Hành trình chinh phục sàn runway quốc tế của nữ sinh 2K1

SVVN - Ánh Ngân được biết đến là người mẫu trẻ tài năng, sở hữu chiều cao 1m72, cùng thần thái cuốn hút và phong cách riêng. Dù mới vào nghề, tuy nhiên Ánh Ngân đã có thể chinh phục được nhiều sàn diễn lớn, nhỏ không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Mình là Nguyễn Ngọc Ánh Ngân (sinh năm 2001), là người con của miền đất Bảo Lộc, Lâm Đồng và hiện đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Bên cạnh công việc học, mọi người còn biết đến mình với vai trò là một người mẫu.

Dành niềm yêu thích về thời trang, cũng như những môn nghệ thuật nói chung. Từ nhỏ, mình thường dành thời gian hàng giờ chỉ để xem phim, nghe nhạc, đọc sách và tìm hiểu về nhiều nền văn hoá khác nhau của các nước trên thế giới. Vậy nên, mình cũng có một sở thích nữa đó là đi du lịch, khám phá. Có lẽ vì đó mà mọi người thường hay nói mình khá bay bổng và “dị biệt” hơn so với các bạn đồng trang lứa, vì mọi chủ đề mình đề cập đến thường không có ai có chung mối quan tâm để có thể nói chuyện cùng mình. Và cũng chính từ những sở thích đó, mà khi vào đại học mình có cơ hội bén duyên với công việc người mẫu. Mình theo học một lớp người mẫu chuyên nghiệp để có thể chinh phục các sàn runway, trình diễn fashion, các công việc người mẫu trong nước cũng như trên thế giới. Bên cạnh đó, mình thường hay coi các show thời trang quốc tế và học hỏi cách trình diễn của nhiều người mẫu trên đó.

Mình nghĩ khó khăn đầu tiên của công việc người mẫu với bất cứ ai khi mới bước chân vào nghề đó là "ế show". Sau những lần được giới thiệu khi mới vào nghề, dần các job mình nhận được bắt đầu thưa thớt, vì vậy mà thời gian đó mình cũng mất đi nhiều cảm hứng đi làm, cũng như mọi hoạt động, chỉ lên trường học rồi về nhà nằm dài ra chán chường. Tuy nhiên sau đấy, mình bắt đầu lên trên các trang mạng xã hội tìm những hội, nhóm người mẫu để có thể tham gia casting ở khắp mọi nơi, từ Sài Gòn, Hà Nội, Hạ Long,... Từ các show diễn nhỏ không có castxe đến các show diễn lớn. Cứ như vậy suốt một thời gian, cuối cùng mình đã có cơ hội đặt chân lên sàn diễn lớn nhất của Việt Nam - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam hay còn được biết đến là Vietnam International Fashion Week. Và đó cũng là bài học đầu tiên mình học được: “Nếu thật sự thích và đam mê hãy tìm cách, hãy dành hết mọi sự tập trung, suy nghĩ để có được nó”.

Niềm yêu thích runway của mình đến từ nhiều thứ, ban đầu vì mình hiểu được sự vĩ đại của thời trang thông qua sách báo và tìm hiểu, vậy nên mình mong muốn được là một phần đóng góp của các tác phẩm, cũng như những bộ sưu tập fashion mới. Song song đó, mình cũng có sở thích diễn xuất và thật sự vinh hạnh khi được hoá thân vào các “nàng thơ” trong những bộ váy trình diễn.

Sau những kinh nghiệm, bài học của bản thân, khi đã đủ "profile" cứng của một model, mình bắt đầu suy nghĩ đến việc trải nghiệm thử thách mới về công việc người mẫu ở các quốc gia khác. Mình lại bắt đầu tìm tòi trên Internet, về mọi show diễn thời trang của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hongkong,... những nơi có nền kinh tế và giải trí phát triển ở Châu Á. Ban đầu, mình mới chỉ có ý định ứng tuyển để thử vận may, tuy nhiên vào một ngày, mình bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển của Thailand Fashion Week – Tuần lễ Thời trang Thái Lan. Khi đó mình tưởng như bản thân mình đang mơ, vì mọi chuyện đến quá đột ngột, và cũng vì trước đó mình chưa bao giờ tưởng tượng được, nếu thật sự đi diễn ở nước ngoài mình sẽ làm gì, mọi thứ trong đầu mình đều rất mơ hồ.

