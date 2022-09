Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh bật mí công thức xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững

SVVN - Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh là tác giả cuốn sách best-seller “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” do báo Tiền Phong phát hành. Anh chia sẻ về công thức xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững.

Thưa tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, điều gì cần phải làm đầu tiên khi xây dựng thương hiệu cá nhân?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Trước tiên mình phải hiểu đúng về thương hiệu cá nhân (nhân hiệu). Có nhiều cách định nghĩa về thương hiệu cá nhân. Theo quan điểm của tôi thì thương hiệu cá nhân là những gì người khác nói/nghĩ đến mình khi mình không có mặt ở đó. Quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân là một hành trình tạo dựng giá trị cho bản thân và lan toả giá trị đó ra cộng đồng.

Chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của xây dựng thương hiệu cá nhân là giúp chúng ta định vị được bản thân mình.

Xây dựng thương hiệu cá nhân có phải là để nổi tiếng và để kiếm được nhiều tiền không, thưa anh?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của xây dựng thương hiệu cá nhân là giúp chúng ta định vị được bản thân mình, hiểu rõ bản thân mình, giúp mình hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó phát huy những điểm mạnh, cải thiện những điểm yếu... Trong marketing người ta gọi cái mà chỉ bản thân mình có hoặc mình giỏi nhất là USP (Unique Selling Point). Sau khi phát triển được USP lên mức cao nhất, sẽ là giai đoạn trao giá trị cho cộng đồng. Khi cá nhân đã có một cộng đồng lớn, những giá trị mình đóng góp cho cộng đồng được công nhận thì lúc đó bạn sẽ nổi tiếng, các giá trị về tài chính sẽ tự đến.

Thưa anh, làm thế nào để tìm ra được USP chuẩn nhất của bản thân?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Có nhiều cách. Nếu có điều kiện tài chính thì nên dùng dịch vụ tư vấn từ chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm. Nếu không có điều kiện về tài chính thì có thể tự tìm ra USP bằng các phương pháp 360 độ, MBTI, Sinh trắc học, Thần số học... Nhưng tất cả các phương pháp này chỉ nên để tham khảo, quan trọng nhất là phải tự mình làm việc và thử nghiệm liên tục. Mình phải làm thì mới biết có phù hợp, có chính xác hay không... USP chuẩn nhất phải là đúng với sở thích, sở trường và đem lại cho bạn nhiều tiền nhất.

Sau khi đã tìm ra được USP rồi thì bước tiếp theo phải làm gì?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Sau khi đã tìm ra rồi thì phải tập luyện phát triển USP lên mức hoàn thiện nhất. Cụ thể quá trình tập luyện phát triển này như thế nào các bạn có thể đọc cuốn Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất mà tôi là tác giả, vừa được báo Tiền Phong phát hành. Bước tiếp theo là đưa USP ra công chúng. Để quá trình này hiệu quả thì cần xác định rõ thông điệp mình cần đưa ra công chúng, xác định rõ đối tượng công chúng của mình. Sau đó sẽ sử dụng các “lực đẩy” để đưa USP ra công chúng: Truyền thông, Sự tiến cử, Xuất bản sách...

Liệu có một công thức xây dựng thương hiệu cá nhân chuẩn xác cho tất cả mọi người không, thưa anh?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Sẽ không có một công thức chung về xây dựng thương hiệu cá nhân cho tất cả mọi người. Nhưng về cơ bản thì quá trình xây dựng thương hiệu thường phải trải qua những bước sau. Bước 1 là định vị bản thân (tìm hiểu bản thân) để tìm ra USP chuẩn xác nhất. Bước 2 là hoàn thiện USP. Bước 3 là đưa USP ra công chúng. Bước 4 là tạo cộng đồng. Bước 5 là nhận sự tiến cử. Bước 6 là làm cho bản thân ngày càng giá trị.

Hãy làm cái mình giỏi nhất, mình yêu thích nhất và đem lại cho mình nhiều tiền nhất.

Điều kiện gì là quan trọng nhất để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công, thưa anh?

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Bạn phải biết lý do tại sao mình cần xây dựng thương hiệu cá nhân. Khi lý do đã đủ lớn thì bạn phải tiếp tục tìm ra được USP của bản thân. Trong thực tế không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn sẽ phải giỏi một thứ. Hãy làm cái mình giỏi nhất, mình yêu thích nhất và đem lại cho mình nhiều tiền nhất. Theo tôi đây là 2 lý do đầu tiên quan trọng nhất để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công.

Cảm ơn anh.