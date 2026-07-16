Nguyễn Ngọc Chiến Bàng - Từ cú trượt đại học trong ngày sinh nhật đến nam sinh xuất sắc ngành Du lịch

SVO - Từng ôm ấp giấc mơ trở thành MC truyền hình nhưng trượt đại học đúng vào sinh nhật tuổi 18, Nguyễn Ngọc Chiến Bàng (SN 2006, Nghệ An), sinh viên năm thứ hai, ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam đã vượt qua cú sốc để tìm thấy đam mê với ngành Du lịch. Từ lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên, nam sinh liên tiếp đạt học bổng xuất sắc, giành nhiều giải thưởng và từng bước theo đuổi mục tiêu trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Ước mơ dang dở và “cú sốc” trong ngày sinh nhật tuổi 18

Trước khi gắn bó với ngành Du lịch, Chiến Bàng từng dành nhiều năm theo đuổi ước mơ trở thành MC truyền hình.

Khi còn học THPT tại Nghệ An, Bàng là học sinh năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào và được thầy cô, bạn bè đánh giá cao về khả năng dẫn chương trình. Mục tiêu lớn nhất của nam sinh khi ấy là được học đúng ngành yêu thích để sau này trở thành MC của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (NTV).

Chiến Bàng tham quan và trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch.

Thế nhưng, tối 18/8/2024, ngày sinh nhật tròn 18 tuổi - đã trở thành dấu mốc khó quên trong cuộc đời nam sinh. Trong lúc cầm chiếc bánh sinh nhật và háo hức chờ kết quả tuyển sinh, nam sinh liên tục dò tên mình trong danh sách trúng tuyển nhưng... không tìm thấy.

Khoảnh khắc ấy đã khép lại giấc mơ mà Bàng theo đuổi suốt những năm THPT. Cú sốc khiến nam sinh rơi vào khủng hoảng tâm lý, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày và liên tục trách bản thân. Mâu thuẫn với gia đình cũng nảy sinh, khi bố mong con trai lựa chọn con đường khác như nhập ngũ hoặc đi lao động nước ngoài, trong khi Bàng vẫn quyết tâm tiếp tục việc học.

Sau nhiều lần trò chuyện, gia đình quyết định trao cho Bàng thêm một cơ hội để chứng minh bản thân.

Chiến Bàng khám phá văn hóa, cảnh quan trong các chuyến đi.

Lựa chọn ngẫu nhiên mở ra hành trình mới

Không còn nhiều thời gian để cân nhắc, Chiến Bàng quyết định đăng ký vào Trường Đại học Đại Nam và lựa chọn ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, một cách gần như hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ban đầu, đây không phải ngành học mà nam sinh từng mơ ước. Tuy nhiên, càng học, Bàng càng nhận ra sức hút của lĩnh vực du lịch thông qua những giờ học thực tế, các chuyến đi trải nghiệm và cơ hội khám phá nhiều vùng đất mới.

"Mỗi chuyến đi đều giúp mình trưởng thành hơn, hiểu hơn về con người, văn hóa và giá trị của nghề hướng dẫn viên", Bàng chia sẻ. Từ một người học vì cơ hội, nam sinh dần xác định đây là nghề nghiệp muốn theo đuổi lâu dài.

Chiến Bàng theo đuổi mục tiêu trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Liên tiếp đạt thành tích nổi bật nhờ nỗ lực không ngừng

Sau gần hai năm học tập, Chiến Bàng đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Khoa Du lịch. Nam sinh liên tiếp nhận học bổng xuất sắc ở tất cả các học kỳ; giành giải Nhất cuộc thi "Hướng dẫn viên tài năng"; giải Nhì cuộc thi "Vietnam - India: Friendship Beyond Border".

Bên cạnh thành tích học tập, Bàng còn là thành viên Câu lạc bộ Hanoi Free Private Tour Guide, trực tiếp hướng dẫn miễn phí cho khách quốc tế tham quan Hà Nội.

Thông qua công việc này, nam sinh không chỉ cải thiện khả năng tiếng Anh mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tổ chức chương trình tham quan và ứng biến với nhiều nhóm khách khác nhau.

Những trải nghiệm thực tế cũng giúp Bàng tích lũy thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa, xây dựng chương trình tour và các nghiệp vụ cần thiết để trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Chiến Bàng đoạt giải Nhì cuộc thi Vietnam – India: Friendship Beyond Border.

Biến khó khăn thành động lực để trưởng thành

Theo Chiến Bàng, cuộc sống của một sinh viên xa nhà chưa bao giờ dễ dàng. Từ Nghệ An ra Hà Nội học tập, nam sinh phải học cách tự lập, thích nghi với môi trường mới và cân bằng giữa việc học với các hoạt động thực hành. Đặc thù của ngành Du lịch cũng đòi hỏi sinh viên phải liên tục hoàn thiện các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, ngoại ngữ và xử lý tình huống.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Bàng chủ động tham gia các câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa và những chuyến đi thực tế nhằm tích lũy kinh nghiệm. "Mỗi lần mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, mình lại nhớ đến chính bản thân trong ngày sinh nhật tuổi 18. Mình không muốn gục ngã thêm một lần nào nữa, nên chỉ còn cách tiếp tục cố gắng", nam sinh chia sẻ.

Trong hành trình ấy, Bàng cho biết, anh luôn biết ơn sự đồng hành của các giảng viên Khoa Du lịch, đặc biệt là thầy Ngô Quang Duy - Trưởng khoa Du lịch. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, các thầy cô còn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm thực tế, phát triển kỹ năng và từng bước trưởng thành.

Chiến Bàng đoạt giải Nhất cuộc thi Hướng dẫn viên tài năng và chụp ảnh cùng TS Ngô Quang Duy - Trưởng khoa Du lịch.

Lan tỏa giá trị từ những hoạt động cộng đồng

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Chiến Bàng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nam sinh từng tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao tại Yên Bái, với mong muốn góp phần mang đến nhiều cơ hội học tập hơn cho các em nhỏ. Theo Bàng, những hoạt động cộng đồng cũng là một phần quan trọng của giáo dục, giúp người trẻ hiểu hơn về trách nhiệm với xã hội.

Từ hành trình của bản thân, Chiến Bàng gửi gắm thông điệp: "Giáo dục không chỉ nằm trong sách vở mà còn đến từ những trải nghiệm thực tế. Mỗi chuyến đi, mỗi hoạt động cộng đồng và mỗi lần va chạm với cuộc sống đều là một bài học quý giá giúp sinh viên hoàn thiện bản thân. Thành công không được quyết định bởi xuất phát điểm mà được tạo nên từ sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi. Chỉ cần mỗi ngày tiến bộ hơn ngày hôm qua, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp”.

Nam sinh cũng luôn tâm đắc với câu nói: “Ta không cần đi để trở thành anh hùng của thế giới, nhưng hãy là anh hùng của chính mình. Sau hết, đi là để trưởng thành”.

(Ảnh: NVCC)