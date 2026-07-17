Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, 'vũ trụ sẽ lắng nghe' những trái tim ngoan cường

SVO - Không xuất phát từ vạch đích, không có bệ đỡ tài chính hay những trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Minh Mon (Lê Đức Minh, sinh năm 2005) đã bước vào thế giới thời trang bằng một tinh thần ngoan cường đáng kinh ngạc. Từ những buổi tập sải bước đơn độc tại hành lang giảng đường trường ĐH Đại Nam, cho đến cái gật đầu đầy kiêu hãnh tại sàn diễn danh giá AVIFW, hành trình khẳng định bản sắc của một người mẫu phi giới tính (Unisex Model) ở tuổi 21 là minh chứng sống động nhất cho thấy: Khi bạn dám kiên trì đến cùng với đam mê, 'cả vũ trụ' sẽ hợp lực giúp bạn hiện thực hóa ước mơ.

Minh Mon (tên thật Lê Đức Minh) sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, một vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, thay vì chọn con đường quen thuộc, Minh Mon lại ấp ủ một giấc mơ hoàn toàn khác biệt: Trở thành người mẫu.

Minh Mon (Lê Đức Minh, sinh năm 2005) vừa tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH Đại Nam.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, Minh Mon đã có niềm yêu thích đặc biệt với những bộ trang phục đẹp, sân khấu và ánh đèn. Niềm đam mê ấy không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà còn thôi thúc Minh Mon dấn thân vào một con đường đầy thử thách.

Minh Mon chia sẻ, anh rất thích được giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ, đồng thời cũng cực kỳ chú trọng việc chăm sóc cơ thể – những yếu tố nền tảng quan trọng cho một người mẫu chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh Mon chính thức đặt chân vào môi trường đại học, nơi đam mê của anh được chắp cánh.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, Minh Mon đã có niềm yêu thích đặc biệt với những bộ trang phục đẹp, sân khấu và ánh đèn.

Khi mới bắt đầu về công việc người mẫu, Minh Mon thừa nhận, anh là một "tờ giấy trắng". Không có kiến thức, không có kinh nghiệm, anh tự mình mò mẫm tham gia các hội nhóm tuyển người mẫu, ứng tuyển vào các trang tìm kiếm talent.

Minh Mon kể lại về những buổi casting đầu tiên đầy khó khăn: "Khi đó, mọi thứ của mình chuẩn bị đều rất tệ, từ trang phục, đến giày dép vẫn chưa đúng so với các yêu cầu, nên đã bị từ chối rất nhiều".

Sự thiếu sót về kinh nghiệm và phong cách khiến Minh Mon gặp không ít thất bại, nhưng điều đó không làm anh nản lòng. Thay vào đó, trở thành cơ hội để Minh học hỏi và kết nối. Anh chủ động bắt chuyện, làm quen với nhiều bạn bè và anh chị đi trước trong nghề, không ngần ngại hỏi họ về những điều cần thay đổi để tìm ra con đường phù hợp cho bản thân.

Qua quá trình chọn lọc thông tin và được mọi người hướng dẫn, Minh Mon dần định hình được phong cách của bản thân: Một người mẫu phi giới tính (Unisex Model) – một hướng đi táo bạo và đầy tiềm năng trong ngành thời trang hiện đại.

Khi mới bắt đầu về công việc người mẫu, Minh Mon thừa nhận bản thân là một "tờ giấy trắng".

Khó khăn về kinh tế là một rào cản lớn khi Minh Mon không thể đăng ký theo học tại bất kỳ học viện người mẫu nào vào thời điểm năm 2023. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi quyết tâm của Minh Mon. Anh chọn cách tự học, dành hàng giờ xem các video trình diễn trên mạng và tập theo. "Đồng thời, mình cũng luôn được các anh chị trong nghề giúp đỡ, chỉ ra cái sai trong lối đi, để dần sửa đổi", Minh Mon chia sẻ về sự hỗ trợ quý báu từ những người đi trước.

