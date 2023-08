Kim Woo Bin And Shin Min Ah chứng tỏ sức hút tình yêu cực mạnh, chỉ hành động nhỏ cũng tạo 'sóng'

SVVN - Trong lần trở lại này, Juky San còn gây bất ngờ lớn khi tuyên bố tất cả sản phẩm âm nhạc của cô đều sẽ được quay với hình thức one shot, vốn là điều ít ca sĩ nào dám làm trước đây.

SVVN - Vừa qua, Á hậu 1 'Miss World Vietnam 2023' Đào Thị Hiền có hành trình thiện nguyện lan tỏa nhân ái tại quê hương. Đào Thị Hiền đã trở về Nghệ An thân thương để đến thăm và hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn vừa bị mất mùa do thiên tai tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.