Từ cú sốc điểm thi đến hành trình tìm thấy đam mê của nam sinh ngành Du lịch

SVO - Từng có thời điểm muốn từ bỏ giấc mơ đại học sau cú sốc điểm thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2006) đã vượt qua thất bại để theo đuổi ngành Du lịch tại Trường Đại học Đại Nam. Từ công việc làm thêm ở một nhà hàng tại Sa Pa đến những trải nghiệm học tập và hoạt động giao lưu quốc tế, nam sinh cho rằng, chính thực tiễn, sự đồng hành của gia đình và thầy cô đã giúp anh trưởng thành, tự tin hơn trên hành trình chinh phục ước mơ.

Cơ duyên đến với ngành Du lịch từ một công việc làm thêm

Mình sinh ra tại Phú Thọ và theo bố mẹ lên Sa Pa sinh sống từ năm 2009, khi mới 3 tuổi. Gia đình mình làm trong lĩnh vực nội thất nên từ nhỏ mình đã quen với việc phụ giúp bố mẹ tại xưởng sản xuất. Tuy nhiên, công việc ấy chưa bao giờ là điều mình thực sự yêu thích.

Nguyễn Minh Đức - sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Đại Nam.

Bước ngoặt đến sau một lần mình bị bố trách mắng. Trong phút bốc đồng của tuổi trẻ, mình quyết định xin làm thêm tại một nhà hàng phong cách Âu nổi tiếng ở Sa Pa. Không ngờ, chính quyết định tưởng như nhất thời ấy lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn đi làm thêm để chứng minh bản thân. Tuy nhiên, khi được tiếp xúc với khách nước ngoài, trực tiếp sử dụng tiếng Anh và quan sát cách một nhà hàng vận hành, mình nhận ra sự yêu thích với môi trường dịch vụ. Càng làm, mình càng hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.

Từ những trải nghiệm đầu tiên, mình bắt đầu tìm hiểu về trải nghiệm khách hàng, tiêu chuẩn phục vụ và quy trình vận hành của ngành dịch vụ. Đây cũng là thời điểm mình quyết định theo đuổi ngành Du lịch. Theo mình, chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, mỗi người mới có cơ hội khám phá điều thực sự phù hợp với bản thân. Chính công việc làm thêm đầu tiên đã giúp mình tìm thấy đam mê.

Minh Đức tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Ấn.

Vượt qua cú sốc điểm thi để tiếp tục theo đuổi ước mơ

Con đường đến giảng đường đại học của mình không hoàn toàn bằng phẳng. Biến cố lớn nhất là kỳ thi THPT, khi điểm môn Tiếng Anh thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Với một học sinh từng tự tin giao tiếp với khách nước ngoài, kết quả ấy là cú sốc, khiến mình từng hoài nghi liệu có đủ khả năng theo đuổi con đường đại học hay không.

Nhờ sự động viên của gia đình, mình lấy lại tinh thần và quyết định theo học ngành Du lịch tại Trường Đại học Đại Nam. Những ngày đầu, khối lượng kiến thức chuyên ngành khiến mình không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, việc được học đúng lĩnh vực yêu thích đã trở thành động lực để mình cố gắng hơn.

Minh Đức thử sức với vai trò thuyết trình song ngữ tại sự kiện giao lưu.

Càng học, mình càng hứng thú với các môn chuyên ngành, từ mô hình lưu trú, du lịch nghỉ dưỡng đến hoạt động kinh doanh, vận hành trong lĩnh vực khách sạn. Chính niềm yêu thích ấy giúp mình từng bước hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và thêm tin tưởng vào lựa chọn của bản thân.

Trưởng thành từ những trải nghiệm giao lưu văn hóa

Bên cạnh việc học, mình thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa và giao lưu văn hóa. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chương trình giao lưu với sinh viên Ấn Độ do nhà trường tổ chức. Tại đây, mình được các thành viên tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, cả đội vẫn phối hợp hiệu quả và giành giải Nhì chung cuộc.

Theo mình, giá trị lớn nhất không nằm ở giải thưởng mà ở những trải nghiệm tích lũy được. Chương trình giúp mình rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp đa văn hóa, đồng thời nhận ra rằng, sự lắng nghe, tôn trọng và hợp tác có thể kết nối những khác biệt.

Mình cũng tin rằng, đóng góp cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn, mà có thể đến từ những hành động nhỏ và thiết thực trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Minh Đức mong muốn tiếp tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để theo đuổi lĩnh vực du lịch - khách sạn trong tương lai.

"Điểm số không quyết định tương lai"

Nhìn lại hành trình của mình, mình hiểu rằng, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học. Mình từng quá tự tin, cũng từng mất phương hướng, nhưng chính những trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra rằng, điểm số hay thất bại nhất thời không thể quyết định tương lai.

Điều mình muốn gửi tới các bạn trẻ là hãy mạnh dạn trải nghiệm để tìm ra điều thực sự phù hợp với bản thân và kiên trì theo đuổi. Theo mình, giá trị của một môi trường giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở những cơ hội để sinh viên trải nghiệm, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Điều luôn thôi thúc mình không ngừng tiến về phía trước được gói gọn trong một câu nói mà mình xem là phương châm sống của bản thân: "Nếu biết mình có thể làm tốt hơn, vậy hãy làm tốt hơn". Mình luôn nhắc bản thân không được dễ dãi với chính mình, bởi chỉ khi cố gắng mỗi ngày thì phiên bản của hôm nay mới tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua.

(Ảnh: NVCC)