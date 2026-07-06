Robotaxi dự báo 'phủ sóng' toàn cầu vào năm 2040

Chi phí linh kiện cho mỗi xe robotaxi sản xuất tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn từ 35.000 đến 40.000 đôla Mỹ vào năm 2027. Theo Morgan Stanley (tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia hàng đầu thế giới của Mỹ), lĩnh vực taxi tự lái toàn cầu đang trên đà trở thành thị trường trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2040, với các công ty Trung Quốc như Baidu, Xpeng và WeRide sẵn sàng trở thành những người dẫn đầu khu vực cùng với các nhà lãnh đạo toàn cầu như Tesla và Waymo.

Ngân hàng đầu tư Mỹ dự báo rằng, chi phí sản xuất giảm ở Trung Quốc sẽ đóng vai trò là "động lực lớn chưa được đánh giá đúng mức" cho ngành công nghiệp này. Nhờ chuỗi cung ứng rẻ hơn, chi phí linh kiện cho mỗi chiếc xe taxi tự lái sản xuất tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn từ 35.000 đến 40.000 đô la Mỹ vào năm 2027, làm giảm đáng kể rào cản đối với việc áp dụng rộng rãi.

Được hỗ trợ bởi chi phí phần cứng thấp hơn, những tiến bộ nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI) và các quy định rõ ràng hơn, ngân hàng này dự đoán dịch vụ taxi tự lái sẽ có thể bù đắp chi phí vận hành xe vào năm 2028, tạo tiền đề cho hoạt động thương mại quy mô lớn vào năm 2030.

Trong khi Mỹ và Trung Quốc đang thống trị thị trường hiện tại, Morgan Stanley lưu ý rằng, “châu Âu và châu Á nói chung có thể nổi lên với tầm quan trọng ngày càng tăng vào giữa thập kỷ này”. Ngân hàng này nhấn mạnh, các công ty hàng đầu của Trung Quốc đang tận dụng những lợi thế cấu trúc riêng biệt.

Các nhà phát triển xe tự lái như WeRide và Pony.ai sử dụng kinh nghiệm vận hành sâu rộng từ các hệ thống triển khai đô thị thực tế, trong khi các ông lớn công nghệ như Baidu kết hợp sức mạnh tính toán với phạm vi tiếp cận người tiêu dùng rộng lớn.

Các nhà sản xuất xe điện thông minh như Xpeng lại vượt trội về khả năng lái tự động, và các nền tảng chia sẻ xe như DiDi Global nắm giữ lợi thế trong mạng lưới hành khách.

Ảnh chụp ngày 18/5/2026 cho thấy, những chiếc taxi tự lái của Xpeng lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất.

Nhìn sang bên kia Thái Bình Dương, các công ty tiên phong của Mỹ như Waymo và Tesla được kỳ vọng sẽ nổi lên như những người dẫn đầu toàn cầu, dựa trên đội xe khổng lồ và khả năng công nghệ của họ. Được thúc đẩy bởi những tiến bộ toàn cầu, Morgan Stanley dự báo một sự dịch chuyển cấu trúc từ việc triển khai đội xe tập trung sang một mạng lưới di động phân tán.

Sự phát triển này được dự báo sẽ mở rộng số lượng robotaxi toàn cầu lên khoảng 2,5 triệu vào năm 2035, một quy mô mà ngân hàng dự báo có thể hỗ trợ lượng hành khách hằng ngày tương đương với dân số của các quốc gia như Hàn Quốc, Pháp hoặc Đức.