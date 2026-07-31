'The Scarecrow' dẫn đầu tại cuộc cạnh tranh gay cấn nhất trong lịch sử 'Blue Dragon Series Awards'

SVO - 'The Scarecrow' giành được nhiều đề cử nhất tại 'Lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5' sau khi đạt kỷ lục về tỷ lệ người xem.

Bộ phim truyền hình The Scarecrow của ENA đã nổi lên như một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tại "Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5", giành được số lượng đề cử cao nhất trong tất cả các phim truyền hình và khẳng định vị thế là một trong những tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc nổi bật của năm.

Trong một cuộc đua giải thưởng bị chi phối bởi các loạt phim gốc từ các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Netflix và Disney+, bộ phim truyền hình của ENA đã nhận được sáu đề cử, nhiều nhất trong số các phim truyền hình năm nay. Sau khi ra mắt với tỷ lệ người xem khiêm tốn 2,9% trên toàn quốc trước khi tăng vọt nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ để vượt qua mức 8% cho tập cuối, The Scarecrow hiện đã trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu của mùa giải thưởng năm nay.

Đầu tháng này, ban tổ chức giải thưởng Blue Dragon Series Awards đã công bố danh sách đề cử cuối cùng cho lễ trao giải lần thứ năm. Các tác phẩm đủ điều kiện bao gồm phim truyền hình và chương trình giải trí được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến trong nước và quốc tế từ ngày 1/6/2025 đến ngày 31/5/2026.

Trong số tất cả các phim được đề cử, The Scarecrow nổi bật khi nhận được đề cử ở sáu hạng mục: Phim chính kịch hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Không có phim chính kịch nào khác nhận được nhiều đề cử hơn.

Scarecrow được vinh danh ở cả hạng mục diễn xuất và sản xuất

Bộ phim nhận được đề cử cho "Phim truyền hình hay nhất", cạnh tranh với Made in Korea, Yumi's Cells Season 3, You and Everything Else và The Legend of Kitchen Soldier.

Xét đến việc có rất nhiều tác phẩm lớn từ các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu tham gia, thành tích của The Scarecrow đặc biệt đáng chú ý. Các đề cử không chỉ ghi nhận thành công về mặt thương mại mà còn cả chất lượng kể chuyện và diễn xuất của dàn diễn viên.

Park Hae Soo nhận được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn Kang Tae Joo, một người đàn ông bị dày vò bởi tội lỗi trong khi không ngừng theo đuổi sự thật đằng sau một vụ án kéo dài hàng thập kỷ. Diễn xuất đa chiều của anh, cân bằng giữa sự ám ảnh, giận dữ, hối hận và trống rỗng, đã được ca ngợi rộng rãi. Bộ phim cũng nhận được đề cử diễn xuất cho các hạng mục sau: Jung Moon Sung – "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", Kwak Sun Young- "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", Song Geon Hee – "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất", Seo Ji Hye – "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Với các đề cử trải rộng từ diễn viên chính, diễn viên phụ đến diễn viên mới nổi, Scarecrow đã chứng minh sức mạnh của toàn bộ dàn diễn viên chứ không chỉ dựa vào một 'ngôi sao' đột phá duy nhất.

Một sự thiếu sót đáng chú ý là Lee Hee Joon, người có vai trò quan trọng trong sự nổi tiếng của bộ phim nhưng lại không nhận được đề cử diễn xuất nào. Sự vắng mặt này đã gây ra nhiều tranh luận trong khán giả.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở các hạng mục diễn xuất

Cuộc đua giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Park Hae Soo được đề cử cùng với: Park Ji Hoon, Kim Seon Ho, Kim Woo Bin, Hyun Bin.

Trong khi đó, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cũng quy tụ dàn sao: Go Youn Jung, Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Ji Hyun, Shin Hye Sun.

Với những màn trình diễn được đánh giá cao và các tác phẩm nổi tiếng được đại diện trên khắp các hạng mục, cuộc thi phim truyền hình năm nay được dự đoán sẽ là một trong những cuộc cạnh tranh gay cấn nhất trong lịch sử "Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh".

Dàn diễn viên phụ và tân binh 'tỏa sáng'

Phim The Scarecrow đặc biệt mạnh mẽ ở các hạng mục diễn viên phụ và diễn viên tân binh. Jung Moon Sung được công nhận nhờ màn trình diễn rùng rợn trong vai sát nhân hàng loạt Lee Yong Woo, sự hiện diện của anh đã duy trì sự hồi hộp của bộ phim cho đến những tập cuối.

