Nam sinh Thủy lợi chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế

SVO - Từ một chàng trai rụt rè ôm đầy nỗi tự ti, Nguyễn Ngọc Lâm (ngành Kỹ thuật Ô tô, trường ĐH Thủy lợi) đã bứt phá ngoạn mục trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường ‘King and Queen Republic Continent International 2026’. Bằng ý chí bền bỉ và khát khao tự hoàn thiện, dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tay vào ước mơ, Lâm đã viết nên hành trình đầy cảm hứng, mang theo hoài bão lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nguyễn Ngọc Lâm (Thanh Hóa) từng là một chàng trai ôm đầy nỗi tự ti và rụt rè trước đám đông. Thế nhưng, khát khao vượt qua giới hạn bản thân đã thôi thúc anh bước ra khỏi vùng an toàn, ghi tên mình vào cuộc thi MR & MISS TLU 2025.

Nguyễn Ngọc Lâm (năm thứ ba, ngành Kỹ thuật Ô tô, trường ĐH Thủy lợi).

Lâm tâm sự: "Nếu không dám thử, mình sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu". Chính từ suy nghĩ này, anh đã dũng cảm bứt phá khỏi vùng an toàn, bắt đầu hành trình thay đổi bản thân mỗi ngày và xuất sắc lọt vào Top 5 MR TLU 2025 – một thành tích đáng tự hào, mở ra cánh cửa đến với con đường nghệ thuật và trình diễn.

Đây chính là động lực để Nguyễn Ngọc Lâm tiếp tục phát triển bản thân. Anh tập trung vào việc rèn luyện toàn diện, từ kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông, đến hình thể, kỹ năng catwalk và không ngừng học hỏi để hoàn thiện chính mình.

Sự thay đổi từng ngày này là nền tảng vững chắc để Lâm tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách mới và lớn hơn. Anh tin rằng, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ kiên trì theo đuổi, và chính sự kiên trì ấy đã đưa anh đến với đấu trường quốc tế.

Xuất sắc lọt vào Top 5 MR TLU 2025 đã giúp Lâm mở ra cánh cửa đến với con đường nghệ thuật và trình diễn.

Dấu mốc đáng tự hào nhất trong hành trình của Nguyễn Ngọc Lâm hiện tại, chính là việc được tin tưởng lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi King and Queen Republic Continent International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào hạ tuần tháng Tám tới. Đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự trưởng thành, những bài học quý giá và cơ hội để anh mang những giá trị tích cực đến cho xã hội.

Việc được đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực không ngừng của Lâm. Anh xem đây là cơ hội để khẳng định bản thân và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Sự thay đổi từng ngày này là nền tảng vững chắc để Lâm tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách mới và lớn hơn.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật và trình diễn, Nguyễn Ngọc Lâm còn là một người trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa giá trị truyền thống của đất nước. Anh đã góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa quan trọng như trình diễn áo dài trong Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025, Festival Thăng Long 2025...

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, Lâm còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua dự án thiện nguyện sắp tới. Anh đang lên kế hoạch thực hiện dự án thiện nguyện cho học sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Nho (Bá Thước, Thanh Hóa) - quê hương của mình. Đây là một cách để anh đóng góp trở lại cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ ở vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Lâm trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi 'King and Queen Republic Continent International 2026', dự kiến tổ chức tại Philippines vào hạ tuần tháng Tám tới.

Trong tương lai, Nguyễn Ngọc Lâm mong muốn phát triển bản thân trở thành một người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn trong các hoạt động xã hội. Anh đặt mục tiêu, xây dựng hình ảnh một người trẻ hiện đại, bản lĩnh, có trách nhiệm và luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc.

Lâm chia sẻ về định hướng tương lai: "Mục tiêu lớn nhất của mình là dùng tiếng nói và hình ảnh của bản thân để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám theo đuổi ước mơ và sống có ích cho cộng đồng". Anh tin rằng, mỗi người đều có quyền viết nên câu chuyện của riêng mình và không ai bị giới hạn bởi hoàn cảnh xuất thân. Điều quyết định tương lai là thái độ học hỏi, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật và trình diễn, Lâm còn năng động, tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa giá trị truyền thống của đất nước.

Một câu nói yêu thích của Nguyễn Ngọc Lâm: "Thành công không đến từ những gì bạn có, mà đến từ những gì bạn không ngừng trở thành". Đây chính là kim chỉ nam cho hành trình của anh, truyền tải thông điệp mạnh mẽ rằng, mỗi cá nhân đều có quyền định hình số phận của mình, vượt lên trên những giới hạn ban đầu.

(Ảnh: NVCC)