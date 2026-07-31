G-Dragon mở rộng giá trị xã hội IP của mình ra phạm vi toàn cầu

SVO - Sự hợp tác của G-Dragon với UNESCO đang mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội toàn cầu của K-pop như thế nào?

G-Dragon đã chính thức tham gia vào nỗ lực bảo tồn di sản toàn cầu của UNESCO, mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội của các nghệ sĩ K-pop ra phạm vi quốc tế.

Từ ngày 13 đến 29/7, G-Dragon đảm nhiệm vai trò đại sứ chính thức trong Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, được tổ chức tại BEXCO ở Busan. Là diễn giả chính tại lễ khai mạc, anh đã có bài phát biểu trước các đại biểu đến từ hơn 190 quốc gia, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Trong phiên họp Ủy ban, quỹ JUSPEACE, quỹ vì lợi ích công cộng do G-Dragon thành lập, đã chính thức phát động chiến dịch gây quỹ toàn cầu "Heritage in Peace" hợp tác với UNESCO.

Chiến dịch này nhằm mục đích thành lập một Quỹ Di sản Thế giới để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi các di sản thế giới đang bị đe dọa bởi xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany bày tỏ lòng biết ơn đối với G-Dragon vì đã khởi xướng sáng kiến ​​gây quỹ Di sản Thế giới.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình, G-Dragon nhấn mạnh: "Bảo vệ di sản của chúng ta không chỉ đơn thuần là bảo tồn quá khứ mà còn là tạo dựng hòa bình cho tương lai". Đoạn video ghi lại bài phát biểu của anh, cùng với hình ảnh nghệ thuật vẽ móng lấy cảm hứng từ quốc kỳ Hàn Quốc, nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng video ngắn và mạng xã hội toàn cầu, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn Di sản Thế giới.

Sáng kiến ​​này được nhấn mạnh như một ví dụ đáng chú ý về việc sử dụng tài sản trí tuệ (IP) của nghệ sĩ để tạo ra tác động xã hội thông qua sự hợp tác chính thức với một tổ chức quốc tế. Các khoản quyên góp được từ chiến dịch này sẽ được chuyển đến Quỹ Di sản Thế giới chính thức của UNESCO.

Một đại diện từ quỹ JUSPEACE cho biết: "Tác động mà G-Dragon thể hiện tại ủy ban UNESCO đã chứng minh sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ có thể được tạo ra khi tầm ảnh hưởng tích cực của nghệ sĩ gặp gỡ các vấn đề xã hội toàn cầu. Quỹ JUSPEACE sẽ tiếp tục dẫn đầu các chiến dịch vì lợi ích công cộng toàn cầu bền vững mà mọi người trên khắp thế giới có thể liên hệ và tích cực tham gia".

Dựa trên sự hợp tác với UNESCO này, tập đoàn Galaxy và quỹ JUSPEACE dự định phát triển một hệ sinh thái công nghệ giải trí nhằm mở rộng giá trị xã hội của tài sản trí tuệ của nghệ sĩ ra phạm vi toàn cầu.