AI chỉ ra nghịch lý của thị trường tiểu thuyết trực tuyến

SVO - Trong một cấu trúc mà AI xác định tiểu thuyết do AI viết, ngay cả các tác giả con người cũng đang phải đối mặt với thách thức 'viết sao cho không giống AI'.

Bước sang năm 2026, các nền tảng tiểu thuyết trực tuyến miễn phí của Trung Quốc đang mạnh tay siết chặt kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong một cấu trúc mà AI xác định tiểu thuyết do AI viết, ngay cả các tác giả con người cũng đang phải đối mặt với thách thức "viết sao cho không giống AI".

Fanqie Novel, một nền tảng tiểu thuyết trực tuyến miễn phí của Trung Quốc, đã tăng cường đáng kể quy trình sàng lọc nội dung trong nửa đầu năm nay. Theo nền tảng này, chỉ riêng trong tháng 6/2026, họ đã từ chối hợp đồng cho hơn 100.000 tác phẩm chất lượng thấp và xử lý hơn 40.000 tác phẩm có chất lượng kém hoặc vi phạm quy định. Thông qua giám sát kỹ thuật, xem xét thủ công và báo cáo của độc giả, họ đã xử phạt 855 tài khoản vi phạm, một số tài khoản bị đình chỉ vĩnh viễn.

Gần đây, quy trình sàng lọc đề xuất cho các tiểu thuyết trực tuyến dài cũng đã được thắt chặt. Các tác phẩm phải vượt qua tối đa ba vòng sàng lọc chất lượng mới đủ điều kiện được đề xuất. Việc không nhận được đề xuất sẽ làm giảm đáng kể cơ hội tiếp cận độc giả.

Các tác giả cũng đang cảm nhận trực tiếp tác động của các quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn này. Tác giả tiểu thuyết mạng Cheng Miao gần đây đã bị từ chối hợp đồng cho tác phẩm mới. Trong khi hai tác phẩm trước đó đều được ký kết hợp đồng ngay trong ngày nộp đơn, lần này, người ta cho rằng, nền tảng đã đánh giá tác phẩm là "tiểu thuyết do AI tạo ra chất lượng thấp".

Gánh nặng đối với các biên tập viên cũng ngày càng tăng. Với hàng trăm nghìn từ bản thảo được gửi đến mỗi ngày, việc con người trực tiếp xem xét từng tác phẩm là điều gần như bất khả thi. Do đó, các nền tảng đang áp dụng phương pháp sử dụng AI để đánh giá cả tính chất do AI tạo ra và chất lượng của tác phẩm.

Hiện tượng này cũng liên quan đến cấu trúc hoạt động của nền tảng. Trong thị trường tiểu thuyết trực tuyến miễn phí, tính cạnh tranh nằm ở số lượng tác phẩm khổng lồ và tốc độ đăng tải nhanh chóng. Một số tác giả áp dụng chiến lược tự viết khoảng mười chương đầu để đảm bảo hợp đồng và nhận được lời giới thiệu, sau đó giao phó việc đăng tải các chương tiếp theo cho AI, trong khi tập trung viết các tác phẩm mới. Điều này là bởi vì càng xuất bản nhiều tác phẩm, lợi nhuận của họ càng cao.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, "phong cách viết trông giống như do AI tạo ra" đang trở thành vấn đề lớn hơn so với việc có thực sự sử dụng AI hay không. Một số tác giả cho rằng, tác phẩm của họ bị nhầm lẫn là tác phẩm chất lượng thấp do AI tạo ra, mặc dù họ hoàn toàn không sử dụng AI. Trên thực tế, đã có những trường hợp tác phẩm đã ký hợp đồng và thu hút hàng trăm nghìn độc giả đột nhiên bị loại khỏi danh sách đề xuất.

Vấn đề là công nghệ nhận diện AI cũng không hoàn hảo. Trong khi tiểu thuyết do AI viết thể hiện những đặc điểm như không đếm chính xác hoặc tính toán sai độ dài đoạn hội thoại, thì những yếu tố như lặp lại câu ngắn, các cách diễn đạt đặc thù và mô tả tâm lý quá mức lại là phong cách viết mà các tác giả con người cũng sử dụng một cách tự nhiên. Bởi vì AI được tạo ra bằng cách học cách viết của con người, nên ngay cả văn phong của con người cũng có thể bị nhầm lẫn với phong cách của AI.

Vì lý do này, các tác giả hiện nay đọc bản thảo của nhau trước khi xuất bản tác phẩm để kiểm tra các biểu hiện đặc trưng của AI. Một số nền tảng thậm chí còn yêu cầu kết quả của các chương trình nhận diện AI trước khi gửi bài, và nếu tỷ lệ đánh giá của AI cao, họ sẽ yêu cầu tác giả sửa đổi và gửi lại.

Điều thú vị là, cách sử dụng AI cũng đang phát triển. Một số nhà sáng tạo sử dụng các công cụ gọi là "Humanizer" để chuyển đổi các câu do AI tạo ra trở lại thành "phong cách giống con người". Mặc dù chức năng này chuyển đổi các biểu đạt đặc trưng của AI thành các câu tự nhiên và thống nhất phong cách viết tổng thể, các nhà phê bình chỉ ra rằng, cuối cùng nó chẳng khác gì việc AI tạo ra một công thức viết mới.

Ngành công nghiệp tin rằng, AI tạo sinh hiện tại sẽ khó có thể thay thế hoàn toàn các tiểu thuyết dài. Điều này là bởi vì các tác phẩm dài, có thể lên đến hàng triệu ký tự, đòi hỏi sự ghi nhớ và duy trì liên tục về thế giới quan, mối quan hệ giữa các nhân vật và các sự kiện trong quá khứ. Tuy nhiên, rõ ràng là AI đang thay đổi các phương pháp sản xuất và tiêu chí đánh giá của tiểu thuyết trực tuyến, cũng như thói quen viết của các tác giả.

Cuối cùng, thách thức mà thị trường tiểu thuyết trực tuyến phải đối mặt không phải là việc quyết định có nên sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để bảo tồn giá trị của sự sáng tạo giống con người, trong khi vẫn duy trì tính độc đáo và chất lượng.