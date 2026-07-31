BTS chứng minh sức mạnh 'vũ bão' giữa lúc phong trào tẩy chay 'Grammy' nổ ra

SVO - Video âm nhạc 'IDOL' của BTS đã vượt mốc 1,4 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video thứ năm của nhóm đạt được cột mốc này, nhấn mạnh sự nổi tiếng toàn cầu bền vững của bài hát.

Phát hành vào tháng 8/2018 với tư cách là ca khúc chủ đề của album tái bản Love Yourself: Answer, IDOL đã thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nhịp điệu Nam Phi và nhịp điệu, lời ca truyền thống của Hàn Quốc. Những lời gọi vui tươi trong bài hát, như "Eolsu jota, jihwaja jota, deonggideo kungdeoreo" hòa quyện với nhịp điệu châu Phi, tạo nên một âm thanh vang vọng trên toàn thế giới.

Video âm nhạc này sở hữu hình ảnh rực rỡ, bao gồm phong cảnh thảo nguyên nhiệt đới, các yếu tố múa lân Bukcheong truyền thống của Hàn Quốc và sự kết hợp giữa phong cách kiến ​​trúc Âu - Á và Hàn Quốc. Phần vũ đạo kết hợp sáng tạo các động tác múa châu Phi như Guaraguao với điệu múa truyền thống Hàn Quốc, thể hiện nghệ thuật văn hóa của BTS.

IDOL vẫn là điểm nhấn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới ARIRANG đang diễn ra của BTS, bắt đầu từ tháng 4/2026 và là một trong những chuyến lưu diễn K-pop lớn nhất từ ​​trước đến nay. Video này cũng đã giành giải "Video âm nhạc của năm" tại lễ trao giải E! People's Choice Awards năm 2018, khẳng định tầm quan trọng của nó.

Vào ngày 29/7/2026, BTS tuyên bố quyết định tẩy chay lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2/2027. Họ chỉ trích việc Viện Hàn lâm Thu âm đưa ra hạng mục mới "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất", gộp K-pop với J-pop và C-pop dưới một nhãn hiệu khu vực.

BTS bày tỏ hy vọng rằng âm nhạc sẽ được đánh giá mà không có sự phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ, nhấn mạnh rằng nó nên được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật. Công ty quản lý của họ, HYBE, tuyên bố rằng các quyết định về việc gửi tác phẩm dự thi Grammy phụ thuộc vào từng nghệ sĩ và công ty quản lý của họ, tôn trọng sự lựa chọn cá nhân.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng các nhóm nhạc K-pop khác như BLACKPINK và Stray Kids có thể là những ứng cử viên nặng ký cho giải Grammy, nhờ vào các chuyến lưu diễn lớn và sự hiện diện của họ tại các lễ hội âm nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, việc BTS tẩy chay giải thưởng này làm nổi bật những cuộc thảo luận đang diễn ra về sự đại diện và phân loại trong các giải thưởng âm nhạc lớn của phương Tây.