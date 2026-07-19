Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội: Khát vọng khoa học và hội nhập quốc tế

SVO - Là sinh viên chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược, Trường Hóa và Khoa học Sự sống (Đại học Bách khoa Hà Nội), Trịnh Minh Đức (sinh năm 2004) không chỉ đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu mà còn năng động trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Mới đây, Đức đã vượt qua gần 1.500 thí sinh đến từ 83 trường đại học để trở thành Quán quân 'iNEXT Leader 2026'.

Trịnh Minh Đức là sinh viên chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược, Trường Hóa và Khoa học Sự sống (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Với thế mạnh khối D01, Đức từng trúng tuyển sớm vào ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao và Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của bố mẹ - những người làm việc lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, Đức đã quyết định theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với niềm tin rằng, khoa học cơ bản là nền tảng phát triển đất nước.

Đức cho biết: “Mình chọn Kỹ thuật Hóa dược không chỉ vì cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học này mà còn là vì ông bà ngoại mình vốn là những thầy thuốc Đông y. Chính nhờ những bài thuốc của ông bà mà mình luôn duy trì sức khỏe và thể trạng tốt để chịu được những áp lực học tập. Điều này đã thôi thúc mình theo đuổi một chuyên ngành gần gũi với nền tảng gia đình, với mong muốn nghiên cứu kết hợp giữa Tây y và Đông y, tiếp nối truyền thống chăm sóc sức khỏe”.

Đức thừa nhận, khó khăn lớn nhất khi học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội là chương trình học siêu nặng và nhiều deadline. Áp lực càng lớn khi trong gia đình mình có bố mẹ và ông bà đều là những người giỏi giang. Vì vậy, Đức không chỉ muốn bản thân phải xuất sắc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật mà còn chủ động rèn luyện kỹ năng mềm, tham gia hoạt động thực tế và giao lưu quốc tế.

Bằng sự chăm chỉ và kỷ luật, Đức đạt điểm CPA 3.77/4.00, nhiều kỳ liên tiếp nhận học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc, và đạt danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc' năm học 2024 - 2025. Bí quyết của Đức là ghi chép tỉ mỉ, đọc nhiều, viết nhiều và duy trì thói quen học tập đều đặn 2 - 3 tiếng mỗi ngày. Nhờ vậy mà trước mỗi kỳ thi, Đức không mất thời gian để học lại kiến thức, chỉ cần ôn tập thật tốt để gặt hái những kết quả cao.

Minh Đức tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học.

Được biết, Đức từng tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học như nghiên cứu liên quan đến peptides kháng khuẩn tại Phòng Lab Nghiên cứu và Phát triển Thuốc, Đại học Phenikaa và nghiên cứu thuốc chống ung thư từ protein trong chuyến thực tập trao đổi tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Những trải nghiệm này giúp Đức hiểu rõ sự khác biệt giữa lý thuyết và thực nghiệm, cũng như rèn luyện tác phong nghiên cứu trong môi trường quốc tế khắt khe.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Đức còn thử sức ở nhiều cuộc thi khác nhau và để lại dấu mốc ấn tượng khi lọt top 11 cuộc thi "Sáng tạo trẻ 2024", giải Quý quân Techstart 2024. Đặc biệt, Đức vừa giành ngôi Quán quân iNext Leader 2026 - cuộc thi mô phỏng quá trình tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Thông qua những cuộc thi này, chàng trai có thêm những trải nghiệm thực tế và kiến thức quý giá, từ đó hiểu được những khó khăn trong quá trình đưa một sản phẩm, kết quả từ phòng thí nghiệm đáp ứng những yêu cầu thực tế khắt khe của thị trường.

Minh Đức tham gia chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026".

Bên cạnh đó, Đức dành sự quan tâm đặc biệt cho các chương trình giao lưu quốc tế. Nam sinh từng có cơ hội tham gia "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" - chương trình giao lưu thanh niên tiêu biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời là một trong 5 sinh viên Việt Nam sắp sửa tham dự chương trình Giao lưu Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 12, diễn ra vào cuối tháng Bảy này. Với Đức, đây là dịp để học hỏi, trau dồi cả về kiến thức lẫn kỹ năng để có thể tự tin thể hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam hiện đại.

Đức luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi có sự đồng hành và hỗ trợ của gia đình về mọi mặt. Chàng trai tin rằng, mỗi người trẻ đều xuất sắc theo cách riêng, nhưng chính lòng biết ơn, sự chân thành và tính nhân văn sẽ là những điểm bật đưa chúng ta đến những nơi xa nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới.

Đức nhắn nhủ: “Mình rất ấn tượng với một câu nói của ca sĩ Hà Anh Tuấn là ‘Chúng ta chỉ có thể sống hạnh phúc bên cạnh những người hạnh phúc’. Mình mong tất cả chúng ta sẽ luôn vững bước, vì suy cho cùng ‘mọi con đường đều dẫn tới thành Rome’. Chúng ta không ai giỏi hơn ai cả, chỉ là có người biết sớm hơn, đi nhanh hơn một chút mà thôi. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta học thêm được điều mới và trở nên tốt hơn hôm qua một chút đã là sự thành công rồi”.

Trong thời gian tới, Đức mong muốn tìm kiếm một công việc phù hợp để tích lũy kinh nghiệm cũng như trải nghiệm môi trường thực tế. Đồng thời, chàng trai ấp ủ dự định tiếp tục theo đuổi những bậc học cao hơn ở nước ngoài nhằm trau dồi kiến thức, mở rộng tầm nhìn, và có thể quay lại cống hiến một phần khiêm tốn của bản thân cho nền khoa học và sự phát triển của nước nhà.

Ảnh: NVCC