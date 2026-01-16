Cuộc sống hiện tại của nam diễn viên hài sau cú sốc bị khán giả đuổi xuống sân khấu

SVO - Thay vì chạy theo ánh hào quang nhất thời, Dương Thanh Vàng dành nhiều năm khổ luyện dưới sự dẫn dắt của những bậc thầy sân khấu để tìm lại 'cái chất' trong nghề.

Giai đoạn 2015 - 2016, Dương Thanh Vàng nổi lên như một hiện tượng sau các cuộc thi hài trên truyền hình. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến nam diễn viên trẻ lúc bấy giờ tự tin vào tài năng của mình. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, thực tế nghiệt ngã ập đến khi các lời mời biểu diễn dần thưa thớt.

Bước ngoặt lớn nhất xảy ra trong một buổi diễn tại sân khấu Trống Đồng. Dù tên tuổi của dàn thí sinh bước ra từ cuộc thi truyền hình giúp chương trình "cháy vé", nhưng khi lên sân khấu, tiểu phẩm của họ lại nhận về sự im lặng đáng sợ. Dương Thanh Vàng bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc bị một khán giả phản ứng gay gắt: "Diễn cái gì vậy, xuống đi!".

“Cú tát” ấy giúp anh nhận ra sự khác biệt giữa việc khán giả xem miễn phí trên truyền hình và việc họ bỏ tiền túi mua vé để nhận lại giá trị nghệ thuật xứng đáng. Thừa nhận lối diễn khi đó còn hời hợt, anh quyết định tạm dừng mọi show diễn để theo học lớp đào tạo của nghệ sĩ Minh Nhí và NSƯT Hữu Châu.

Suốt hai năm, tuân thủ yêu cầu khắt khe của NSƯT Hữu Châu, anh tuyệt đối không đi diễn mà chỉ tập trung rèn luyện chính kịch và bi kịch để thấu hiểu tận cùng cảm xúc nhân vật. Bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, anh được thầy truyền dạy cách quan sát cuộc đời từ những điều nhỏ nhặt. Những trải nghiệm thực tế đã trở thành kho tư liệu quý giá giúp anh xây dựng nhân vật một cách chân thực và có chiều sâu hơn.

Sau hành trình khổ luyện, Dương Thanh Vàng tái xuất sân khấu với sự bản lĩnh và sâu sắc hơn. Không chỉ dừng lại ở việc khẳng định tên tuổi, anh còn mang theo tâm thế của một người đi trước, khát khao được tiếp sức cho thế hệ trẻ.

Ít ai biết rằng, đằng sau sự hoạt ngôn trên sân khấu là một nền tảng tri thức khá đặc biệt. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Dương Thanh Vàng từng tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng tại trường ĐH Cần Thơ. Khi được đặt lên bàn cân giữa hai nghề, nam nghệ sĩ chân thành chia sẻ rằng, anh dành tình yêu trọn vẹn cho cả hai. Dù là giáo viên hay diễn viên, anh vẫn miệt mài truyền tải những giá trị tích cực đến cho đời.

Gần 3 năm trở lại đây, Dương Thanh Vàng trở thành gương mặt thân quen của chương trình Thần Tài gõ cửa. Dù đã đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, nhưng với Dương Thanh Vàng, chương trình này là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và thiêng liêng. Từ một khán giả trung thành, anh hạnh phúc khi được chọn vào vai Thổ Địa, đồng hành cùng nghệ sĩ Đình Toàn trong vai Thần Tài để gieo mầm hy vọng.

Tiếp xúc với những mảnh đời không may mắn nhưng tràn đầy nghị lực trong Thần Tài gõ cửa, nam diễn viên tự thấy mình nhận lại nhiều hơn là cho đi. "Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy được sự nghị lực, sự bền bỉ, thấy được hành trình họ vượt qua trở ngại để sống và làm việc", Dương Thanh Vàng chia sẻ. Những nhân vật ấy chính là nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở anh về giá trị của sự nỗ lực trong cuộc sống.