia Governors Ball của tôi thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn New York. Đội ngũ của tôi đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tuyệt vời, và tôi biết ơn từng thành viên trong ê kíp đã giúp cho hành trình này trở thành hiện thực. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu”.
Những bức ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc khác nhau từ sự kiện, bao gồm cả những tương tác hậu trường với nhân viên và các thành viên trong ê kíp. Jennie được nhìn thấy đang tạo dáng chụp ảnh, làm cử chỉ hình trái tim và trao những cái ôm ấm áp với các thành viên trong nhóm, thể hiện sự trân trọng của cô dành cho những người đã giúp màn trình diễn thành công.