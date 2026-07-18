Nữ cử nhân Ngôn ngữ Anh ghi dấu với thành tích học tập xuất sắc và danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'

SVO - Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) với GPA 3.74, Hạ Gia Bảo nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc. Không chỉ nổi bật trong học tập, Gia Bảo còn là gương mặt tích cực trong công tác Đoàn, phong trào tình nguyện và các hoạt động sinh viên. Với Gia Bảo, hành trình trưởng thành được bồi đắp từ tinh thần kỷ luật, sự chủ động trong học tập và khát vọng cống hiến cho tập thể.

Kỷ luật và sự nhất quán tạo nên thành tích học tập

Trong suốt 4 năm đại học, Gia Bảo duy trì GPA 3.74, liên tục đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc. Theo cô, kết quả học tập là thành quả của sự kỷ luật và thói quen học tập được duy trì đều đặn.

Gia Bảo luôn đến lớp đầy đủ, chuẩn bị bài trước mỗi buổi học và ôn tập ngay sau giờ lên lớp. Ngoài chương trình đào tạo, cô chủ động tìm đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, đồng thời dành thời gian rèn luyện các kỹ năng chuyên môn.

Gia Bảo tại Lễ tốt nghiệp năm 2026, đánh dấu cột mốc hoàn thành chặng đường đại học.

Mỗi học kỳ, cô đều xây dựng kế hoạch học tập, xác định mục tiêu điểm số, kỹ năng cần cải thiện và các hoạt động sẽ tham gia. Việc chia nhỏ mục tiêu giúp cô chủ động theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Trong quá trình học, Gia Bảo cũng gặp khó khăn ở một số môn học và kỹ năng. Thay vì bỏ cuộc, cô điều chỉnh phương pháp học, kiên trì khắc phục những hạn chế. Theo cô, kết quả đạt được là sự tích lũy từ những việc làm nhỏ được duy trì mỗi ngày.

Trưởng thành từ công tác Đoàn và hoạt động tình nguyện

Bên cạnh học tập, Gia Bảo đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Ngôn ngữ Anh K20A và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, tình nguyện. Với cô, đây là cơ hội để đóng góp cho tập thể, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tập.

Gia Bảo đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2024–2025.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi đoàn, Gia Bảo cùng thầy cô và đoàn viên tổ chức nhiều chương trình dành cho sinh viên. Việc trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối và triển khai các hoạt động giúp cô nâng cao kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý tình huống.

Theo Gia Bảo, mỗi chương trình được tổ chức thành công hay những phản hồi tích cực từ sinh viên đều là động lực để tiếp tục tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Nhờ chủ động sắp xếp thời gian, cô vẫn duy trì được kết quả học tập trong khi tích cực tham gia phong trào.

Gia Bảo tham dự Đại hội Chi đoàn – Chi hội.

Hoạt động ngoại khóa mang lại nhiều trải nghiệm

Trong thời gian học đại học, Gia Bảo ghi dấu trong công tác Đoàn, Hội với hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường (2022-2023, 2023-2024), danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2024-2025. Bên cạnh đó, cô còn giành Huy chương Vàng giải bóng đá mở rộng và tham gia Giải chạy Honda Tour.

Theo cô, các danh hiệu là sự ghi nhận cho quá trình học tập và rèn luyện, nhưng điều có ý nghĩa hơn là những trải nghiệm tích lũy được từ hoạt động ngoại khóa. Tham gia phong trào sinh viên, tình nguyện và thể thao giúp cô mở rộng các mối quan hệ, làm quen với nhiều môi trường khác nhau và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

Gia Bảo đạt Huy chương Đồng Giải bóng đá sinh viên TNUS Cup năm 2026.

Đặc biệt, các hoạt động thể thao góp phần rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần vượt khó. Với Gia Bảo, những trải nghiệm trong thời sinh viên sẽ là hành trang hữu ích cho công việc và cuộc sống sau này.

Dấu mốc đáng nhớ trong thời sinh viên

Tháng 3/2026, Gia Bảo vinh dự được kết nạp Đảng. Với cô, đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đoàn trong suốt những năm đại học.

Gia Bảo cho biết, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục rèn luyện và nâng cao trách nhiệm của bản thân. Theo cô, đây không phải là đích đến mà là khởi đầu cho một chặng đường mới với nhiều yêu cầu cao hơn.

Gia Bảo vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 3 năm 2026.

Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn trong công việc cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

Chủ động để phát triển toàn diện

Nhìn lại 4 năm trên giảng đường, Gia Bảo cho rằng việc học và tham gia công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên luôn bổ trợ lẫn nhau. Kiến thức chuyên môn là nền tảng, còn những trải nghiệm thực tế giúp rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

Gia Bảo cùng sinh viên Philippines đón Tết Trung thu trong không khí giao lưu văn hóa tại Thái Nguyên.

Sau khi tốt nghiệp, cô định hướng phát triển theo chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và mong muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian tới, cô sẽ tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, chuyên môn và kỹ năng công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, Gia Bảo cho rằng việc học và tham gia phong trào hoàn toàn có thể song hành nếu biết quản lý thời gian và xác định mục tiêu rõ ràng. Theo cô, mỗi người đều có hành trình riêng, vì vậy cần giữ tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và kiên trì với lựa chọn của mình.

Gia Bảo cùng đoàn sinh viên Trường Đại học Ryukoku (Nhật Bản) tham quan đồi chè Thái Nguyên.

Khép lại quãng thời gian sinh viên, Gia Bảo gửi lời tri ân tới các thầy cô, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và bạn bè đã đồng hành, tạo điều kiện để cô trưởng thành cả trong học tập và hoạt động phong trào.

(Ảnh: NVCC)