Vượt định kiến thần tượng đóng phim, Lee Jun Young ghi dấu ấn với phim mới có rating cao ngất

SVO - 'Chủ tịch tập sự' của Lee Jun Young đang trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Hàn, liên tiếp phá vỡ kỷ lục người xem của chính mình.

Xuất phát với tỷ suất người xem chỉ có 3,7% ở tập 1, Chủ tịch tập sự đã ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ chỉ sau một tuần lên sóng. Đặc biệt, tập 3 trước đó còn trở thành bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất của JTBC trong năm 2026, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với khán giả.

Tính đến hiện tại, Chủ tịch tập sự đứng top 3 phim truyền hình đang được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay ở Naver, chỉ sau Kẻ thù hoàng gia của tôi và Bài học đáng đời. Phát sóng trên VieON tại Việt Nam, phim thu hút gần 3 triệu lượt xem, 4.9 sao đánh giá, cùng nhiều phản hồi tích cực về nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên.

Từ một thần tượng K-pop của nhóm U-KISS, Lee Jun Young đang ngày càng được công nhận nhờ năng lực diễn xuất. Tờ Sports world nhận xét, anh đang chứng minh thần tượng vẫn có thể đóng phim, thay đổi ánh mắt, giọng nói và thần thái để phân biệt giữa cầu thủ trẻ Hwang Jun Hyun và chủ tịch Kang Yong Ho.

Đặc biệt, Jin Goo và Jeon Hye Jin đóng vai cặp song sinh đối đầu, cũng được đánh giá là hai nhân tố quan trọng tạo nên sức hút của phim. Jeon Hye Jin mang đến khí chất sắc sảo, bản lĩnh của nữ doanh nhân Kang Jae Gyeong.

Trong khi, Jin Goo thể hiện thuyết phục tham vọng và sự quyết liệt của Kang Jae Seong trong cuộc chiến thừa kế. Sự đối đầu giữa hai nhân vật này, cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên, đã góp phần giúp bộ phim liên tục tăng rating qua từng tập.