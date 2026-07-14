Những dịch vụ đánh lừa não bộ 'lên ngôi'

SVO - Các nền tảng đặt hàng ảo cho phép người dùng mô phỏng việc mua đồ ăn mang về và mua sắm trực tuyến mà không cần tốn tiền, khai thác nỗi lo lắng của thế hệ Z về lạm phát, chi tiêu quá mức và sự hối hận sau khi mua sắm.

Đã khuya rồi. Bạn thèm gà rán. Bạn mở một trang web giao đồ ăn. Một nửa gà rán truyền thống, một nửa gà rán tẩm gia vị nghe có vẻ tuyệt. Kích cỡ? Nhỏ. Đồ uống? Một lon Coca là không thể thiếu. Bánh phô mai viên? Tại sao không?

Cứ thế cho tất cả vào giỏ hàng. Nhập địa chỉ và viết ghi chú: "Vui lòng không gõ cửa". Phương thức thanh toán: Thẻ. Cuối cùng, nhấn "Đặt hàng".

Một người giao hàng "thỏ", tùy chọn giao hàng nhanh của ứng dụng bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía nhà bạn trên bản đồ. Ba phút. Một phút. Giao hàng hoàn tất. Bây giờ hãy mở cửa, chỉ để thấy... không có gì.

Đây không phải là một trò lừa đảo: Không có tiền nào bị trừ khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Hơn nữa, không có nhà hàng nào nhận được đơn đặt hàng và không có người giao hàng nào lấy đơn hàng để mang đến tận cửa nhà bạn. Thay vào đó, một thông báo chúc mừng hiện lên: "Bạn vừa tiết kiệm được 2.120 calo". Biên lai mua hàng trị giá 22,38 đô la cũng đã được lưu lại.

Những người đứng sau câu chuyện kỳ ​​ảo

Người đứng sau trang web giao đồ ăn ảo là Park Seo Hyun, 27 tuổi, người hiểu rất rõ sự cám dỗ của việc gọi đồ ăn giao tận nhà vào đêm khuya: "Tôi từng gọi đồ ăn giao tận nhà thường xuyên, khoảng 10 lần một tuần. Tôi thuộc kiểu người dễ bị nghiện. Một ngày nọ, tôi đùa với bạn bè rằng, tôi ước mình có thể gọi đồ ăn mà không bao giờ nhận được. Họ bảo tôi cứ lập một trang web như vậy, thế là tôi làm".

Được thiết kế để giống với các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến như Baedal Minjok và Coupang Eats, trang web trông gần như quá thuyết phục. Người dùng có thể xem thực đơn pizza, malatang (món súp cay Trung Quốc), takoyaki (bánh bao bạch tuộc chiên Nhật Bản) và thậm chí cả bingsu (món tráng miệng đá bào), trước khi xem một người giao hàng ảo thực hiện chuyến giao hàng. Park đã thêm hai món cuối, sau khi người dùng thực tế yêu cầu.

Đến giữa tháng Sáu, khoảng 30.000 người mỗi tuần đã giả vờ đặt đồ ăn, theo Park, người dự định sẽ ra mắt phiên bản ứng dụng di động vào cuối tháng này với các tính năng bổ sung, bao gồm cả yêu cầu đơn hàng tối thiểu để làm cho trải nghiệm thuyết phục hơn. "Tôi đã chọn mala xiang guo (lẩu xào cay) và sushi cho bữa tối nay. Tôi đã thêm 1.000 topping và vẫn tốn 0 won. Tôi có thể đặt mọi thứ mà không cần lo lắng về tiền bạc, và nó được giao rất nhanh", một người dùng X có tên Positive Moon viết, kèm theo ảnh chụp màn hình đơn hàng ảo trên trang web.

Nếu sushi vẫn chưa đủ, một trang web khác của Hàn Quốc cho phép khách truy cập mua sắm những mặt hàng đắt tiền hơn nhiều, dù chúng có thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Danh mục sản phẩm của trang web này bao gồm những món đồ kỳ lạ như "Cối giã ánh trăng của thỏ Mặt trăng" giá 120.000 won (77,60 đôla) và "Băng dính hàn gắn tình bạn tan vỡ" giá 50.000 won. Giống như bất kỳ chợ trực tuyến thực sự nào, trang web cho phép người dùng duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và để lại đánh giá.

Nhà phát triển trang web cho rằng, những sản phẩm giàu trí tưởng tượng này bắt nguồn từ bộ truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản Doraemon (1979 - 2005). Trái ngược với sự dè dặt của người tạo ra trang web, bất ngờ thay, người dùng lại rất thích thú với trang web 'giả tưởng' này và hào hứng tham gia.

Hơn cả cảm giác hưng phấn nhất thời

FoodNeverComes website.

Khi các trang web này thu hút sự chú ý cả ở Hàn Quốc và nước ngoài, những trang web tương tự nhanh chóng xuất hiện.

Trong số đó có FoodNeverComes, hoạt động khá giống trang web của Park nhưng cung cấp nhiều lựa chọn ẩm thực hơn, bao gồm Ấn Độ, Mexico và Brazil, và gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi được giới thiệu trên kênh truyền hình WUSA9 của Mỹ.

Trên trang giới thiệu, trang web tự mô tả mình là "được xây dựng dựa trên xu hướng 'trang web dopamine' của Hàn Quốc", và giải thích hiện tượng này "bắt đầu khi người tiêu dùng thuộc thế hệ Z đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và sự kiệt sức tìm kiếm những cách để tận hưởng việc mua sắm và đồ ăn mang về mà không cần phải chi tiêu quá nhiều hoặc hối hận sau khi mua hàng".

Truyền thông quốc tế cũng đã chú ý. Tờ báo The Times của Anh và tạp chí Psychology Today của Mỹ đã nêu bật các nền tảng này như những ví dụ về xu hướng "trang web dopamine" đang nổi lên ở Hàn Quốc.

Khi khái niệm này lan truyền mạnh mẽ trên toàn cầu, nó cũng đã lan rộng ra nước ngoài. Một trang web bắt chước khác ở nước ngoài, DopamineCart, được mô phỏng theo Amazon, cho phép người dùng điền vào giỏ hàng và hoàn tất việc mua hàng mà không cần thực sự mua bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, sức hấp dẫn của những trang web như vậy phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần mang lại cảm giác hưng phấn nhất thời.

"Có thể có phản ứng dopamine khi tham gia vào một hoạt động gần giống với việc mua sắm thực tế, ngay cả khi bạn biết đó là giả. Áp lực kinh tế chỉ làm cho sự đánh đổi đó trở nên hấp dẫn hơn", Giáo sư danh dự Kwak Keum-joo về tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết. Nhưng Giáo sư Kwak nhấn mạnh rằng, các trang web này mang lại một hình thức thỏa mãn gián tiếp, đồng thời làm giảm bớt sự hối tiếc vì chi tiêu quá mức trong bối cảnh cám dỗ tiêu dùng liên tục và áp lực tài chính ngày càng tăng hiện nay.