Hotgirl Khánh Vy, hotboy Thiện Khiêm ra mắt sách, gặp fan TP.HCM trước ngày thi THPT 2020

Sự kiện được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 2/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị 272, 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. Theo hai tác giả thì đây sẽ là món quà đặc biệt dành tặng những người hâm mộ tại TP.HCM, đặc biệt là những bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Vé vào của: Miễn phí. Link đăng ký tham gia chương trình:

Được biết đến như những hình mẫu của giới trẻ khi luôn mang đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực, cảm hứng học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, hotgirl Khánh Vy và hotboy Nguyễn Thiện Khiêm lần đầu tiên cùng kết hợp và cho ra mắt cuốn sách: Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó. Cuốn sách gồm 6 phần chính: Tự tin nói Tiếng Anh; Cách học và nhớ từ vựng hiệu quả; Mất gốc học gì?; Ôn thi vào lớp 10 và ôn thi THPT Quốc gia; Luyện thi Học sinh giỏi Quốc gia; Ôn thi IELTS. Sách gồm 252 trang được in màu toàn bộ, có bìa cứng, bìa áo, giá bìa 199.000 đồng. Sách được liên kết xuất bản và phát hành bởi CLAZO – thương hiệu viết sách cho người nổi tiếng. Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó được phát hành vào 5/7/2020 trên toàn quốc và được in nối bản sau 3 ngày phát hành. Cùng với việc ra mắt cuốn sách, Khánh Vy và Thiện Khiêm sẽ tổ chức các Workshop Tiếng Anh để giao lưu với bạn đọc.

Tiếng Anh không khó, đừng nhăn nhó không chỉ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên mà còn phù hợp với cả những ai đã đi làm hay đơn giản là đang trong quá trình chinh phục Tiếng Anh.

Khánh Vy được cư dân mạng biết đến với danh xưng “hotgirl 7 thứ tiếng” cách đây gần 4 năm, khi còn theo học tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An qua một clip đùa vui cùng bạn bè. Ở tuổi 21, cô gái này làm được nhiều hơn danh xưng hotgirl mà mọi người vẫn gọi: Một Youtuber tràn đầy năng lượng; một MC duyên dáng trên sóng VTV7 với các chương trình như IELTS Face-off, Crack’em up, Follow us; một đại sứ tin cậy của nhiều thương hiệu… Khánh Vy đang là sinh viên năm cuối Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Thiện Khiêm từng nhận học bổng toàn phần của trường Đại học RMIT Việt Nam; Host/MC mới của EILTS ON THE GO trên VTV7. Thiện Khiêm theo đuổi con đường trở thành một chàng trai đa-zi-năng ở nhiều lĩnh vực như Ngoại ngữ, Du lịch, Thời trang...

Trần Anh