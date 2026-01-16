Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Lisa của BLACKPINK luôn khiến mọi người ngỡ ngàng về sự 'không tưởng'

Tuệ Nghi
SVO - Lisa của BLACKPINK là nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có hai dự án solo đạt 2 tỷ lượt stream trong lịch sử Spotify.

Lisa của BLACKPINK tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng của mình, trong khi người hâm mộ háo hức chờ đợi những sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt từ siêu sao Thái Lan này.

Lần này, album single đầu tiên của Lisa, LALISA, bao gồm các bản hit được đánh giá cao LalisaMoney, đã chính thức vượt qua 2 tỷ lượt stream trên Spotify, cùng với album solo năm 2025 của cô, ALTER EGO, đã vượt qua con số tương tự vào năm ngoái.

Với thành tích này, Lisa đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Spotify có hai dự án solo vượt qua 2 tỷ lượt stream mỗi dự án (LALISA ALTER EGO).

Tuệ Nghi
