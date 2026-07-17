‘Sinh viên 5 tốt’ tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng: Dám thử để trưởng thành và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn

SVO - Không phải những giải thưởng hay danh hiệu, điều Huỳnh Phương Thảo (năm thứ tư, khoa Kế toán, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) nhắc đến nhiều là 'dám thử'. Với cô gái trẻ, mỗi lần mạnh dạn nắm lấy cơ hội đều là một bước trưởng thành. Suy nghĩ ấy đã giúp Thảo tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, chinh phục các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp và danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng.

Huỳnh Phương Thảo (năm thứ tư, khoa Kế toán, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng).

Không bỏ lỡ cơ hội, dám thử sức để có những trải nghiệm

Huỳnh Phương Thảo là Quán quân cuộc thi khởi nghiệp NEO-UP 2025 với dự án EcoLoop - SCEMM, Quán quân cuộc thi học thuật “Tài năng Kế toán & Kiểm toán” mùa 3 (AAT 2026), Á quân Dynamic DUE 2025, tham luận tại Hội thảo quốc tế ICOAF 2025, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TP. Đà Nẵng… Đây là những dấu ấn nổi bật của Phương Thảo trong gần bốn năm đại học.

Với Thảo, những thành tích ấy đến từ việc “dám thử”: “Mình nghĩ điều quan trọng nhất là tinh thần dám thử. Không phải lúc nào mình cũng đạt kết quả như mong muốn, nhưng nếu không bắt đầu thì sẽ không biết bản thân có thể đi được bao xa”.

Phương Thảo cùng đội thi tại khu vực giới thiệu dự án “SmartBrain - Phát triển tư duy toán học” tại Startup Runway 2025.

Tinh thần ấy được nuôi dưỡng từ chính gia đình - nơi chưa bao giờ đặt nặng áp lực thành tích. Là con trong gia đình có bốn anh chị em, Thảo luôn nhận được sự động viên để được học tập, trải nghiệm và theo đuổi những điều mình yêu thích. “Gia đình là điểm tựa lớn nhất để mình yên tâm cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày”, Thảo nói.

Phương Thảo đoạt giải tại Cuộc thi học thuật “Tài năng Kế toán & Kiểm toán mùa 3” (AAT 2026) cùng những người bạn thân thiết đến cổ vũ.

“Mỗi cuộc thi đều cho mình một phiên bản mới”

Trong ký ức của nữ sinh, những dấu mốc đáng nhớ nhất thời đại học đều bắt đầu từ việc đăng ký một cuộc thi. Không đơn thuần là nơi tranh tài, mỗi sân chơi học thuật giúp Thảo học cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thuyết trình trước đám đông và vượt qua những giới hạn của bản thân.

Mỗi sân chơi học thuật đều giúp Thảo phát triển các kỹ năng toàn diện hơn.

“Có những điều trước đây mình nghĩ mình sẽ không làm được. Nhưng khi bắt đầu thử sức, mình nhận ra bản thân có thể tiến xa hơn rất nhiều nếu kiên trì và không bỏ cuộc", Thảo chia sẻ.

Đó cũng là lý do, sau mỗi giải thưởng, điều khiến Thảo trân trọng nhất không phải "chiếc cúp" mà là những người đồng hành. Thảo biết ơn đến thầy cô, bạn bè - những người cùng thức khuya hoàn thiện ý tưởng, cùng chỉnh sửa từng bài thuyết trình và cùng chia sẻ niềm vui khi dự án hay đề tài được ghi nhận: “Giá trị lớn nhất với mình không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn là những bài học và những con người mình gặp trên hành trình ấy”.

“Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025.

Nếu các cuộc thi giúp Thảo trưởng thành về chuyên môn thì hoạt động Đoàn - Hội lại mang đến cho nữ sinh một góc nhìn khác về tuổi trẻ. Trong hai nhiệm kỳ là Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa Kế toán, nữ sinh có cơ hội tổ chức nhiều chương trình dành cho sinh viên, gặp gỡ nhiều anh chị khóa trên, thầy cô để học hỏi và rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể.

Trải nghiệm khiến Thảo nhớ nhất lại là Chiến dịch “Mùa Hè xanh” năm 2024 tại TP. Đà Nẵng. Suốt gần mười ngày, Thảo cùng các tình nguyện viên ăn, ở và sinh hoạt tại địa phương, tham gia dạy học cho thiếu nhi. “Điều mình nhớ nhất là sự hồn nhiên và nguồn năng lượng tích cực của các em nhỏ. Sau chiến dịch, mình có thêm nhiều anh, chị và những người bạn rất đáng quý để học hỏi”, Thảo kể.

Phương Thảo và các em nhỏ tại chiến dịch “Mùa Hè xanh”.

Theo Thảo, những hoạt động ấy giúp bản thân hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là học tập thật tốt mà còn là biết sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng bằng những điều nhỏ bé nhất.

Tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội.

Không chạy đua với người khác và luôn nỗ lực hết mình

Để vừa học, vừa nghiên cứu, vừa tham gia phong trào, điều Thảo lựa chọn không phải là cố gắng làm tất cả cùng lúc. “Mình sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên. Giai đoạn nào cần tập trung cho việc gì thì mình sẽ dành thời gian cho việc đó”, Thảo tâm sự.

Dẫu vậy, cũng có lúc cô gái trẻ rơi vào cảm giác áp lực khi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều bạn bè tài năng. Thay vì ép bản thân phải luôn hoàn hảo, Thảo học cách cho phép mình nghỉ ngơi, trò chuyện với gia đình, bạn bè để cân bằng cảm xúc trước khi tiếp tục cố gắng. “Mình nghĩ mỗi người đều có một hành trình riêng nên không cần quá vội vàng so sánh bản thân với người khác”, nữ sinh bày tỏ.

Thảo gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ đang trên hành trình phát triển bản thân: “Nếu có điều gì bản thân yêu thích hoặc một cơ hội nào đó xuất hiện, người trẻ hãy mạnh dạn thử sức. Ta có thể thành công hoặc chưa nhưng ít nhất chúng ta đã có thêm một trải nghiệm mới và sẽ không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ”.

Một số thành tích của Huỳnh Phương Thảo: - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025. - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp ĐH Đà Nẵng, năm học 2024 - 2025. - Quán quân Cuộc thi học thuật “Tài năng Kế toán & Kiểm toán mùa 3” (AAT 2026). - Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp “NEO - UP 2025: Unfurl Your Wings” với dự án “Hệ thống quản lý năng lượng và vật liệu tuần hoàn thông minh” (EcoLoop - SCEMM). - Á quân Cuộc thi học thuật “Dynamic DUE 2025” với chủ đề “Digital Transformation - Unlocking Success”. - Tham gia Hội thảo quốc tế ICOAF 2025 với bài tham luận “The Impact of Artificial Intelligence on Accounting: A Thematic Literature Review”. - Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường, năm 2024 và năm 2025. - Bằng khen của BTK HSV TP. Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2024 và “Xuân tình nguyện”, năm 2025. - Giấy khen của BCH ĐTN trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè - chiến dịch Mùa Hè xanh năm 2024.

Ảnh: NVCC