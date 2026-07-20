Viết tiếp truyền thống gia đình bằng danh hiệu thủ khoa

SVO - Trong tổng số 610 sinh viên tốt nghiệp khóa QH-2022 (K67) của trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) năm 2026, Nguyễn Thị Uyển Trân là một trong bốn gương mặt xuất sắc nhất bước vào hàng ngũ tốt nghiệp hạng Xuất sắc. Sở hữu điểm GPA ấn tượng 3,76/4,00, chứng chỉ IELTS 8.0 cùng điểm số khóa luận tốt nghiệp đạt tới 9,9/10 điểm, cô gái trẻ này không chỉ khẳng định vị trí Thủ khoa đầu ra bằng những con số, mà còn bằng một tư duy pháp lý sâu sắc và tinh thần dấn thân mạnh mẽ.

Nguyễn Thị Uyển Trân nhận Giấy khen dành cho sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc tại Lễ tốt nghiệp khóa QH-2022 (K67) của trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội).

Viết tiếp truyền thống gia đình

Uyển Trân đến với trường ĐH Luật là một cơ duyên tự nhiên và đầy ý nghĩa: Cả bố và mẹ của cô đều từng học cao học tại đây. Ngay từ bé, những câu chuyện của bố mẹ đã nhen nhóm trong cô sự tò mò và tình cảm đặc biệt dành cho ngành Luật. Càng tự hào hơn khi bố của Uyển Trân cũng từng là thủ khoa đại học – tấm gương sáng không hề mang đến áp lực, ngược lại đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao để nữ sinh nỗ lực viết tiếp truyền thống gia đình.

Lựa chọn trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) vừa là cách Uyển Trân nối dài sợi dây truyền thống của bố mẹ, vừa là quyết định độc lập nhằm tìm kiếm một môi trường phù hợp với cá tính năng động của bản thân: "Trường cực kỳ cởi mở và có rất nhiều hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ, đội, nhóm cho sinh viên tham gia". Sự cởi mở đó chính là bệ phóng để nữ sinh tự tin phát triển cả về tư duy lẫn kỹ năng xã hội.

Tư duy "đào sâu bản chất"

Để vượt qua khối lượng kiến thức đồ sộ và những kỳ thi cam go của ngành Luật, Uyển Trân không chọn cách học đối phó hay "học vẹt". Với Trân, bí quyết chinh phục bảng điểm đẹp nằm ở sự kiên trì và phương pháp học tập mang tính chủ động cao. Thay vì ghi nhớ máy móc từng điều khoản, cô luôn nỗ lực đào sâu để thấu suốt bản chất của từng vấn đề pháp lý. Trân thường tự tóm tắt kiến thức bằng chính ngôn ngữ, cách diễn đạt của riêng mình để tiếp thu một cách tự nhiên nhất. Đồng thời, nữ sinh luôn tự mình đặt ra các tình huống thực tế để thực hành và thấu hiểu cách áp dụng các quy định pháp luật vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc “sống còn”: Luôn chủ động chuẩn bị và ôn tập từ rất sớm để tránh rơi vào tình trạng quá tải kiến thức trước mỗi kỳ thi. Chính tư duy học tập chủ động này đã giúp Trân xuất sắc hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh mang tên "The Two-Tier Local Government Model in Vietnam" (Mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Việt Nam), với số điểm gần như tuyệt đối: 9,9/10 điểm.

Nữ thủ khoa rạng rỡ trong khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc.

Trải qua 4 năm mài giũa trên giảng đường, thế giới quan của Uyển Trân về ngành Luật đã có sự chuyển dịch sâu sắc. Trân tâm sự: "Mình nhận ra, Luật không hề khô khan hay cứng nhắc như nhiều người vẫn tưởng, mà thực ra rất sống động và luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi người". Việc rèn luyện tư duy pháp lý giúp nữ thủ khoa hình thành thói quen nhìn nhận cuộc sống đa chiều, luôn cố gắng truy tìm bản chất thực sự đằng sau mỗi sự việc thay vì đưa ra những phán xét vội vã. Với Trân, luật pháp nay đã mang một sứ mệnh nhân văn hơn: "Đối với mình, giờ đây, pháp luật không chỉ là những công cụ để răn đe hay xử phạt mà còn đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ công lý, vừa bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân, vừa định hình và thúc đẩy xã hội phát triển một cách văn minh hơn, công bằng hơn".

Trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội

Bên cạnh bảng vàng thành tích học thuật, Uyển Trân còn là một đảng viên gương mẫu và là một cán bộ Đoàn - Hội năng nổ.

Nguyễn Thị Uyển Trân trong Lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ trường ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội).

Cô từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong tổ chức Đoàn của trường và nhận được nhiều giấy khen cho những đóng góp tích cực trong các phong trào thanh niên. Khi được hỏi về cách cân bằng giữa việc học tập chuyên môn và hoạt động ngoại khóa, Trân chia sẻ: "Mình xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn những hoạt động thực sự phù hợp với khả năng và quản lý thời gian thật tốt". Nữ thủ khoa khẳng định, học tập là nền tảng cốt lõi, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi sinh viên. Trong khi đó, các hoạt động Đoàn - Hội đóng vai trò là bệ phóng, là cơ hội quý giá để người trẻ trau dồi những kỹ năng mềm không có trên trang sách, như giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống thực tiễn. Đối với Uyển Trân, việc tích lũy tri thức và phong trào Đoàn - Hội không hề xung đột mà luôn bổ trợ chặt chẽ cho nhau: "Chính những trải nghiệm ngoại khóa đã giúp mình rèn luyện vốn sống thực tế để tự tin, linh hoạt và bản lĩnh hơn khi trình bày hoặc bảo vệ quan điểm của mình trong các kỳ thi".

Bên cạnh học tập, Uyển Trân tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và chương trình hỗ trợ tuyển sinh của nhà trường.

Thông điệp mà nữ thủ khoa muốn gửi gắm tới các thế hệ khóa dưới là một triết lý sống đầy chủ động và nhiệt huyết: "Chỉ cần các bạn phân chia thời gian hợp lý, học ra học, chơi ra chơi, thì việc vừa giữ vững bảng điểm đẹp, vừa cháy hết mình với tuổi trẻ là hoàn toàn có thể". Với Trân, tri thức và kỹ năng từ phong trào chính là hành trang vững chắc nhất để một nhà luật học trẻ bước vào đời, mang kiến thức phụng sự cho một xã hội tốt đẹp và văn minh hơn.