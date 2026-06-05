'Dàn sao' Việt đình đám góp sức quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch TP. HCM

Chương trình truyền hình thực tế Wow Ho Chi Minh City thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng Viet Nam love. Chương trình gồm 20 tập, trong đó mỗi tập được thiết kế như một chuyến trải nghiệm, khám phá văn hoá, du lịch TP. HCM. Xuất hiện trong mỗi tập sẽ có một hướng dẫn viên du lịch, họ và các khách mời đều là những người nổi tiếng đa lĩnh vực.

Khả Như, Ái Phương, Hoa hậu Khánh Vân, Steven Nguyễn và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 là 5 hướng dẫn viên du lịch của chương trình. Họ sẽ cùng các khách mời nổi tiếng tham gia chuyến "city tour cá nhân hoá" khám phá các điểm đến, công trình đặc trưng mang tính biểu tượng của TP. HCM.

Là một khách mời của chương trình, Hoa hậu Hương Giang cho biết: "Đây là một dự án quá ý nghĩa và tuyệt vời nên tôi rất ủng hộ. Tôi đang ấp ủ làm fan meeting, mời nhiều bạn bè quốc tế sang TP. HCM tham dự, hy vọng có thể kết hợp để giới thiệu cho mọi người những điều tuyệt đẹp của thành phố".

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ: "Qua chương trình, chúng tôi kể một câu chuyện về TP. HCM năng động, mới mẻ, hiện đại nhưng cũng mang chiều sâu văn hoá. Chúng tôi hy vọng, những thước phim này sẽ thể hiện chân thực nhất một góc nhìn khác và hấp dẫn về TP. HCM mang hơi thở của năm 2026".

Diễn viên Steven Nguyễn chia sẻ: "Tôi cảm thấy hãnh diện và may mắn khi được tham gia chương trình. Nhờ chương trình mà mình đã được phổ cập rất nhiều kiến thức". Còn Hoa hậu Khánh Vân không giấu được sự tự hào khi sinh ra và lớn lên ở TP. HCM, rất vui khi được đồng hành với chương trình và có thêm nhiều cơ hội để hiểu hơn về thành phố thân yêu.

Diễn viên Khả Như tiết lộ, cô mê đi dạo thành phố bằng xe gắn máy và đã được trải nghiệm điều đó trong Wow Ho Chi Minh City. Với cô, đây không còn là một chương trình, mà là món quà tặng cho những người con lẫn những người chọn TP. HCM để lập nghiệp.

Nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 khẳng định, khó ai có thể bỏ qua việc la cà quán xá khi đến TP. HCM. Anh khuyên mọi người nên trải nghiệm và lan toả điều đó đến bạn bè quốc tế.