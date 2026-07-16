Nữ giáo viên tiếng Trung đạt 6 học kỳ GPA 4.0, đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giảng dạy

SVO - Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 2004) là tân cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong thời gian học tập, cô ghi dấu ấn với 6 học kỳ đạt GPA 4.0, 5 học kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập, nhiều năm đạt danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc', 'Sinh viên Giỏi', cùng nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ sư phạm và các cuộc thi học thuật. Hiện là giáo viên tiếng Trung, Tuyết Mai tiếp tục ứng dụng kết quả nghiên cứu về phương pháp Shadowing vào giảng dạy, đồng thời phát triển học liệu số nhằm hỗ trợ cộng đồng người học.

Từ đam mê ngoại ngữ đến lựa chọn nghề giáo

Đối với Tuyết Mai, bốn năm học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không chỉ giúp cô xây dựng nền tảng chuyên môn mà còn bồi đắp tư duy nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thực hành sư phạm và định hướng nghề nghiệp.

Tuyết Mai là tân cử nhân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Niềm yêu thích văn hóa Trung Quốc là cơ duyên đưa cô đến với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Quyết định theo đuổi ngành học còn xuất phát từ nhu cầu nhân lực sử dụng tiếng Trung tại địa phương, nơi có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, cùng truyền thống gia đình, khi hai chị gái đều là giáo viên.

Hiện là giáo viên tiếng Trung, Tuyết Mai giảng dạy theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh công việc đứng lớp, cô chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời cập nhật phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho người học.

Thành tích đến từ sự kiên trì và chủ động học tập

Trong thời gian học đại học, Tuyết Mai duy trì thành tích với 6 học kỳ đạt GPA 4.0, 5 học kỳ liên tiếp nhận Học bổng Khuyến khích học tập và nhiều năm đạt danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc', 'Sinh viên Giỏi'.

Tuyết Mai được vinh danh là thủ khoa.

Theo cô, kết quả này đến từ việc xác định mục tiêu rõ ràng, duy trì tính kỷ luật và lựa chọn phương pháp học phù hợp, trong đó kết hợp luyện nghe thụ động, Pomodoro và Shadowing để nâng cao khả năng nghe, phát âm và phản xạ tiếng Trung.

Bên cạnh học tập, Tuyết Mai tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và hoạt động thực hành giảng dạy nhằm rèn luyện chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Năm 2024, cô giành giải Nhất cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý tình huống, làm việc nhóm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn giảng dạy.

Tuyết Mai chụp ảnh học tập cùng hai chị gái.

Đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với người học

Bên cạnh thành tích học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học là điểm nhấn trong quá trình học tập của Tuyết Mai. Năm 2025, cô cùng các thành viên trong nhóm đoạt giải Nhất cấp Khoa và giải Ba cấp Trường, với đề tài nghiên cứu về phương pháp Shadowing trong học tiếng Trung. Thay vì dừng lại ở một công trình nghiên cứu, nhóm tiếp tục phát triển kết quả nghiên cứu thành hệ thống tài liệu và video hướng dẫn phục vụ người học.

Ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ chính trải nghiệm học tiếng Trung của Tuyết Mai. Cô nhận thấy, phương pháp Shadowing được áp dụng khá phổ biến trong học tiếng Anh nhưng chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn bài bản dành cho người học tiếng Trung, đặc biệt là sinh viên ôn thi HSK. Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, thực nghiệm và xây dựng quy trình luyện tập gồm năm bước, nhằm giúp người học cải thiện khả năng nghe, phát âm và phản xạ ngôn ngữ theo lộ trình cụ thể.

Tuyết Mai tham gia nghiên cứu khoa học cùng giáo viên hướng dẫn.

Để mở rộng khả năng tiếp cận, nhóm xây dựng kênh TikTok "Shadowing - Luyện nghe HSK", chia sẻ miễn phí các video luyện tập theo quy trình nghiên cứu. Đến nay, kênh đã thu hút gần 10.000 người theo dõi cùng hàng nghìn lượt tương tác. Theo Tuyết Mai, nhiều người học phản hồi tích cực khi áp dụng quy trình này trong quá trình tự học và ôn luyện HSK.

Tuyết Mai xây dựng và phát triển kênh TikTok “Shadowing – Luyện nghe HSK”.

Hướng đến phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm

Không chỉ tích cực trong học tập và nghiên cứu khoa học, Tuyết Mai còn tham gia nhiều sân chơi học thuật như cuộc thi lồng tiếng "Ấn tượng Trung Hoa", nơi cô giành giải Nhì, và cuộc thi "Rạng rỡ nét Việt", đoạt giải Ba. Theo cô, những hoạt động này giúp rèn luyện khả năng phát âm, biểu đạt ngôn ngữ, cũng như mở rộng hiểu biết về văn hóa Việt Nam và Trung Quốc để vận dụng vào bài giảng.

Từ quá trình đứng lớp, Tuyết Mai nhận thấy vai trò của giáo viên không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải tạo môi trường để người học chủ động khám phá và sử dụng ngoại ngữ trong thực tế. Theo cô, một giờ học hiệu quả là khi học sinh được suy nghĩ, thực hành và tương tác nhiều hơn, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Tuyết Mai (bên trái) tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa.

Qua thực tế giảng dạy, cô cho rằng, người học tiếng Trung hiện nay thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ chữ Hán, phát âm, hình thành phản xạ giao tiếp và duy trì động lực học tập. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất không phải là thiếu tài liệu mà là chưa xây dựng được phương pháp học và lộ trình phù hợp. Vì vậy, giáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường hoạt động thực hành, tận dụng công nghệ và hướng dẫn người học hình thành kỹ năng tự học lâu dài.

Tiếp tục phát triển học liệu số phục vụ cộng đồng

Trong thời gian tới, Tuyết Mai đặt mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy hiện đại và ứng dụng công nghệ vào xây dựng học liệu. Cô dự định mở rộng nội dung trên kênh "Shadowing - Luyện nghe HSK", phát triển thêm học liệu miễn phí và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Xa hơn, Tuyết Mai mong muốn xây dựng cộng đồng học tiếng Trung, nơi người học có thể trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp học và cùng phát triển năng lực ngoại ngữ.

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ đang theo đuổi ngành Sư phạm và yêu thích tiếng Trung, Tuyết Mai cho rằng, điều quan trọng không phải là trở nên giỏi ngay từ đầu mà là tìm được phương pháp học phù hợp, kiên trì với mục tiêu và chủ động tham gia các hoạt động học thuật, trải nghiệm thực tế để tích lũy kinh nghiệm. Theo cô, mỗi cơ hội được thử sức đều là một bước chuẩn bị cho quá trình trưởng thành và phát triển nghề nghiệp sau này.

(Ảnh: NVCC)