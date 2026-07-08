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Hội chứng Haglund từ Pedro Neto lan truyền trên mạng xã hội

Ly Ly
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SVO - Trong trận đấu với Tây Ban Nha, hình ảnh chiếc giày của tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Không thể phủ nhận đó là một trong những hình ảnh được bàn tán nhiều nhất từ ​​trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Pedro Neto, sau khi bị giẫm lên chân và đang thay giày, đã bị máy quay ghi lại hình ảnh một lỗ thủng ở phía sau giày. Cảnh tượng bất thường này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Làm sao anh ấy có thể thi đấu với tình trạng như vậy? Giờ thì chúng ta đã biết câu trả lời.

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Rõ ràng, cầu thủ của Chelsea mắc hội chứng Haglund. Tình trạng này được đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của xương ở phía sau gót chân. Một khối u hình thành cọ xát vào giày và chèn ép gân Achilles, gây viêm đau đớn ở gân và bao hoạt dịch. Giải pháp? Cắt bỏ phần gót giày để ngăn chặn sự cọ xát.

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Đây là vấn đề có thể được khắc phục bằng phẫu thuật. Và đó không phải là một ca phẫu thuật phức tạp. Họ sẽ loại bỏ phần xương thừa, và thế là xong. Nhưng trong khi Pedro đang cân nhắc xem có nên phẫu thuật hay không, đây là điều anh ấy phải làm để có thể thi đấu mà không bị đau. Một cảnh tượng khác thường, khiến nhiều người hâm mộ lần đầu tiên nhìn thấy cảm thấy khó hiểu.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy một cầu thủ bóng đá xé rách trang phục thi đấu của mình vì khó chịu hoặc đau đớn. Những lỗ thủng trên tất của một số cầu thủ, như Jude Bellingham, cũng đã được bàn tán rộng rãi vào thời điểm đó. Và chắc chắn đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta thấy điều tương tự. Ít nhất bây giờ chúng ta đã biết lý do tại sao điều này xảy ra.

Ly Ly
#Hội chứng Haglund trong bóng đá #Ảnh hưởng của chấn thương gót chân #Phẫu thuật điều trị hội chứng Haglund #Ảnh hưởng của chấn thương đến thi đấu #Biểu hiện chấn thương qua trang phục thi đấu

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