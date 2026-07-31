Từ sau ống kính đến sân khấu lớn: Nữ sinh Học viện Báo chí vào Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Từng quen với vị trí đứng sau ống kính để quan sát và lắng nghe, Nguyễn Minh Hiền (ngành Báo phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã có bước đi táo bạo khi quyết định bước lên sân khấu lớn của ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’. Với cô, đây không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, mà là hành trình hiện thực hóa ước mơ lớn: Dùng tiếng nói để kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Theo đuổi ngành Báo phát thanh, Nguyễn Minh Hiền (sinh năm 2006, quê Nghệ An) dành một tình yêu đặc biệt cho những âm thanh mộc mạc. Cô tin rằng, trong một thế giới thiếu vắng hình ảnh hay hiệu ứng bắt mắt, chính sự chân thành trong giọng nói và ngôn từ mới là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất, có thể mang lại sự đồng cảm và động lực cho người nghe.

Để làm được điều đó, cô không chỉ chăm chỉ luyện phát âm, điều chỉnh tốc độ và cảm xúc trước micro mỗi ngày, mà còn tự rèn luyện thói quen quan sát cuộc sống. Minh Hiền chiêm nghiệm: "Mình nghĩ, muốn nói hay, trước hết phải biết lắng nghe. Khi hiểu được cảm xúc của người đối diện, bản thân mình sẽ biết lựa chọn ngôn từ và cách diễn đạt phù hợp hơn".

Nguyễn Minh Hiền (sinh năm 2006, quê Nghệ An) - sinh viên ngành Báo phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Lê Vượng)

Đứng trước làn sóng công nghệ, Minh Hiền xác định "tinh thần sẵn sàng học hỏi" là hành trang cốt lõi của người trẻ. Không dừng lại ở kiến thức giảng đường, cô chủ động làm chủ các công cụ AI, tìm hiểu về podcast và các nền tảng phát thanh số để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.

Những trải nghiệm thực tế từ các bài tập nhóm giúp Minh Hiền nhận ra: Bên cạnh nền tảng chuyên môn, sự linh hoạt và tư duy đổi mới chính là chìa khóa thành công. Trong tương lai, cô ấp ủ dự định kết hợp mô hình podcast hiện đại với các câu chuyện văn hóa lịch sử, đưa những giá trị truyền thống của con người Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức tại một môi trường hoàn toàn mới, Minh Hiền không giấu được những áp lực ban đầu. Tuy nhiên, ngay từ vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đã nhanh chóng biến thách thức thành cơ hội trưởng thành. Nhờ sự học hỏi từ bạn bè và những lời khuyên từ ban giám khảo, cô đã tìm thấy sự tự tin và hiểu rõ hơn những điểm mạnh, điểm khuyết của bản thân.

Minh Hiền chia sẻ: "Mình mong rằng, qua hành trình này, mình sẽ có cơ hội lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện đẹp về văn hóa, về con người Việt Nam, những điều mà mình luôn yêu quý và tự hào".

Minh Hiền là một trong 35 gương mặt bước vào Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026'. (Ảnh: Lê Vượng)

Minh Hiền không xem hình ảnh một cô cử nhân báo chí tương lai đầy năng lượng và một thí sinh hoa hậu thanh lịch là hai con người tách biệt. Cô khẳng định: "Cả hai đều là mình và phản ánh con người mình".

Cô vẫn là một sinh viên mỗi ngày học hỏi trên giảng đường, đồng thời cũng là một cô gái trẻ đang nỗ lực hoàn thiện bản thân trên hành trình Hoa hậu Việt Nam. Minh Hiền tin rằng, chính việc học giúp cô có thêm chiều sâu trong suy nghĩ, còn cuộc thi mang lại sự tự tin và bản lĩnh để bước ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn và lan tỏa những điều tích cực.

Hai năm đầu đại học, dù chủ yếu là các môn lý luận và học phần nền tảng, chưa đi sâu vào chuyên ngành phát thanh, nhưng khoảng thời gian đó đã giúp Minh Hiền xây dựng nền tảng về tư duy, cách sử dụng ngôn từ và kỹ năng giao tiếp. Qua các bài tập nhóm, những lần cùng nhau xây dựng ý tưởng, ghi hình và hoàn thiện sản phẩm học tập, cô học được cách lắng nghe, phối hợp và làm việc trong tập thể. Những kỹ năng này, theo Minh Hiền, rất cần thiết không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc thi.

Với Minh Hiền, 'Hoa hậu Việt Nam' không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, mà là hành trình hiện thực hóa ước mơ lớn: Dùng tiếng nói để kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Nếu may mắn tiến xa hơn tại cuộc thi, Minh Hiền mong muốn vượt ra khỏi giới hạn của một thí sinh làm từ thiện thông thường. Cô khát khao trở thành người kể chuyện – dùng lăng kính báo chí để truyền tải trọn vẹn những lát cắt cuộc sống phía sau mỗi dự án cộng đồng.

Đối với Minh Hiền, mỗi con người đều sở hữu một câu chuyện xứng đáng được lắng nghe. Cô tin rằng, sự chân thành trong cách truyền đạt chính là chìa khóa khơi gợi sự đồng cảm và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động. Mượn sức lan tỏa của sân khấu Hoa hậu Việt Nam, Minh Hiền kỳ vọng sẽ kết nối những mảnh đời cần sẻ chia, tôn vinh các giá trị tích cực và viết tiếp hành trình cống hiến bằng cả chuyên môn của một người học Báo lẫn trách nhiệm của một người trẻ.

Gửi gắm thông điệp đến các bạn nữ sinh, Nguyễn Minh Hiền khẳng định, mỗi người trẻ đều mang một bản sắc độc nhất. Cô nhắn nhủ: "Chúng ta không cần trở thành phiên bản của bất kỳ ai để được công nhận. Điều quan trọng là hiểu mình là ai, biết mình muốn theo đuổi điều gì và không ngừng học hỏi để tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình".

Bước đi từ những trải nghiệm nhỏ bé, cô cổ vũ thế hệ trẻ dũng cảm đón nhận thử thách để trưởng thành. Bởi với Minh Hiền, nét đẹp bền vững nhất của người phụ nữ không nằm ở vẻ bề ngoài, mà kết tinh từ chiều sâu tri thức, lòng nhân ái và sự kiên trì theo đuổi những giá trị cốt lõi.