Không chỉ dừng lại ở việc học hỏi từ người khác, Minh Mon còn áp dụng một phương pháp tự đánh giá độc đáo: Trong các buổi casting, anh luôn nhờ mọi người quay lại khoảnh khắc trình diễn của bản thân. Sau đó, xem lại để nhận ra "mình đang đẹp, xấu ở đâu để có thể chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất". Sự tỉ mỉ, chủ động và tinh thần cầu tiến này đã giúp Minh Mon nhanh chóng cải thiện kỹ năng trình diễn của bản thân.

Sau chuỗi ngày dài nỗ lực, Minh Mon đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chính thức sải bước tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW) lần thứ 20, trình diễn cho nhà thiết kế người Malaysia.

Sự thiếu sót về kinh nghiệm và phong cách từng khiến Minh Mon gặp không ít thất bại, nhưng điều đó không làm anh nản lòng.

Để chạm tay vào cơ hội này, Minh Mon đã trải qua một hành trình đầy khắc nghiệt: Casting liên tục với gần 20 nhà thiết kế khác nhau và mang giày cao gót gần như 24/24 đến mức chân sưng tấy, rớm máu.

Minh Mon chia sẻ: "Dù chân có chảy máu hay sưng vù vì đứng quá lâu, mình vẫn cố gắng. Không có con đường nào dễ dàng cả, chính những thử thách này mới giúp mình đủ mạnh mẽ để theo đuổi đam mê đến cùng".

Sự xuất hiện lộng lẫy trên sàn diễn lớn chính là quả ngọt xứng đáng, minh chứng cho một tinh thần kiên cường, không bao giờ lùi bước trước ước mơ.

Minh Mon định hình được phong cách trở thành người mẫu phi giới tính (Unisex Model).

Đối với Minh Mon, không gian luyện tập không bị giới hạn bởi bất kỳ bức tường nào: "Mình đã coi mọi nơi là phòng tập, từ ngoài đường, nhà trọ hoặc thậm chí là giảng đường đại học, chỉ cần là những nơi rộng rãi, mình luôn luôn tập luyện".

Và nơi Minh Mon luyện tập nhiều nhất chính là hành lang của giảng đường đại học. Sau những giờ học trên lớp, Minh Mon luôn ở lại trường, chờ đợi các bạn sinh viên về hết và tập luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hành trình của Minh Mon không chỉ có ánh hào quang, mà đầy rẫy thử thách: Từ những lần chảy máu chân, những cú ngã, đến đôi khi cơ thể bầm tím vì tập luyện. Tuy nhiên, mỗi lần vấp ngã đều là một bài học đắt giá, tiếp thêm động lực cho anh bước tiếp: "Nhờ những cú ngã như vậy, mình mới có được sự vững vàng để đứng trên sân khấu rộng lớn".

Từ các sàn diễn sinh viên, Minh Mon dần tiến xa hơn khi góp mặt tại các show diễn lớn, sau hơn 2 năm làm nghề như: Cội nguồn tinh hoa hội tụ và đặc biệt là AVIFW. Thành công này không chỉ khẳng định tài năng, mà còn là bệ phóng để anh tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Từ các sàn diễn sinh viên, Minh Mon dần tiến xa hơn khi góp mặt tại các show diễn lớn.

Với những thành công ban đầu, Minh Mon không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho tương lai: Hướng tới tham gia chương trình hoặc một cuộc thi truyền hình thực tế dành cho người mẫu. Bên cạnh đó, anh cũng cam kết tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chuyên nghiệp và tốt đẹp hơn.

Một câu nói yêu thích, là kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình của Minh Mon: "Hãy theo đuổi ước mơ của bạn, vũ trụ sẽ lắng nghe những trái tim ngoan cường". Câu nói này giống như một lời khẳng định cho niềm tin vững chắc của Minh Mon vào sức mạnh của đam mê và sự kiên trì.

(Ảnh: NVCC)