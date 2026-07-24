Tuổi trẻ FBU góp 150 triệu đồng thực hiện 4 công trình tình nguyện tại Tuyên Quang

SVO - Từ tổng nguồn lực gần 150 triệu đồng và 30 đoàn viên, thanh niên trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đã triển khai 4 công trình tại thôn Khai Hoang, xã Yên Minh (Tuyên Quang), góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ chuyển đổi số và trang bị kỹ năng cho trẻ em vùng cao trong chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh 2026’.

Đoàn Thanh niên trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội tổ chức chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh 2026" với chủ đề “Cùng em đến trường” tại thôn Khai Hoang, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang.

Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh 2026” của tuổi trẻ trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội với nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân và trẻ em vùng cao xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang.

Với sự tham gia của 30 đoàn viên, thanh niên cùng tổng nguồn lực gần 150 triệu đồng, chiến dịch tập trung triển khai 4 mô hình, công trình tình nguyện thiết thực gắn với nhu cầu của địa phương.

Đại diện tuổi trẻ FBU - Bí thư Đoàn trường Vũ Văn Quyền trao tặng nguồn lực triển khai Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh 2026” tại xã Yên Minh (Tuyên Quang).

Trong đó, mô hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, các dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng.

Người dân xã Yên Minh tham gia chương trình hướng dẫn sử dụng VNeID và các dịch vụ công trực tuyến trong khuôn khổ mô hình "Chuyển đổi số cộng đồng".

Mô hình “Em an toàn” tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng mềm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em địa phương, giúp các em có thêm hành trang để phát triển toàn diện.

Điểm nhấn của chiến dịch là công trình thanh niên “Con đường đến trường” với tuyến đường bê tông dài 320m, rộng 1,6m, nối từ đường liên thôn đến cổng Trường Mầm non Khai Hoang. Công trình góp phần giúp việc đi lại của giáo viên, học sinh và người dân thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa.

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội cùng người dân vận chuyển vật liệu, hoàn thiện tuyến đường bê tông dài 320m dẫn vào Trường Mầm non Khai Hoang.

Bên cạnh đó, công trình “Thắp sáng bản làng” cũng được hoàn thành với hệ thống cột điện bê tông và đường điện chiếu sáng trên tuyến đường vào điểm trường mầm non, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đoàn viên, thanh niên FBU phối hợp cùng người dân địa phương thi công hệ thống cột điện và đường điện chiếu sáng tuyến đường.

Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2026” lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia của tuổi trẻ Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đối với cộng đồng. Chương trình nhận được sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng tình, ủng hộ của người dân thôn Khai Hoang.

Đồng chí Vũ Văn Quyền, Bí thư Đoàn trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, cùng các em nhỏ tại xã Yên Minh trong chuyến tình nguyện “Mùa Hè Xanh 2026”.

Đồng chí Vũ Văn Quyền, Bí thư Đoàn trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, cho biết, chiến dịch không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và kỹ năng thông qua những việc làm cụ thể: “Chúng tôi lựa chọn thực hiện những công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, từ con đường đến trường, hệ thống điện chiếu sáng, chuyển đổi số cho người dân đến trang bị kỹ năng cho trẻ em. Điều ý nghĩa nhất đối với tuổi trẻ FBU là niềm tin, sự đồng hành và những nụ cười của bà con nhân dân. Đó cũng là động lực để Đoàn Thanh niên Nhà trường tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh sinh viên FBU trách nhiệm, bản lĩnh và luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng”.

Những tuyến đường mới, ánh điện được thắp sáng và những hoạt động cùng người dân, trẻ em Tuyên Quang đã để lại dấu ấn trong hành trình cống hiến của tuổi trẻ FBU, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của sinh viên trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng.