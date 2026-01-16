Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Stray Kids và 'KPop Demon Hunters' là 2 cái tên 'phủ sóng' đất Mỹ nhiều nhất năm 2025

Tuệ Nghi
SVO - Stray Kids và nhạc phim 'KPop Demon Hunters' lọt vào danh sách 10 album bán chạy nhất năm 2025 tại Mỹ.

Cả Stray Kids và nhạc phim KPop Demon Hunters đều lọt vào danh sách album bán chạy nhất năm 2025 tại Hoa Kỳ.

Công ty theo dõi dữ liệu âm nhạc Mỹ Luminate (trước đây là Nielsen Music), đơn vị cung cấp dữ liệu cho bảng xếp hạng Billboard, đã công bố danh sách cuối năm về các album bán chạy nhất năm 2025. Thời gian theo dõi bắt đầu từ ngày 3/1/2025 và kéo dài đến ngày 1/1/2026.

Đáng chú ý, Stray Kids chiếm hai trong bốn vị trí đầu tiên trong danh sách năm 2025. KARMA là album bán chạy thứ hai năm 2025 tại Hoa Kỳ, chỉ đứng sau The Life of a Showgirl của Taylor Swift, và DO IT theo sát ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, nhạc phim của bộ phim hoạt hình ăn khách KPop Demon Hunters lọt vào danh sách ở vị trí thứ 8.

Top 10 album bán chạy nhất năm 2025 tại Hoa Kỳ (bao gồm cả doanh số bán đĩa vật lý và kỹ thuật số) như sau:

1. Taylor Swift – The Life of a Showgirl (3.985.000).

2. Stray Kids – KARMA (585.000).

3. The Weeknd – Hurry Up Tomorrow (543.000).

4. Stray Kids – DO IT (460.000).

5. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend (431.000).

6. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet (413.000).

7. Kendrick Lamar – GNX (399.000).

8. Nhạc phim KPop Demon Hunters (366.000).

9. Morgan Wallen – I’m The Problem (329.000).

10. Lady Gaga – MAYHEM (292.000).

Tuệ Nghi