Kwak Sun Young được khen ngợi vì đã tạo nên xương sống cảm xúc cho loạt phim, giúp cô có được đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất', một thành tựu lớn khác.

Song Geon Hee được đề cử "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất", trong khi Seo Ji Hye nhận được đề cử "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Vì giải thưởng diễn viên tân binh chỉ được trao một lần trong sự nghiệp của một diễn viên, nên sự công nhận này mang ý nghĩa đặc biệt. Việc họ được đề cử càng chứng minh rằng thành công của bộ phim vượt xa dàn diễn viên chính.

Từ rating mở màn 2,9% đến một trong những bộ phim ăn khách nhất của ENA

Trước khi mùa giải thưởng đến, The Scarecrow đã chứng minh được sự thành công của mình thông qua tỷ lệ người xem.

Bộ phim đã kết thúc 12 tập phát sóng vào ngày 26/5 sau khi mở màn với tỷ lệ người xem toàn quốc là 2,9%. Hiệu ứng truyền miệng tích cực đã giúp lượng người xem tăng đều đặn trong suốt thời gian phát sóng. Tập ​​cuối đạt tỷ lệ người xem 8,1% toàn quốc và 8,3% tại khu vực thủ đô Seoul, lập kỷ lục mới.

Những con số này xếp hạng thứ hai về tỷ lệ người xem cao nhất từng đạt được của một bộ phim truyền hình ENA, chỉ đứng sau hiện tượng đột phá Extraordinary Attorney Woo. Phim đứng đầu trong số các phim truyền hình phát sóng thứ Hai-thứ Ba và dẫn đầu tất cả các kênh trong khung giờ phát sóng.

Lấy cảm hứng từ một vụ án giết người hàng loạt có thật ở Hàn Quốc xảy ra từ năm 1986 đến năm 1991, bộ phim đã thu hút sự chú ý đáng kể trước khi công chiếu vì đây là loạt phim truyền hình lớn đầu tiên được phát hành sau khi thủ phạm thực sự được xác định 34 năm sau đó. Thay vì chỉ đơn thuần là một bộ phim kinh dị tội phạm, loạt phim tập trung vào lý do tại sao sự thật lại bị chôn vùi trong nhiều thập kỷ. Thay vì chỉ đơn giản hỏi ai đã gây ra tội ác, câu chuyện đã khám phá cách những người vô tội phải chịu đựng và những thất bại của các thể chế đã cho phép sự bất công tiếp diễn.

Trước đó, trong buổi giới thiệu phim, đạo diễn Park Jun Woo đã giải thích rằng mục tiêu của ông không chỉ đơn thuần là tiết lộ danh tính kẻ giết người, mà còn là tìm hiểu lý do tại sao các nhà điều tra không bắt được thủ phạm thực sự và tại sao vụ án vẫn chưa được giải quyết trong suốt ba thập kỷ.

Theo thông tin được biết, đội ngũ sản xuất đã tham khảo ý kiến ​​của những người có liên quan đến vụ án có thật trước khi quay phim, nhận thức được sự nhạy cảm xung quanh các nạn nhân sống sót và gia đình của họ.

Cả dàn diễn viên và đoàn làm phim đều tiếp cận chất liệu một cách thận trọng và tôn trọng, tạo nên một bộ phim được đánh giá cao vì sự cân bằng giữa cốt truyện hấp dẫn thuộc thể loại trinh thám và những bình luận xã hội sâu sắc.

Bình chọn trực tuyến có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

Việc bình chọn công khai cho "Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5" đã được tổ chức thông qua ứng dụng Celeb Champ từ ngày 2/7 đến ngày 30/7. Mỗi kết quả bình chọn có trọng lượng tương đương với một phiếu bầu của giám khảo, mang đến cho người hâm mộ cơ hội có ý nghĩa để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Liệu The Scarecrow có thể chuyển đổi sáu đề cử kỷ lục của mình thành nhiều giải thưởng hay không sẽ được làm rõ khi "Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5" diễn ra vào hôm nay (31/7) lúc 8h30 tối (giờ Hàn Quốc) tại Paradise City Chroma ở Incheon, với buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên KBS2.