Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng Nghĩa trang Hàm Rồng trong ngày tri ân người có công

SVO - Từ những cuộc gặp gỡ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công, chương trình giao lưu 'Ký ức sống mãi' đến lễ thắp nến tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, chuỗi hoạt động tri ân ngày 24/7 đã lan tỏa thông điệp 'Uống nước nhớ nguồn', hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trước đó, đoàn công tác do anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư - làm trưởng đoàn, cùng chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã đến Trung tâm Nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa và nhiều gia đình chính sách tại Thanh Hóa.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời trao những phần quà tri ân. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc.

Chương trình "Ký ức sống mãi" được tổ chức với sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Theo Ban tổ chức, hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống người có công mà còn giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", bồi đắp ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc.

Buổi chiều cùng ngày, chương trình "Ký ức sống mãi" được tổ chức, với sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao biển hỗ trợ an sinh xã hội cùng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Những phần hỗ trợ góp phần chia sẻ khó khăn với các đối tượng chính sách, đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức Đoàn trong công tác an sinh xã hội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động diễn ra vào tối cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Trong không gian trang nghiêm, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương thắp nến trên từng phần mộ liệt sĩ. Ánh nến nối dài khắp nghĩa trang, hòa cùng làn khói hương và phút mặc niệm, tạo nên khung cảnh xúc động tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dự lễ, có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Nhất Linh cùng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Theo Ban tổ chức, lễ cầu siêu và thắp nến tri ân không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do, từ đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động tri ân tại Thanh Hóa diễn ra trong hai ngày 23 - 24/7, với tổng nguồn lực hơn 272 triệu đồng. Nguồn lực được sử dụng để thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê", thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ an sinh xã hội, tổ chức chương trình "Ký ức sống mãi", cùng nhiều hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.