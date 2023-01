Ngắm nhìn bộ ảnh rực rỡ sắc màu năm mới của nàng mẫu ảnh 2K3

SVVN - Trúc Anh hiện là sinh viên của trường Đại học Đồng Nai. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, tựa búp bê, bên cạnh công việc học, Trúc Anh còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Mới đây, để khởi đầu một năm mới may mắn, bình an, cô bạn đã hóa thân vào một nàng yêu tinh nhỏ, thực hiện bộ ảnh mang một màu sắc đỏ tươi, rực rỡ.

Đặng Trúc Anh (sinh năm 2003, quê Đồng Nai) hiện đang là sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Đồng Nai. Luôn gây ấn tượng với nhiều bộ ảnh độc đáo. Bên cạnh công việc học, Trúc Anh còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do. Và để chào đón năm 2023 với nhiều điều may mắn, mới đây, Trúc Anh đã thực hiện bộ ảnh “ELF Christmas Doll”. Bộ ảnh này được cô bạn lấy cảm hứng từ ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh cùng ngày Tết Dương lịch, khởi đầu cho năm 2023. Vốn là một cô nàng đam mê phong cách lolita, Trúc Anh không thể bỏ qua việc hoá trang thành một cô yêu tinh nhỏ, trong bộ lolita bồng bềnh, tràn ngập không khí và màu sắc. Bộ ảnh mang sắc đỏ tươi, tượng trưng cho sự may mắn và thuận lợi. Nó mang đến một năng lượng cao trào như sẵn sàng chào đón một năm mới tuyệt vời, bình an. Nhìn nhận lại một năm đã qua, Trúc Anh chia sẻ: “Năm 2022 đã để lại cho mình nhiều bài học, kinh nghiệm, cũng như những niềm vui và nỗi buồn. Mình cũng nhận được nhiều việc hơn từ các anh, chị, từ đó tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong nghề mẫu ảnh, được biết và làm quen với nhiều anh, chị trong nghề, được chia sẻ những tips hay và thú vị. Tất cả đều khiến mình cảm thấy may mắn và rất quý trọng những điều đó”. Đối với Trúc Anh, Tết là dịp để các thành viên trong gia đình tụ tập lại với nhau. Đó là một cảm giác rất ấm cúng, hạnh phúc. Mỗi lần nhắc đến Tết, cảm xúc của cô bạn đều luôn dâng trào. Đây là thời gian để mọi người quây quần bên nhau, kể lại những gì đã xảy ra trong năm trước và chia sẻ những dự định trong năm sau. Là dịp để trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, những nụ cười ấm áp. Là dịp để mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Là dịp để những đứa con, đứa cháu về lại “nhà” để thăm những người đã có công sinh thành. Tết chất chứa rất nhiều điều tốt đẹp mà ai cũng xứng đáng được đón nhận. Tết rất vui!”. Trong những ngày nghỉ Tết Dương, Trúc Anh cùng ba mẹ về thăm ông bà. Cùng đồng hành với mẹ bên gian bếp nhỏ. Bên cạnh đó, cô bạn cùng bạn bè và những người yêu quý tâm sự, chia sẻ những điều trong năm 2022, cùng nhau chuẩn bị cho những kế hoạch, cố gắng tô lên những màu sắc tươi đẹp cho năm 2023. Khởi đầu năm mới 2023, Trúc Anh muốn gửi lời chúc đến mọi người: “Chúc mọi người luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống, luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Hãy bỏ qua hết mọi thù hận, buồn phiền trong năm cũ và cùng nắm lấy tay nhau để bước qua một trang giấy mới đẹp tươi, cùng đón nhận những niềm vui đang chờ đợi trước mắt”. Dự định sang năm mới, Trúc Anh vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, học hỏi và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề, cũng như ngành học sư phạm của bản thân. Và cô bạn sẽ cố gắng đem đến thêm nhiều bộ ảnh, cảm hứng, cũng như năng lượng tích cực tới tất cả mọi người. Thảo Trần