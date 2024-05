Hành trình ‘biến’ rào cản ngôn ngữ trở thành thế mạnh

SVVN - Nguyễn Thị Trà My là sinh viên học song bằng Chính trị học và Quản trị Nhân lực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam (NAPA). Trà My từng coi ngôn ngữ tiếng Anh là rào cản khó khăn trên hành trình học tập, nhưng đến nay cô đang là giáo viên của một trung tâm Anh ngữ.

Sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, Trà My tự hào là người con của vùng đất Tổ cội nguồn, là trung tâm văn hóa rực rỡ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Hiện tại, Trà My đang trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp văn bằng 2 tại Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ thuộc Viện ngôn ngữ và Kỹ năng Úc.

Trong 4 năm qua kể từ khi đậu vào Trường Đại học Nội vụ đến khi sát nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam, trải qua nhiều thử thách, thậm chí vượt qua chính mình rất nhiều thì dấu ấn để lại lớn nhất đó là thành công bảo vệ khóa luận đạt điểm 9.5. Cùng với sự nỗ lực đó, mình tiếp tục được nhận học bổng vào cuối năm 2023, điều mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi năm nhất khi chập chững bước vào trường mình chỉ đạt mức học tập trung bình khá.

Thời điểm ban đầu, khi mới bước chân vào con đường học Đại học, mình nhận thấy lợi ích ở cả hai ngành học. Đặc biệt là khi có môi trường học hỏi từ các thầy cô giàu kinh nghiệm. Vì vậy khi bắt đầu học năm 2 mình đã quyết định học thêm 1 chuyên ngành. Tuy nhiên, trên hành trình học song bằng nhiều nỗ lực đó thì rào cản lớn nhất lúc bấy giờ của mình chính là ngôn ngữ tiếng Anh. Mình đã thử rất nhiều cách như đi học các trung tâm ngôn ngữ và học gia sư, nhưng có lẽ một phần trong mình chưa quyết tâm nên điểm tiếng Anh của mình lúc nào cũng rất thấp. Chỉ khi bắt đầu đi làm thêm và gặp phải những trường hợp cần dùng ngôn ngữ để giao tiếp với người nước ngoài thì mình mới bắt đầu trải qua quá trình tự học.

Ở thời điểm đó mình phải cân bằng cả việc học song bằng và đi làm thêm nên gần như khoảng thời gian này việc tự học tiếng Anh chỉ dừng lại ở học từ mới, mỗi ngày học từ mới lặp đi lặp lại cho dù nó có nhàm chán thế nào, nhưng phải để nó trở thành thói quen, khi thành thói quen rồi nó giống như việc bạn rửa mặt mỗi ngày vậy. Bạn sẽ gần như cảm thấy thiếu khi không làm.

Khi chưa có nhiều vốn từ thì mỗi lần giao tiếp tiếng Anh, mình thường cảm thấy rất nhiều áp lực, không tránh khỏi những lần bị từ chối và hiểu lầm. Nhưng vì thế cũng khiến tâm lý của bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm học tốt hơn, không được sợ mình nói sai hay sợ người khác cười chê. Mỗi lần chưa thể nhớ từ gì mình đã có công cụ Google dịch để có thể giao tiếp trơn tru hơn. Thậm chí thời gian đầu mình đã soạn hẳn 1 tờ A4 để đọc cho họ hiểu những thứ mình muốn diễn đạt. Đặc biệt mình đã xây dựng thói quen học thuộc lòng và bắt đầu đặt câu hỏi "What is this?”, “How do you say it?”, “What does that mean?" “I don’t understand, can you explain and teach me please?”. Và chưa bao giờ nghĩ rằng việc thuộc lòng những câu cơ bản này và lẩm bẩm mỗi ngày khi nói chuyện giúp mình tiến bộ kỹ năng nghe và giao tiếp lên rất nhanh. Chính vì vậy, để học tốt hơn mỗi ngày đối với ngôn ngữ, thực tế không có cách nào khác bằng việc liên tục thực hành. Quan trọng là không cảm thấy ngại hay xấu hổ mà cứ mạnh dạn trò chuyện với người nước ngoài và từ đó tiếng Anh cải thiện.

Với bất cứ lứa tuổi nào thì trở ngại lớn nhất khi học ngôn ngữ mới mà bạn phải đối mặt thường chính là những rào cản do bạn tạo ra. Vì vậy, hãy học hỏi mọi lúc, mọi nơi, tìm kiếm cho mình một người thầy và đừng ngại đặt câu hỏi.

Cũng nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao mình vừa học song bằng, vừa đi làm thêm mà vẫn có thể chuyển biến học tiếng Anh thay đổi đến như vậy. Thật ra ban đầu khi vừa đi học 2 bằng và đi làm cùng lúc cũng chiếm gần hết khoảng thời gian cá nhân. Nhưng mình là kiểu người hay tò mò và thích học hỏi nên đi làm ở bất kỳ môi trường nào thay vì chỉ đơn giản kiếm thu nhập mình lại có xu hướng thích được học hỏi kiến thức mới, các kỹ năng mới… Công thức đơn giản là bạn hãy ngồi xuống lập kế hoạch thời gian trong ngày của mình và bạn sẽ nhận thấy mỗi người đều có 24 giờ như nhau nhưng quan trọng là bạn sử dụng nó như thế nào thôi.

Mình vẫn luôn thích câu nói: “Discipline is explaining to your brain every day that you need to sacrifice immediate pleasures to receive greater rewards in the future”. Dịch ra có nghĩa là: “Kỷ luật đang giải thích cho bộ não của bạn mỗi ngày rằng bạn cần phải hy sinh những thú vui trước mắt để nhận được những phần thưởng lớn hơn trong tương lai”. Câu nói này luôn đúng khi bạn muốn đạt được thành quả rõ rệt ở bất cứ lĩnh vực nào. Việc lựa chọn suy nghĩ mỗi ngày thực sự rất quan trọng nó sẽ khiến bạn đi lòng vòng, nên hãy làm nó luôn ngay khi bạn có ý định.

Đến nay mình thật sự biết ơn vì đã vượt qua rào cản ngôn ngữ ấy, và sau cả quá trình được trải nghiệm đi làm những công việc khác nhau, mình cũng dần dần nhận ra những điểm yếu của mình đã trở thành điểm mạnh, đặc biệt là sở hữu kỹ năng giao tiếp, quản trị tổ chức, phản biện, kỹ năng thuyết phục,… Tính đến thời điểm hiện tại mình có thể linh hoạt trong tất cả môi trường mới dù đó có thể là công việc mình chưa bao giờ làm.

Với mục tiêu sắp tới mình sẽ tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến ngành học của mình và làm nó trở nên tuyệt vời nhất! Dù trong tương lai có thể làm những công việc khác, hoặc vẫn chọn con đường theo ngành học thì mình luôn tự nhủ dù là con đường nào mình cũng sẽ cố gắng tạo thật nhiều giá trị và nuôi dưỡng từng ngày.

Những kết quả đạt được: -Giấy khen Đạt thành tích danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2020-2021. -Giấy khen Đạt thành tích danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2021-2022. -Giấy khen của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022. -Đạt học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên giỏi năm học 2022-2023. -Đạt giải nhì cấp khoa cho sinh viên trong hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021 với đề tài: "Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội cho sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội". -Đạt giải nhì cấp khoa cho sinh viên trong hội nghị sinh viên NCKH năm 2021-2022 với đề tài: "Áp dụng mô hình quản trị nhà nước tốt ở Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh".