Jungkook BTS lại lập thêm một kỷ lục mới khiến fan 'nổ rần trời'

SVVN - Jungkook BTS lập thêm một kỷ lục khác với ba bài hát của mình lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng "Spotify Daily Top Songs Global2".

Ngày 21/10, theo bảng xếp hạng mới nhất do nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify công bố, bảng xếp hạng Daily Top Songs Global có không chỉ một mà đến ba ca khúc của Jungkook (BTS). Đĩa đơn solo SEVEN (feat. Lato) của Jungkook đã giành vị trí quán quân, 3D (feat. Jack Harlow) vẫn 'cố thủ' ở vị trí thứ 9, và sự hợp tác của nam thần tượng với The Kid LAROI và Central Cee, TOO MUCH đã đứng ở vị trí thứ 10. Thành tích đáng chú ý này đã đưa Jungkook trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên có 3 ca khúc cùng lúc lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng này.

Ca khúc SEVEN một lần nữa chứng tỏ độ 'hot hit' của mình khi giành lại vị trí dẫn đầu trên BXH Daily Top Songs Global. Được phát hành vào ngày 14/7, nó đã duy trì vị trí vững chắc trong bảng xếp hạng hàng đầu trong 99 ngày đáng kinh ngạc, một minh chứng cho lượng người hâm mộ toàn cầu khổng lồ của Jungkook và sức hấp dẫn lan tỏa của bài hát.

Album solo đầu tiên của Jungkook, Golden sẽ được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 3/11, lúc 1h chiều theo giờ địa phương và sự mong đợi đang lên đến đỉnh điểm. Album này lấy cảm hứng từ chủ đề "khoảnh khắc vàng", bao gồm ca khúc chủ đề do Jungkook đích thân lựa chọn, Standing Next to You, cũng như SEVEN và 3D đứng đầu bảng xếp hạng, cùng với các ca khúc khác, tạo nên tổng hợp 11 bài hát.