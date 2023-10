Lý do JINI rời NMIXX làm 'bùng nổ' cuộc thảo luận trong cộng đồng mạng

SVVN - Khi JINI ra mắt solo, cư dân mạng tiếp tục đặt câu hỏi về lý do cô rời NMIXX.

Cựu thành viên NMIXX, JINI mới đây đã ra mắt solo với EP An Iron Hand in A Velvet. Trở lại hoạt động, JINI vẫn từ chối đề cập đến việc cô đột ngột rời NMIXX.

Cư dân mạng trên Nate Pann gần đây đã đưa ra một chủ đề về vấn đề này và thu hút sự chú ý đặc biệt: Tôi cũng tò mò về lý do. Tôi không nghĩ cô ấy có thể rời nhóm vì muốn solo và không muốn trở thành thần tượng nữa. Tại sao cô ấy lại rời đi?; Không ai biết tại sao… Nhưng tại sao mọi người cứ hỏi JINI lý do cô ấy rời đi?; Mọi người vẫn đang tìm lý do à? Dừng lại! Chắc hẳn phải có lý do gì đó mà YG không nói gì. Sẽ tốt hơn nếu cả JINI và NMIXX không nhắc đến nhau, vậy tại sao bạn vẫn hỏi lý do?; Nhìn JINI, tôi nghĩ thật lãng phí nếu cô ấy sống như một người bình thường… Thành thật mà nói, Sullyoon, JINI và BAE là trung tâm của NMIXX nên sẽ có sự khác biệt khi một trong số họ rời đi. Nhưng tôi rất vui vì các thành viên NMIXX đang xử lý tốt tình huống này. Tôi hy vọng JINI sẽ thành công sau khi ra mắt lại...