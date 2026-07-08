Cha của Mikel Merino tiết lộ vật bí mật mang lại may mắn cho anh

Đêm đáng nhớ nhất của Mikel Merino cũng được trải nghiệm trọn vẹn trên khán đài. Ở đó, cha anh, Miguel Merino, gần như không thể tin vào bàn thắng của con trai mình vào lưới Bồ Đào Nha, dù ông đã chứng kiến ​​điều đó hai năm trước tại Giải vô địch châu Âu. Bàn thắng ở phút 91 đã giúp Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup và một lần nữa biến tiền vệ này trở thành người hùng của đội tuyển quốc gia.

"Được trải nghiệm điều này, trong một khung cảnh như thế này và tại một kỳ World Cup... Thật không thể tin được những gì Mikel đã mang đến cho chúng tôi", Miguel Merino thú nhận, xúc động nghẹn ngào trên chương trình phát thanh thể thao hằng đêm nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha, El Partidazo de COPE sau trận đấu. Cựu cầu thủ thừa nhận rằng, bối cảnh đã khiến bàn thắng, vốn đã là một phần lịch sử gần đây của đội tuyển quốc gia, càng trở nên đặc biệt hơn.

Miguel Merino cũng tiết lộ những điều mê tín của mình, giải thích rằng, ông duy trì một truyền thống bất biến vào ngày 6/7 hằng năm, cũng là ngày diễn ra trận đấu (theo giờ địa phương): "Tôi luôn đeo khăn tay có hình Thánh Fermin, giống như mọi ngày 6/7, kể cả khi diễn ra World Cup. Điều này là không thể thay đổi". Một phong tục, thật kỳ lạ, dường như mang lại may mắn cho con trai ông: "Trong giải vô địch U19, Mikel đã ghi bàn vào ngày 7/7, và hôm nay cũng vậy".

Nhưng đó không phải là vật may mắn duy nhất trong ngày. Cha của cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha cũng thú nhận rằng, ông đã chuẩn bị một đôi tất rất đặc biệt trước trận đấu: "Sáng nay, tôi đã mang một đôi tất có hình ảnh phản chiếu bàn thắng của Mikel ở phút thứ 119. Đó là đôi tất từ ​​bàn thắng ở Stuttgart, và tôi đã mang chúng hôm nay". Ông giải thích với một nụ cười, tin chắc rằng sự mê tín một lần nữa lại đem may mắn về phía Tây Ban Nha.