Trong email của Thailand Fashion Week có đi kèm một bản hợp đồng nói rằng, trong thời gian 4 ngày mình phải ký vào đấy để xác nhận với họ là sẽ có mặt, trong trường hợp đã ký nhưng không đến được, mình sẽ phải đền bù số tiền trị giá 5.000 USD. Bản thân mình khi ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi đây là cơ hội ngàn năm có một, và với tính cách xông pha, mình đã ký vào bản hợp đồng đó và gửi cho họ ngay lập tức. Nhưng vài ngày sau đó, mình chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ đi nước ngoài, cũng chưa tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, không có hộ chiếu và kinh nghiệm, lại đi dài ngày, điều đó khiến mình cảm thấy khá lo lắng về chuyến đi.

“Mình bắt đầu chạy khắp nơi, đi hỏi mọi vấn đề liên quan, dùng mọi cách mình có thể để có được hộ chiếu, hỏi mọi người xin số điện thoại liên hệ, qua các tiệm photo gần đó hỏi cách làm đơn xin hộ chiếu gấp với lý do đi công tác đột xuất. Thậm chí mình còn khóc trong toà Lãnh sự quán vì sợ không được đóng dấu chấp nhận. Mình đã trình bày rất thành khẩn và thẳn thắn rằng, mình may mắn có cơ hội được đi làm bên đó và đây cũng là ước mơ cả đời của mình, chỉ có một cơ hội này, mong họ có thể đóng dấu cho mình đi. Có lẽ sự chân thành của mình đã khiến người phụ trách ở đó cảm động và may mắn mình nhận được sự giúp đỡ. Sau 3 ngày, nhận được hộ chiếu, mình cảm thấy cực kỳ vui sướng và nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị lên máy bay”.

Sau khi đến Thái Lan, được thấy rất nhiều người mẫu đến từ khắp các quốc gia, họ đều rất cao và đẹp, điều đó khiến mình cảm thấy khá bất ngờ. Trải qua một tuần ở đây, mình được trình diễn cho 4 nhà thiết kế và có một lịch trình dày đặc, nhận được rất nhiều lời khen và khuyến khích đi thi các chương trình người mẫu, điều đó khiến mình cảm thấy rất vui. Tại đây, mọi người đều thân thiện, nhiệt tình, mình được chào đón và được kết bạn với hai bạn người mẫu khác, một người ở Ấn Độ và một người ở Luân Đôn. Họ đã kể cho mình nghe rất nhiều về sàn diễn, kinh nghiệm, hay cách thức qua các nước khác diễn của bản thân. Và cả ba chúng mình đều tin rằng, chỉ cần mình thực sự mong ước điều gì đó và tập trung vào nó, giấc mơ sẽ thành sự thật. Kết quả, họ đã đi được khắp Châu Á để làm người mẫu, dừng chân ở một công ty người mẫu tại New York và London.

Kết thúc show, mình ra về trong sự nhớ nhung, tiếc nuối khi phải tạm biệt những người bạn tâm giao của mình và về nước. Mặc dù tiếp xúc trong thời gian chỉ một tuần nhưng ai cũng có kỉ niệm đẹp về nhau và vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ. Những con người ở đó đã truyền cho mình rất nhiều cảm hứng, đặc biệt là lòng dũng cảm của họ. Sau trải nghiệm, mình bắt đầu có niềm tin vào bản thân nhiều hơn và mong muốn được sải chân trên nhiều quốc gia hơn nữa.

Điều khiến mình tự tin nhất ở bản thân đó là khả năng bắt chước, học hỏi rất nhanh, có thể biến hoá thành nhiều hình hài khác nhau. Song, mình vẫn giữ được sở thích và phong cách của riêng bản thân, cũng như không bị ảnh hưởng nhiều bởi những điều tiêu cực trong ngành. Vì đối với mình, mỗi khi đi làm là một niềm hạnh phúc, gặp ai điều đầu tiên ta hãy nở một nụ cười thì điều lành sẽ tới. Khác với sự năng động, vui vẻ khi đi làm, ngoài đời mình có cuộc sống khá khép kín và có phần hướng nội.

Sau khi về lại Việt Nam mình đã quyết định hoàn thành nốt phần thiếu sót trên cơ thể, khắc phục vấn đề lệch mặt. Đồng thời, trong thời gian đó mình sẽ trau dồi thêm kiến thức, lẫn ngoại ngữ của bản thân, luyện tập thể hình để sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo. Mặc dù mình biết thêm là người mẫu quốc tế thường tuyển người rất cao, xấp xỉ 1m8. Tuy nhiên mình tin, mình vẫn có thể dùng công thức “thử mọi cách” của bản thân. Đối với mình trải nghiệm này như một chuyến du lịch có chủ đích, để tìm hiểu công việc của bản thân. Và mình sẽ tiếp tục đi tiếp cho dù phải hy sinh đánh đổi bất cứ điều gì, vì đó là con người mình, cách mình sống và niềm tin vào mọi điều tốt đẹp.