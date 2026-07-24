Thắp sáng đường quê, lan tỏa nghĩa tình tri ân ở vùng cao Thanh Hóa

SVO - Những tuyến đường quê vùng cao được thắp sáng, hàng trăm triệu đồng nguồn lực an sinh được trao tận tay gia đình chính sách, người có công và thiếu nhi là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp tổ chức tại Thanh Hóa.

Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, tại xã Sơn Thủy (tỉnh Thanh Hóa), Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" và trao tặng nguồn lực an sinh xã hội.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Sơn Thủy và trao biển tượng trưng hai công trình cùng tên tại xã Pù Nhi và xã Ngọc Trạo.

Khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Sơn Thủy.

Ba công trình được triển khai với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn Thanh niên Điện lực Thanh Hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường dân sinh, nâng cao an toàn giao thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân và góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới khang trang, văn minh.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng, các công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn. Ánh sáng từ những tuyến đường mới không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trao quà cho các hộ gia đình.

Bên cạnh việc khánh thành các công trình thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cùng các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để thiếu nhi có thêm động lực học tập, rèn luyện.

Ban tổ chức trao nguồn lực tại chương trình.

Theo Ban tổ chức, tổng nguồn lực dành cho các hoạt động an sinh xã hội triển khai trong ngày 23/7 đạt 200 triệu đồng.

Chuỗi hoạt động được tổ chức hướng mạnh về cơ sở, tập trung tại các địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Sơn Thủy, Pù Nhi, Ngọc Trạo, cùng các phường Sầm Sơn và Hàm Rồng. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cộng đồng, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.