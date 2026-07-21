Phan Đoàn Yến Nhi: Từ ‘ngã rẽ’ bất ngờ đến hành trình chinh phục danh hiệu Sinh viên Xuất sắc toàn khóa

SVO - Quyết định chọn ngành Ngôn ngữ Anh vào phút chót đã mở ra hành trình đại học nhiều dấu ấn cho Phan Đoàn Yến Nhi (sinh năm 2004, Hà Tĩnh) tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Tốt nghiệp với danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc toàn khóa 2022 - 2026' và 'Sinh viên Xuất sắc năm học 2025 - 2026', cô ghi dấu cả trong học tập, hoạt động học thuật, Đoàn - Hội và giao lưu quốc tế.

Bốn năm đại học không một phút tiếc nuối

Trước khi bước vào giảng đường đại học, nữ sinh Hà Tĩnh định hướng theo ngành Kế toán - Kiểm toán bởi yêu thích môn Toán và học khối D. Chỉ đến sát thời điểm đăng ký nguyện vọng, Yến Nhi mới quyết định bổ sung ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Văn hóa Hà Nội và bất ngờ trúng tuyển.

Yến Nhi nhận bằng cử nhân xếp loại Xuất sắc, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Quyết định ấy từng khiến cô nhiều lần băn khoăn, song cũng chính từ "ngã rẽ" bất ngờ đó đã mở ra hành trình trưởng thành đáng nhớ trong suốt bốn năm đại học.

Nhìn lại 4 năm đại học, Yến Nhi cho biết, cô không có điều gì tiếc nuối vì luôn sống hết mình và cống hiến cho từng chặng đường. Theo cô, khát khao không ngừng tiến bộ là động lực giúp duy trì thành tích học tập, bởi sau mỗi mục tiêu đạt được, cô lại đặt ra những thử thách cao hơn cho bản thân.

Tinh thần ấy giúp Yến Nhi liên tục đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi", "Sinh viên Xuất sắc" qua nhiều năm học và được vinh danh là "Sinh viên Xuất sắc toàn khóa" khi tốt nghiệp.

Yến Nhi cùng gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp.

Học ngoại ngữ không chỉ để thi mà để sử dụng mỗi ngày

Theo Yến Nhi, không có phương pháp học tập phù hợp với tất cả, nhưng với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, điều quan trọng nhất là học đều đặn và tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ mỗi ngày.

Cô theo đuổi phương pháp học chủ động: Tập trung nghe giảng, ghi chép trọng tâm, mạnh dạn trao đổi với giảng viên và ôn tập ngay sau mỗi buổi học để hệ thống hóa kiến thức.

Yến Nhi nhận giấy khen vì có thành tích tích cực trong công tác và phong trào Đoàn – Hội.

Bên cạnh đó, Yến Nhi thường xuyên đọc tài liệu, xem chương trình tiếng Anh, tham gia câu lạc bộ, hoạt động học thuật và ngoại khóa để tăng cơ hội thực hành, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế. Theo cô, ngoại ngữ chỉ phát triển khi được sử dụng thường xuyên; kết quả học tập không chỉ đến từ năng lực mà còn từ sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần không ngừng học hỏi.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với sinh viên toàn trường

Không chỉ nổi bật trong học tập, Yến Nhi còn là Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh của trường trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, đồng hành cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập.

Dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm, câu lạc bộ tổ chức nhiều buổi chia sẻ kiến thức, tạo cơ hội để sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trực tiếp hướng dẫn tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, với các chủ đề ứng dụng như giao tiếp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và củng cố ngữ pháp. Sau mỗi chương trình, câu lạc bộ đều thu thập phản hồi để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Yến Nhi tham gia Ban tổ chức cuộc thi lồng tiếng phim bằng tiếng Anh "Echoes of Excellence".

Bên cạnh đó, câu lạc bộ thực hiện dự án biên dịch website trường ĐH Văn hóa Hà Nội sang tiếng Anh, góp phần quảng bá hình ảnh và thông tin của nhà trường tới bạn bè quốc tế.

Một dấu ấn nổi bật khác là cuộc thi lồng tiếng phim bằng tiếng Anh Echoes of Excellence. Ngay từ mùa đầu, cuộc thi đã thu hút gần 100 bài dự thi; sang mùa thứ hai, tiếp tục ghi nhận hơn 60 bài chất lượng, vượt kỳ vọng của Ban tổ chức.

Theo Yến Nhi, cuộc thi không chỉ là cơ hội rèn luyện tiếng Anh mà còn giúp sinh viên tự tin thể hiện cảm xúc, khám phá khả năng biểu đạt và khẳng định bản thân trên sân khấu.

Trưởng thành từ những vai trò và trải nghiệm thực tế

Bên cạnh vai trò Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh, Yến Nhi còn là lớp trưởng, chi hội trưởng, liên chi hội phó và nhóm trưởng biên dịch website tiếng Anh của khoa, trường. Những vai trò này giúp cô rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, quản lý nhân sự, tổ chức sự kiện, thiết kế, xử lý đa nhiệm và thích ứng.

Yến Nhi tại lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tiếng Anh của trường ĐH Văn hoá Hà Nội.

Theo Yến Nhi, sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và các thế hệ sinh viên là động lực giúp cô vượt qua áp lực. Đằng sau những thành tích là không ít áp lực, cùng những đêm thức đến 2h - 3h sáng để hoàn thành công việc.

Cô bày tỏ: "Thành quả hay sự công nhận giống như một thứ hào quang rực rỡ mà mọi người dễ dàng nhìn thấy ở phía ánh sáng. Nhưng để chạm tới vầng hào quang ấy, người ta phải âm thầm nỗ lực trong bóng tối - nơi chỉ có chính mình mới hiểu bản thân đã cố gắng và kiên trì đến nhường nào”.

Ngoài học tập, Yến Nhi tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, hoạt động tình nguyện và chương trình giao lưu văn hóa với ĐH Jeonju (Hàn Quốc). Những trải nghiệm này giúp cô rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, xử lý tình huống, giao tiếp liên văn hóa; đồng thời có cơ hội sử dụng tiếng Anh với sinh viên quốc tế, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và quảng bá văn hóa Việt Nam. Theo Yến Nhi, đó cũng là hành trang giúp cô trở nên bản lĩnh, chủ động và sẵn sàng bước vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Danh hiệu chỉ là cột mốc cho hành trình mới

Đối với Yến Nhi, danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc toàn khóa" không phải điểm kết thúc mà là lời nhắc nhở để tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sử dụng tiếng Anh như công cụ chính để phát triển sự nghiệp, đồng thời tiếp tục học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

Yến Nhi tham gia Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề "Công bố và thiết kế nghiên cứu học thuật".

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ theo học ngành Ngôn ngữ Anh, Yến Nhi khuyến khích sinh viên mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và các sân chơi học thuật để phát triển toàn diện. Theo cô, quãng đời sinh viên là thời điểm quý giá để học tập, trải nghiệm và trưởng thành; mỗi cơ hội do nhà trường và thầy cô mang đến, nếu biết tận dụng, đều có thể trở thành hành trang hữu ích cho công việc và cuộc sống sau này.

(Ảnh: NVCC)