Nữ sinh HUFLIT ước mơ trở thành đạo diễn nhiều chương trình lớn

SVVN - Phương Hà đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HFLIT). Với niềm đam mê lớn dành cho truyền thông và sự kiện, ước mơ của Phương Hà là trở thành một đạo diễn hoặc biên tập viên cho nhiều chương trình lớn. Ngoài ra, cô bạn hiện còn đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Mình tên là Lê Phương Hà (sinh năm 2003), đang là sinh viên khoa Quan hệ Quốc Tế, chuyên ngành Quan hệ Công chúng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, mình còn được biết đến với vai trò là một người mẫu ảnh tự do. Mình là một cô gái nhỏ có niềm đam mê to lớn với truyền thông và sự kiện cũng như những công việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Đó cũng là lí do bên cạnh việc học, mình sẽ tham gia vào việc làm mẫu mỗi khi có thời gian rảnh, để có được những bức ảnh đẹp, những sản phẩm chất lượng gửi đến mọi người.

Trước đây, mình từng là một con người rất khác so với hiện tại. Với những người từng gặp gỡ hay tiếp xúc với mình, mọi người đều nhận xét mình rất hòa đồng và thân thiện. Nhưng có ai tin rằng, khoảng thời gian trước đây, mình từng là một cô gái khá khép kín, nhút nhát và ngại tiếp xúc với những người xung quanh? Đó là bởi vì mình rất thiếu sự tự tin ở bản thân. Mình từng có một khoảng thời gian có ngoại hình không mấy nổi bật, lâu lâu còn bị bạn bè trêu chọc. Nhưng cũng nhờ những lời nói đó, mà mình lại có thêm động lực để thay đổi bản thân và trở nên tự tin hơn. Những năm tháng khi còn học Trung học phổ thông, mình may mắn khi có những người bạn rất tuyệt, tất cả các bạn đều là những con người năng động. Và, cũng vì điều đó mà mình đã cởi mở, hoạt bát hơn rất nhiều. Mình trở nên linh hoạt hơn nhờ việc tham gia vào những hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực ở trường, đó là bước đầu tiên để mình phát triển được những gì mình có ở bản thân. Ngoài ra, mình còn từng là thành viên Đội tuyển Học sinh Giỏi môn Ngữ văn ở trường và đạt được “Huy chương vàng Ngữ văn cấp Thành phố” vào năm lớp 10, “Giải Nhì Ngữ Văn cấp Thành phố” vào năm lớp 12.

Hiện tại, mình đang là sinh viên năm thứ hai của HUFLIT. Riêng đối với bản thân mình cảm thấy khá may mắn, vì đã chọn đúng ngành. Dù trước đó, từng có một khoảng thời gian, mình cảm thấy vô cùng khó khăn và áp lực với lựa chọn của bản thân. Đấy là thời điểm mình cảm thấy rất chơi vơi, không có định hướng rõ ràng, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đều rất giỏi, điều đó càng làm mình thấy áp lực hơn bao giờ hết. Mình cũng từng có khoảng thời gian không làm được điều gì đạt như ý nguyện, thất bại gần như hầu hết trong mọi việc, nó khiến mình cảm thấy rất chán nản và có ý định từ bỏ.

Rồi cơ hội đã đến với mình, tình cờ mình nhận được một lời mời làm mẫu chụp ảnh concept. Khi ấy, mình còn không dám nhận lời vì nghĩ rằng bản thân sẽ không làm được. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, mình đã cho phép bản thân được thử sức, học hỏi và trải nghiệm, để nhận một thành quả tuyệt vời như hiện tại. Cũng trong năm nay, mình còn có cơ hội được tham gia vào các công việc liên quan đến ngành học. Điển hình là tham gia vào ekip của hai concert lớn nhất năm là KOSMIK live Concert và The Mask Singer live Concert. Đạt được những thành quả sau bao sự cố gắng đã mang đến cho mình cảm giác vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Cũng nhờ vào những công việc đó, mình được gặp và tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Mỗi người từng gặp, đều dạy cho mình rất nhiều điều ý nghĩa và cần thiết cho tương lai. Đồng thời, mình cũng nhận ra rằng: “Không có khó khăn hay thử thách nào có thể quật ngã được bản thân mình nếu mình không cho phép! Chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, thì mọi công sức bỏ ra đều là xứng đáng”.

Bản thân mình là một cô gái cầu toàn, luôn hướng đến trở thành một cô gái độc lập, để là chỗ dựa cho bản thân, hay giúp đỡ gia đình của chính mình. Ngay từ khi có cơ hội được tham gia vào ekip làm việc trong các chương trình, mình đã có mong ước sẽ có một ngày, Phương Hà sẽ trở thành một đạo diễn hay là một biên tập viên của những chương trình lớn và hoành tráng giống như thế. Đó là ước mơ hiện tại của mình. Trong tương lai, mình vẫn sẽ theo đuổi con đường học tập, song song đó là thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Mình đã có dự định sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đó, có thể là ở trường hoặc có thể là lớn hơn. Bên cạnh đó, mình cũng muốn xây dựng hình ảnh của bản thân một cách chuyên nghiệp hơn bằng con đường mẫu ảnh, tham gia thêm nhiều vị trí ở nhiều chương trình khác nhau. Bởi vì, mình rất yêu cảm giác được hết mình làm việc và nhìn thấy chương trình diễn ra thành công rực rỡ.

Để chinh phục được ước mơ, mình vẫn luôn cố gắng học tập, phát huy những điểm mạnh của bản thân. Song song đó là trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết khác, để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Có một câu nói mình vô cùng tâm đắc: “Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi”. Vì thế, mình đã cho phép bản thân dám bắt đầu mọi thứ và theo đuổi nó đến cùng. Hi vọng tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được ước mơ của bản thân!