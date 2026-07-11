Hàn Quốc đang đối mặt với kỷ nguyên của xã hội siêu già và trí tuệ nhân tạo (AI)

SVO - Các nhà lãnh đạo đại diện cho cộng đồng y tế toàn cầu đã đưa ra thông điệp chung tại Hàn Quốc: 'Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đổi mới ngành chăm sóc sức khỏe, nhưng không thể thay thế bác sĩ'.

Họ nhấn mạnh rằng, mặc dù AI là công nghệ cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, nhưng phán đoán lâm sàng chịu trách nhiệm cho tính mạng bệnh nhân, trách nhiệm đạo đức và sự tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân không bao giờ có thể được thay thế bằng công nghệ.

Đặc biệt, đã có những lời kêu gọi Hàn Quốc, quốc gia đang bước vào xã hội siêu già nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, cần phải đưa ra định hướng tương lai cho ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Theo nhận định của TS Jacqueline W. Kitulu - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Thế giới (WMA), trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu lão hóa là hai trụ cột đang làm thay đổi căn bản ngành chăm sóc sức khỏe: “Trí tuệ nhân tạo (AI) và sự già hóa dân số là những thay đổi lớn, tự thân làm thay đổi căn bản ngành chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, hai xu hướng này đang diễn ra đồng thời trong cùng một bệnh viện và phòng khám. Và Hàn Quốc là nơi mà những thay đổi này đang diễn ra nhanh nhất. Hàn Quốc không còn là trường hợp đặc biệt, mà là quốc gia đang trải nghiệm tương lai mà thế giới sẽ phải đối mặt đầu tiên. Đây là một phòng thí nghiệm và là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc chứng minh cách duy trì chất lượng chăm sóc y tế cao trong một xã hội siêu già”.

Ngoài ra, TS Willie Underwood III - Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) cũng bày tỏ lo ngại về những tuyên bố cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp cho vấn đề thiếu bác sĩ. Điều này là bởi vì AI là một công nghệ giúp mở rộng khả năng của bác sĩ, chứ không phải là công nghệ thay thế họ. Nói cách khác, ông chỉ ra rằng, quan niệm cho rằng AI có thể thay thế bác sĩ chỉ vì sự thiếu hụt, là vô cùng nguy hiểm. Theo Chủ tịch Underwood, mặc dù hơn 80% bác sĩ Hoa Kỳ hiện đang sử dụng AI, nhưng phần lớn nó được dùng để giảm bớt gánh nặng hành chính, chẳng hạn như viết hồ sơ bệnh án, hỗ trợ nghiên cứu và hỗ trợ đưa ra quyết định lâm sàng.

Chủ tịch Underwood cũng khuyên: “Trí tuệ nhân tạo (AI) nên được sử dụng để giúp các bác sĩ đang bị kiệt sức dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân của mình. Cần phải thiết lập một khung pháp lý có khả năng đảm bảo an toàn, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch". Ông cũng nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của AI, không nên chỉ đổ lỗi cho nhân viên y tế mà các công ty phát triển cũng phải chịu trách nhiệm.

Hầu hết các chuyên gia trong ngành y tế đều cho rằng, mặc dù AI là một công nghệ cốt lõi mở ra những khả năng mới trong y học, nhưng nó phải luôn là một công cụ để nâng cao chuyên môn của bác sĩ, và các chính sách lẫn tiêu chuẩn y tế về việc sử dụng AI phải được thiết kế với bác sĩ là trung tâm. Họ cũng chia sẻ quan điểm rằng, để đáp ứng một xã hội siêu già, cần phải tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, lấy bác sĩ làm trung tâm và hệ thống y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, hơn là dựa vào cách tiếp cận lấy công nghệ làm trung tâm.