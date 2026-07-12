AI dự đoán trận chung kết 'World Cup 2026'

SVO - Theo AI, đây có thể là trận chung kết 'World Cup 2026', và điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Vòng bán kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ có hai trận chung kết sớm thực sự. Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha, trong khi Anh sẽ chạm trán Argentina trong một cuộc so tài giữa bốn đội bóng ổn định nhất giải đấu.

Tuy nhiên, phân tích màn trình diễn cho đến nay, số liệu thống kê và dự đoán của AI, một trận chung kết có vẻ khả thi nhất là: Pháp đấu với Anh.

Theo ChatGPT, đội tuyển Pháp là đội mạnh nhất tại World Cup 2026, và xác suất chiến thắng của họ trước Tây Ban Nha là 55%. Điều này là do họ đã thắng tất cả các trận đấu của mình, kết hợp với một trong những hàng công xuất sắc nhất và hàng thủ gần như bất khả xâm phạm, và đã thể hiện hiệu quả đáng kể trong việc kết thúc trận đấu ở những giai đoạn quyết định. Hơn nữa, ChatGPT lập luận rằng: "Sự cân bằng giữa kinh nghiệm, tài năng và chiều sâu đội hình khiến họ trở thành ứng cử viên chính cho chức vô địch".

Mặc dù Pháp là đội được đánh giá cao hơn, nhưng AI đã chỉ rõ rằng, Tây Ban Nha có thể cân bằng trận đấu, nhưng Pháp sẽ thắng với cách biệt rất nhỏ. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện lối chơi xuất sắc xuyên suốt giải đấu, kết hợp kiểm soát bóng, pressing tầm cao và liên tục tạo ra các cơ hội ghi bàn, giữ vững vị thế là một đối thủ hàng đầu.

Anh có thể là bất ngờ lớn khi vào chung kết

Ở nhánh đấu còn lại, Anh đang có phong độ xuất sắc sau khi loại bỏ một đội tuyển Na Uy đầy cạnh tranh. Đội tuyển Anh đã thể hiện một hàng phòng ngự quyết đoán và vững chắc hơn, điều này có thể rất quan trọng khi đối đầu với Argentina.

Theo AI, Anh là đội được đánh giá cao hơn và sẽ đối đầu với Pháp, với xác suất chiến thắng là 52% so với 48% của Argentina.

Mặc dù vậy, La Albiceleste (biệt danh của đội Argentina), đương kim vô địch thế giới, vẫn duy trì được sức mạnh cạnh tranh và sở hữu những cầu thủ có khả năng quyết định bất kỳ trận đấu nào, nhưng AI tin rằng khả năng bóng đá của họ thôi sẽ không đủ để đánh bại đội tuyển Anh.

Tại sao Pháp - Anh lại được AI đánh giá là cặp đấu khả dĩ nhất cho chung kết?

Pháp là đội bóng thống trị nhất giải đấu, thắng tất cả các trận đấu. Họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất và chỉ để thủng lưới một bàn, trong khi Anh đang trên đà đi lên, thể hiện sự vững chắc trong phòng ngự và kinh nghiệm thi đấu ở các vòng loại trực tiếp.