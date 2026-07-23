'HackAIthon' sẽ trở thành nền tảng phát hiện nhân tài AI của sinh viên Việt Nam

SVO - Hơn 225.000 bài dự thi, gần 330 giải pháp AI từ học sinh, sinh viên trong và ngoài nước cùng tranh tài tại 'Vietnamese Student HackAIthon 2026'. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cuộc thi sẽ từng bước được phát triển thành nền tảng kết nối, phát hiện và bồi dưỡng nhân lực trẻ làm chủ trí tuệ nhân tạo, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ngày 23/7 tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vietnamese Student HackAIthon 2026", với sự bảo trợ chuyên môn của Công ty VNPT AI.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Nhất cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, cuộc thi là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Cuộc thi hôm nay là một trong 20 hoạt động trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. 'Vietnamese Student HackAIthon' sẽ từng bước được phát triển thành một nền tảng kết nối, phát hiện, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, trong thời gian tới, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô cuộc thi; phát triển hệ thống học liệu số, các chương trình đào tạo chuyên sâu; kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm tiềm năng tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước ứng dụng vào thực tiễn.

Từ "ứng dụng AI" đến "sáng tạo bằng AI"

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

'HackAIthon' sẽ trở thành nền tảng phát hiện nhân tài AI của sinh viên Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển, trong khi Nghị quyết số 71 về đột phá giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có năng lực số và tư duy đổi mới sáng tạo.

"Đây không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên học tập và trải nghiệm công nghệ mới, mà còn là môi trường khuyến khích các bạn chuyển từ tư duy ứng dụng AI sang sáng tạo bằng AI, từ việc tiếp cận công nghệ đến hình thành những sản phẩm có khả năng giải quyết các bài toán của cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Anh Lâm Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Nhì cuộc thi.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, điều Việt Nam cần hiện nay không chỉ là nhiều người biết sử dụng AI:

"Điều chúng ta cần không chỉ là nhiều người biết sử dụng AI, mà quan trọng hơn là ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Anh cũng đánh giá, các sản phẩm dự thi cho thấy, AI đang được thế hệ trẻ tiếp cận với tư duy đúng đắn, không phải để thay thế con người mà để nâng cao hiệu quả công việc và giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội.

Hơn 225.000 bài dự thi, quy tụ sinh viên Việt Nam toàn cầu

Là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau gần hai tháng triển khai, "Vietnamese Student HackAIthon 2026" ghi nhận sức hút lớn trong cộng đồng học sinh, sinh viên.

Ban tổ chức trao giải Ba và Khuyến khích cuộc thi.

Ở Bảng A - Khả năng sử dụng AI, Ban tổ chức nhận 225.168 bài dự thi, đánh giá năng lực khai thác và ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các tình huống thực tiễn.

Bảng B - Xây dựng giải pháp AI tiếp nhận 210 sản phẩm, lựa chọn 8 đội vào Vòng Chung kết.

Trong khi đó, Bảng C - Thiết kế trợ lý AI Agent xử lý đa tác vụ ghi nhận 98 sản phẩm, với 6 đội xuất sắc bước vào Vòng Chung kết.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi thu hút học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường THPT, đại học, học viện, cao đẳng trong nước và mạng lưới sinh viên Việt Nam tại 10 quốc gia, với hơn 20 trường đại học uy tín như: University College London, University of Nottingham (Anh), University of Sydney, Adelaide University, RMIT University (Australia), University of Toronto (Canada), Shibaura Institute of Technology (Nhật Bản), IE University (Tây Ban Nha), Denison University, Boston University, Ohio State University (Mỹ)...

Các thí sinh tham dự cuộc thi.

Nhiều sản phẩm tập trung giải quyết các vấn đề trong giáo dục, y tế, hành chính công, ngân hàng số, quản lý hoạt động Đoàn - Hội và dịch vụ công trực tuyến.

Tiêu biểu như GovBridge - nền tảng AI Agent hỗ trợ thủ tục hành chính công; Voicebank Inclusive - trợ lý tài chính AI đa phương thức; 5TOT - nền tảng hỗ trợ quản lý và xét duyệt hồ sơ Sinh viên 5 tốt; PhyLab - phòng thí nghiệm Vật lý ảo cá nhân hóa bằng AI; hay AfterCare - hệ thống theo dõi bệnh nhân hậu xuất viện.

Trao hơn 200 triệu đồng cho các ý tưởng AI xuất sắc

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân, đội thi xuất sắc ở cả ba bảng thi.

Ở Bảng A, giải Nhất thuộc về Tô Thanh Tiền (trường ĐH Nông Lâm TP. HCM).

Ở Bảng B, đội AI-mant (liên minh trường ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP. HCM và trường ĐH Ngoại thương) giành giải Nhất, với dự án PhyLab - Phòng thí nghiệm Vật lý ảo cá nhân hóa bằng AI.

Tại Bảng C, giải Nhất được trao cho Nguyễn Thị Hồng Trang (trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho các cơ sở giáo dục có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, trong đó, trường ĐH Hải Phòng là đơn vị dẫn đầu ở Bảng A.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều cơ hội thực tập, phát triển sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, thành công của "Vietnamese Student HackAIthon 2026" không chỉ được đo bằng số lượng hơn 225.000 lượt tham gia, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn của học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận, làm chủ và ứng dụng AI. Cuộc thi đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho Việt Nam.