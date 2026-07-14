Chàng Gen Z chọn học song ngành để làm nghệ thuật bền vững

SVO - Không chỉ sở hữu niềm đam mê ca hát cháy bỏng, Nguyễn Anh Quân (nghệ danh Toni, sinh năm 2007) còn gây ấn tượng bởi tư duy làm nghề chín chắn trước tuổi. Quyết định theo học song song chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP. HCM và Quan hệ công chúng, trường Đại học Văn Lang, chính là bước đi chiến lược giúp Quân trang bị đầy đủ bệ phóng cho một sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp và bền vững.

Những giai điệu và ánh đèn sân khấu đã sớm gieo mầm trong tâm hồn Nguyễn Anh Quân (sinh năm 2007) một khát khao mãnh liệt: Được ca hát. Ngoài âm nhạc, Quân còn có sở thích tìm hiểu những điều mới mẻ, đặc biệt là theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật, để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nguyễn Anh Quân (nghệ danh Toni, sinh năm 2007) học song ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ, Nhạc viện TP. HCM và Quan hệ công chúng, trường Đại học Văn Lang.

Ban đầu, việc ca hát chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân. Tuy nhiên, khi bắt đầu tham gia các chương trình văn nghệ và cuộc thi ở địa phương, Quân dần nhận ra rằng, âm nhạc không chỉ là một niềm vui nhất thời, mà còn là con đường mà anh muốn gắn bó lâu dài. Chính từ khoảnh khắc này, một quyết định quan trọng đã được hình thành, định hình tương lai của chàng trai trẻ.

Nhận thức được sự khắc nghiệt của con đường nghệ thuật, Quân không chỉ đơn thuần theo đuổi đam mê, mà còn xây dựng một lộ trình phát triển cụ thể. Anh quyết định theo học chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP. HCM để được đào tạo bài bản, chuẩn hóa kỹ năng ca hát. Song song đó, Quân còn ghi danh vào ngành Quan hệ công chúng, trường Đại học Văn Lang.

Những giai điệu và ánh đèn sân khấu đã sớm gieo mầm trong tâm hồn Quân một khát khao được ca hát mãnh liệt từ nhỏ.

Lý giải cho lựa chọn "song ngành" độc đáo này, Quân cho biết: “Mình lựa chọn theo học cả hai lĩnh vực, vì mong muốn vừa phát triển chuyên môn âm nhạc, vừa trang bị kiến thức về truyền thông và xây dựng hình ảnh, để có thể theo đuổi con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và bền vững”.

Đây là một tư duy chiến lược, cho thấy tầm nhìn xa của một nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh ngành giải trí hiện đại, nơi chỉ có tài năng là chưa đủ, mà còn cần kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, giao tiếp và quản lý hình ảnh.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất, cũng là cột mốc định hình sự kiên cường của Quân, chính là việc cậu từng thi trượt Nhạc viện TP. HCM, vào năm 2025: “Khi nhận kết quả, mình rất buồn và thất vọng, vì cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng để theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, thất bại đó đã trở thành động lực mạnh mẽ để mình cố gắng nhiều hơn”.

Nhận thức được sự khắc nghiệt của con đường nghệ thuật, Quân không chỉ đơn thuần theo đuổi đam mê, mà còn xây dựng một lộ trình phát triển cụ thể.

Trong suốt một năm sau đó, Quân đã dành nhiều thời gian luyện thanh, học hỏi từ thầy cô, không ngừng sửa chữa những điểm còn hạn chế và kiên trì chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo. Nỗ lực bền bỉ đã được đền đáp xứng đáng, khi mới đây, Quân chính thức thi đậu ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ của Nhạc viện TP. HCM.

Câu chuyện thi trượt và rồi thành công này đã mang lại cho Quân một bài học sâu sắc thể hiện sự chín chắn vượt xa tuổi 19: “Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để nhìn lại và trưởng thành. Chỉ cần không từ bỏ ước mơ và luôn nỗ lực hết mình, mỗi người đều có thể chạm đến mục tiêu của bản thân”.

Câu chuyện thi trượt và rồi thành công đã mang lại cho Quân một bài học sâu sắc thể hiện sự chín chắn vượt xa tuổi 19.

Hành trình của Quân không chỉ là cuộc chiến với những khó khăn cá nhân, mà còn là nỗ lực thuyết phục gia đình. Sự lo lắng của gia đình là điều dễ hiểu, bởi lẽ con đường nghệ thuật luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và đòi hỏi sự đánh đổi lớn. Điều này từng khiến Quân phải đối mặt với áp lực và có lúc hoài nghi về lựa chọn của bản thân.

Tuy nhiên, thay vì nản lòng, Quân đã chọn cách chứng minh bằng hành động: Không ngừng luyện tập, trau dồi kỹ năng, nghiêm túc học tập và từng bước chứng minh bằng sự nỗ lực. Chính sự kiên trì, thái độ nghiêm túc và định hướng rõ ràng của Quân đã dần thay đổi suy nghĩ của gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình không chỉ hoàn toàn ủng hộ, mà còn trở thành hậu phương vững chắc, luôn động viên và đồng hành cùng Quân trên hành trình theo đuổi ước mơ. “Đó cũng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày”, Quân bày tỏ sự biết ơn.

Nguyễn Anh Quân bày tỏ sự biết ơn với sự đồng hành của gia đình.

Sự nỗ lực đã giúp Nguyễn Anh Quân đã gặt hái được một số giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc ở địa phương. Tuy nhiên, đối với Quân, thành tích đáng tự hào nhất cho đến thời điểm hiện tại, chính là việc thi đậu vào Nhạc viện TP. HCM.

Quân nhấn mạnh: “Mình nghĩ, đối với nhiều người đây cũng chưa phải là thành tích gì, nhưng đối với mình, đây không chỉ là món quà của sự nỗ lực và vượt qua bản thân, mà còn là một cột mốc rất ý nghĩa, đánh dấu bước tiến đầu tiên trên con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp”. Việc được đào tạo tại một môi trường chuyên nghiệp là bước đệm vững chắc, mở ra cánh cửa đến với sự nghiệp ca hát thực thụ.

Hướng tới tương lai, Nguyễn Anh Quân đã vạch ra những kế hoạch rõ ràng. Mục tiêu lớn nhất của anh là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, gần gũi, có màu sắc riêng và đặc biệt là luôn lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả.

Mục tiêu lớn nhất của cậu là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, có màu sắc riêng và lan tỏa những giá trị tích cực đến khán giả.

Tầm nhìn của Quân không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn, mà còn hướng tới việc xây dựng hình ảnh một người nghệ sĩ có trách nhiệm với xã hội, mang đến những thông điệp ý nghĩa qua âm nhạc.

Khi được hỏi về nguồn động lực, Quân trích dẫn một câu nói đầy ý nghĩa từ những anh chị đi trước: “Hãy cứ bước về phía trước. Đi chậm cũng được, miễn là mỗi ngày đều tiến bộ và không bao giờ dừng lại”. Câu nói này không chỉ là kim chỉ nam cho hành động của Quân, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng cho những người trẻ đang trên hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì, tinh thần học hỏi không ngừng và thái độ không bao giờ từ bỏ, dù hành trình có gian nan đến đâu.

(Ảnh: NVCC)